Rubalcaba elogia en Errenteria el «coraje» de los «héroes» socialistas que resistieron a ETA Arizmendi El PSE conmemora el 35 aniversario del primero de los 27 ataques de kale borroka sufridos por la Casa del Pueblo de Errenteria ELISA LÓPEZ Sábado, 16 junio 2018, 15:42

Alfredo Pérez Rubalcaba ha reconocido este sábado 16 en Errenteria el «coraje» de los «héroes» socialistas vascos que resistieron a ETA y contribuyeron así a su «derrota». Entre aplausos y una gran ovación, el exsecretario general del PSOE ha señalado que el final definitivo de la banda terrorista es también «hija de que algunos aguantaron hasta el final», como es el caso de los socialistas de la Casa del Pueblo de Errenteria, que ha sufrido 27 ataques en 25 años, y ha resaltado los «valores» del PSE frente al «totalitarismo».

Rubalcaba ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas han celebrado en una Casa del Pueblo de Errenteria a rebosar de simpatizantes, en el que también han intervenido el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, y el secretario de la Agrupación Socialista de este municipio, José Ángel Rodríguez, acompañados, entre otros, por el consejero Vivienda, Iñaki Arriola, y los exdirigentes socialistas Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares.

Rubalcaba, que fue ministro del Interior durante las conversaciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo con ETA, ha considerado que esta efeméride era digna de recordar, sobre todo en un momento en el que ETA «se ha acabado del todo y para siempre», gracias al trabajo de las Fuerzas de Seguridad y el Estado de Derecho, y también por el «final político y social» al que se sometió a la organización terrorista.

El exlíder socialista ha recordado que «le dijimos a Batasuna que tenía que elegir bombas o votos y tuvieron que elegir los votos, no por una suerte de reproche ni autoconvicción moral, no pidieron disculpas. Eligieron los votos porque, si no, habrían ido a la cárcel».

El exministro del Interior, quien ha manifestado que se siente «un socialista vasco», ha expresado que, tal como le había expresado Jesús Eguiguren en alguna ocasión, «ahora, después de que se ha acabado del todo, me acuerdo más de los compañeros que perdimos».

A Rubalcaba le ha precedido en el estrado el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, quien ha homenajeado a todos los militantes de Errenteria y en especial a los tres alcaldes socialistas que tuvo este municipio ahora gobernado por Bildu, los tres presentes en la sala: José María Gurruchaga, Miguel Buen y Juan Carlos Merino.