Sánchez apoya cambiar la política de presos de ETA y acercar a los catalanes Pedro Sánchez haciendo 'running'. / REUTERS El presidente cree que tras disolverse la banda «hay que abordarla de otra manera» y, a la vez, lanza un guiño a la distensión en Cataluña JORGE SAINZ | R. GORRIARAN San Sebastián Martes, 19 junio 2018, 08:17

Sin concretar el cuándo ni el cómo, Pedro Sánchez confirmó anoche su voluntad de modificar la política penitenciaria con los presos de ETA. «Evidentemente, es la hora de abordarla de otra manera», señaló el presidente del Gobierno. El pasado viernes el Ejecutivo del PSOE abrió la puerta a flexibilizar la política penitenciaria, tal y como avanzó este periódico, pero hasta ayer no hubo confirmación oficial. En paralelo, el presidente del Gobierno consideró «razonable» que los presos soberanistas catalanes sean acercados a cárceles de Cataluña cuando acabe el periodo de instrucción judicial.

Estas reflexiones se produjeron durante la primera entrevista de Sánchez como presidente del Gobierno, que se emitió en Televisión Española ayer a las 22.00 horas. El presidente del Ejecutivo fue inquirido de manera explícita por esta cuestión, y subrayó que ha llegado el momento de modificarla. El propio Sánchez se manifestó en ese sentido a principios de mayo, cuando era líder de la oposición, y es la postura que también defiende el PSE, que la tiene plasmada en el acuerdo de Gobierno Vasco con el PNV. Acercamiento a cárceles vascas, libertad de reclusos enfermos y flexibilización del régimen carcelario para permitir salir del primer grado, son las tres cuestiones sobre la mesa.

Sánchez recalcó que cualquier paso se realizará de forma «individualizada». El Gobierno socialista no prevé giros radicales y todo lo que haga será de forma parcial, paso a paso. Sánchez , además, apeló ayer a la necesidad de lograr «un consenso» con los otros partidos que también sufrieron el «zarpazo» del terrorismo de ETA, en clara alusión al PP. «Me gustaría pedirle a todas las fuerzas políticas que no hubiera elementos de discordia en relación con la política penitenciaria tras el fin de ETA. La banda fue derrotada por la democracia». El otro flanco que el PSOE también sabe que debe cuidar es el de las víctimas, y para ello ha situado en Interior al juez Fernando Grande-Marlaska.

Se reunirá con Macron el sábado en París en su primera visita

Sobre el posible acercamiento de los dirigentes independentistas catalanes presos, explicó que se trata de que estén cerca de sus familiares, pero también de sus letrados, porque el derecho a la defensa se tiene que poder «ejercer y materializar». Así las cosas, dejó claro que en el momento en el que se considere sustanciada la fase de instrucción en la que ahora están inmersos, el Gobierno podrá tomar la decisión de trasladarles a cárceles catalanas.

No será el único movimiento. Espera recibir en la Moncloa al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la primera semana de julio. En la tanda con los gobernantes de las comunidades históricas, Iñigo Urkullu (Euskadi); Alberto Núñez Feijóo, por Galicia; y la andaluza Susana Díaz. No será el «café para todos» del que se queja Torra, pero tampoco un tratamiento diferenciado y bilateral a Cataluña.

Nuevo Estatuto

El presidente también mencionó la reforma del Estatuto y se mostró convencido de que «la mayoría de la sociedad vasca» no apoya el derecho a decidir e hizo un llamamiento a los nacionalistas vascos para que no sea una oportunidad «perdida». «Que no se vuelva a hablar de las identidades», aspiró. Sánchez abogó por que el futuro Estatuto mire más a Europa y también subrayó que el reconocimiento de las «identidades nacionales» de las comunidades tiene encaje legal en el orden constitucional.

Sobre temas de política nacional, Sánchez aseguró que no se plantea un adelanto electoral. Su plan es agotar la legislatura y convocar los comicios en junio de 2020. Sánchez descubrió algunas etapas de su hoja de ruta, entre ellas que su objetivo es agotar la legislatura y convocar elecciones dentro de dos años. No antes, aunque durante el debate de la moción de censura en la que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa rehuyó hablar de calendario y apuntó que habría elecciones «pronto». Entre los socialistas se llegó a especular con que las generales serían en otoño de 2019, después de las autonómicas y locales de mayo próximo. «Hay tarea» para normalizar la vida política y las instituciones, señaló para justificar los dos años que se pone por delante. El presidente del Gobierno, por último, reconoció que «probablemente» no habría nombrado a Màxim Huerta como ministro de Educación y Deporte si hubiera conocido que Hacienda le había sancionado por fraude fiscal, aunque señaló que eso es ya cosa del «pasado».