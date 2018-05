«No sabemos qué policía vela ahora por las amenazas generales contra nosotros» Juan Luis Ibarra. / Arizmendi Ibarra denuncia que el Tribunal Superior es la única institución a la que el Gobierno Vasco ha retirado la protección LOURDES PÉREZ Domingo, 13 mayo 2018, 08:24

-¿Hay algo que le inquiete sobre la seguridad de los jueces tras el fin de ETA? ¿La existencia de armas sin control?

-Me produce inquietud en un contexto como el del País Vasco, donde la calificación de alerta terrorista por amenaza del yihadismo se mantiene en el nivel 4 sobre 5. Y luego, hay un elemento adicional específico: en junio del año pasado, el Departamento de Seguridad retiró la última protección sobre las autoridades judiciales encomendada a la Ertzaintza. Desde esa fecha hasta hoy, en mi condición de representante del Poder Judicial, no he conseguido obtener respuesta del departamento sobre cómo va a velar por las amenazas generales sobre la seguridad de los 240 integrantes de la Judicatura en Euskadi.

-¿Amenazas generales son las de cualquier procedencia?

-Sí, las que pueden producirse en el ejercicio profesional. Hay un acuerdo de la Junta de Seguridad de 1989 que encargaba esa responsabilidad a la Policía Nacional. Desde 1995, eso pasa a la Ertzaintza. El pasado 14 de junio, la Junta de Seguridad se vuelve a reunir, analiza esa situación, levanta la protección y, a día de hoy, no conocemos a cuál de los cuerpos policiales le corresponde velar por las amenazas generales sobre la seguridad de la Judicatura. Y tampoco he conseguido saber cuál es la razón que justifique una discriminación institucional objetiva. La Presidencia del Tribunal Superior, que es una institución del Estatuto de Gernika, no cuenta con protección de la Ertzaintza, cuando esta sí se presta al lehendakari, a todos y cada uno de los consejeros, a la Presidencia del Parlamento y a la Mesa.

-Le habrá preguntado a la consejera...

-Sí, por supuesto. Lo que me dijo es que la entrega de las armas de ETA era lo que daba lugar al cambio. No sé por qué no da lugar a ese mismo cambio en los otros responsables institucionales. Este es un detalle secundario, porque lo importante es lo otro, pero soy el único de los 17 presidentes de los tribunales superiores que va en taxi.