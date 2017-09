Sánchez e Iceta piden a los catalanes que no vayan a votar mañana Sánchez e Iceta en el congreso del PSE. / TELEPRESS Idoia Mendia afirma que sin el PSE-EE hoy el debate político vasco estaría "en Cataluña, en el 'procés', en el choque entre vascos", con un PNV «atrapado entre el independentismo de Bildu y los recortes del PP» A. GONZÁLEZ EGAÑA Sábado, 30 septiembre 2017, 13:35

En un último intento casi a la desesperada, a apenas unas horas de la jornada de referéndum en Cataluña, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PSC, Miquel Iceta, han pedido a los catalanes que no acudan a votar mañana. En la apertura del VIII congreso de los socialistas vascos, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Sánchez ha instado a los catalanes que no participen en un proceso que los independentistas han construido “a base de mentiras”. "No es posible una democracia unilateral, ninguna democracia puede estar por encima de la ley”. Les ha pedido que abandonen la ilegalidad y “siganmos hablando”, porque “no es aceptable defender una Constitución republicana para Cataluña vulnerando de entrada el principio básico de uns República que es el respeto de la ley”.

Sánchez ha asegurado que el principal problema de Cataluña y España "son sus gobernantes", pese a que, según ha recordado, ha garantizado la unidad a Mariano Rajoy en la defensa del Estado de derecho. "Estamos con el Estado pese al Gobierno. Estamos en la defensa del Estado de derecho con este Gobierno pese a su inacción, y reclamamos una solución política para Cataluña y para el resto de España”, ha precisado.

Ha hecho además un llamamiento a la calma y a la serenidad porque, "mañana podemos perder más todos de lo que alguno cree que pueda ganar”. A su juicio, el 2 de octubre “será la verdadera jornada de reflexión", para analizar los errores de unos y otros y ofrecer una solución política.

Iceta, que ha sido el primero en intervenir porque debía salir de viaje hacia Cataluña, ha sido también el primero en pedir a los catalanes que no participen en el referéndum ilegal convocado por los independentistas, para evitar que "utilicen" su voto en una "operación política" diseñada desde la "deslealtad". "Pedimos a los ciudadanos que no participen, para no atribuirle un valor que no tiene, y no solo porque no es legal, sino porque lo que se pretende es deshacer un empate por la mínima, y no queremos una sociedad democrática como esa", ha afirmado entre grandes aplausos de muchos de los delegados del PSE presentes en el auditorio.

Iceta ha asegurado que “estamos ante un fracaso de la política” en Cataluña y en España, “por el error de unos y la falta de diálogo y de propuesta, la ausencia del gobierno de España y el error de los que han decidido salir de la legalidad y saltarse la ley”.

Ha reparado en el 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña como “dos días de triste y vergonzosa memoria en los que se saltaron el reglamento de la Cámara, pisotearon los derechos de la oposición, fulminaron el Estatuto de Autonomía y vulneraron la Constitución española”. “Nunca en tan poco tiempo se habían conocido tantos disparates y errores que nos han dejado a todos a la intemperie”, ha añadido.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que ha presentado el informe de gestión de la comisión ejecutiva saliente, ha afirmado que la presencia de los socialistas en el Gobierno Vasco ha evitado el "choque entre vascos que ya sufrimos en el pasado", y ha incidido en que, de no haber sido así, "el debate público en el País Vasco estaría hoy en Cataluña y el 'procés'".