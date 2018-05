El reto de mirar ahora al futuro Agentes de la sociedad vasca relatan cómo han recibido el anuncio de disolución de la banda. Reciben con optimismo el desenlace final de ETA, pero no pasan por alto la necesidad de mirar con firmeza el pasado para poder abordar un futuro en paz y convivencia DV Viernes, 4 mayo 2018, 07:06

El terror de ETA azotó a toda una sociedad sumida en una pesadilla, condicionada por el miedo y la barbarie etarra. Hoy, tras el anuncio de la disolución y desaparición definitiva de la banda, los agentes que conforman la sociedad vasca opinan sobre la trascendencia histórica de este hecho, sin dejar de mirar a un futuro que, coinciden, se debe construir entre todos.

«ETA no ha logrado más que provocar sufrimiento, incluido el suyo» Ramon Saizarbitoria. Escritor

«No sé qué interés puede tener lo que piense yo sobre el particular, pero bueno, diré que el asunto me provoca mucha melancolía. Se me impone la pregunta de por qué no se disolvió antes, puesto que en toda su existencia no ha logrado otra cosa que provocar sufrimiento, incluido el suyo. Por qué no escuchó a su debido tiempo el clamor popular. Ahora con estas ceremonias pretende dignificar su final; es un primer paso en la guerra abierta para, como se dice, ganar el relato. Será en balde».

«El turismo tiene asumido el fin de ETA desde el anuncio del cese de 2011» Kino Martínez. Asociación de Hostelería de Gipuzkoa

«La noticia era esperada y, en mi opinión, el mercado turístico la tiene ya por descontada desde 2011. La gran noticia fue la que todos vivimos en octubre de aquel año, y los efectos de la misma se han notado en el conjunto del territorio de manera evidente y positiva. Para los agentes turísticos que trabajamos en el sector, el fin de la violencia terrorista ha aportado estabilidad a nivel de planificación estratégica, inversiones en incremento de plazas alojativas y de restauración, desarrollo de acciones de promoción, etc. Es decir, el desempeño de la actividad turística en igualdad de condiciones con el resto de destinos con los que competimos. Respecto al mercado turístico nacional e internacional, el final de la violencia supuso eliminar un lastre que nuestro destino tenía y que nos restaba atractivo. Debemos pensar que el turismo es un sector en donde la estabilidad social de los destinos juega una importancia primordial a la hora de asegurarnos el éxito de la actividad. Hoy disfrutamos de esta estabilidad social y el futuro del sector solo depende ya del 'bienhacer' de quienes nos dedicamos a ello».

«Una buena noticia. Ahora toca ir partido a partido y construir un país mejor» Amaia Gorostiza. Presidenta de la SD Eibar

«Es una buena noticia. Es tiempo de mirar adelante, de seguir dando pasos, de cicatrizar heridas y construir entre toda la sociedad un país mejor. Utilizando el símil que muchas veces se usa en nuestro mundo del fútbol, es tiempo de seguir partido a partido para, entre todos, conseguir los objetivos».

«Un absurdo histórico agravado por casi un millar de muertes» Carlos Rilova. Doctor en Historia Contemporánea

«Podemos hablar durante horas o reducirlo todo a una incógnita, al estupor ante esta cuestión histórica: ¿cómo fue posible, durante décadas, justificar los hechos que forman ya la historia de ETA como una lucha de carácter anticolonial para, supuestamente, liberar un territorio -el País Vasco o Euskal Herria- que, por el contrario, en la realidad histórica, actuó como eficaz punta de lanza de dos potencias coloniales de primer orden? La respuesta o respuestas a cómo fue posible tal absurdo histórico -agravado por cerca de un millar de muertes- a finales del siglo XX, en el corazón de la Europa democrática más desarrollada, será un elemento esencial en el futuro relato de esos hechos del que tanto se habla ahora. La sinceridad y pulso profesional con los que se responda a esa cuestión, serán fundamentales para la sociedad vasca de las próximas décadas, que no debería engañarse, o dejarse engañar, sobre esta cuestión».

«Es una excelente noticia, pero en el camino se han quedado muchos amigos» Josu Sánchez. Presidente de Elkargi

«Sin duda, la desaparición de ETA es una excelente noticia, un acontecimiento histórico que me alegra enormemente y que hemos esperado demasiado tiempo. Pero mi alegría se ve atenuada porque soy consciente de que en el camino se han quedado muchas personas, muchos amigos, y muchas familias que han visto sus vidas destrozadas. La sinrazón y la barbarie, además de no conducir a nada, nos han quitado mucho, y solo nos han traído dolor y desgracia. Los empresarios lo sabemos muy bien, porque lo hemos vivido en primera persona. Pero por suerte todo eso se acabó, y hemos de alegrarnos y felicitarnos por ello. Ojalá que aprendamos de todo ello, y que de lo ocurrido obtengamos una lección que nos ayude a afrontar el futuro que ya está a las puertas. Y ojalá que ese nuevo tiempo venga lleno de paz, sensatez y cordura, y que entre todos nos pongamos a la labor de reconstruir tantos puentes como se han destruido. Y en esa tarea, a los empresarios nos encontrarán en la primera línea».

«No existe el olvido, pero hay que pensar en una nueva etapa» Cristina de la Fuente. Galerista

«Todos esperábamos que llegara este momento de la disolución final, absoluta y definitiva. La lucha de ETA ha sido una sinrazón que no tenía que haber sucedido. Ha habido mucho sufrimiento gratuito y el olvido no existe. Por eso hay que pensar en una nueva etapa enriquecedora que defienda los valores humanos y apueste por el diálogo, el arrepentimiento sincero, el perdón, la reconciliación, la comprensión, la paciencia, la humildad, el cariño, el amor, la paz, el entendimiento, la inteligencia...».

«Ha sido tan lamentable que tenemos ganas de perderles de vista» raúl Guerra Garrido. Escritor

«Tengo una sensación de hastío con tanta tregua, tanto desarme y tanta desaparición a plazos. Una organización que surgió al calor de las sacristías debería tener bastante más claro lo que hay que hacer para pedir perdón: arrepentimiento, confesión, espíritu de enmienda y penitencia. Todavía hay centenares de crímenes suyos que están sin aclarar. En fin, ha sido todo tan lamentable que tenemos ganas de que desaparezcan para perderlos de vista. Puede que nos sigamos llevando mal con el vecino, pero al menos ahora sabemos que no va a sacar una pistola y nos va a pegar un tiro cuando salga del ascensor».

«Se abre un nuevo capítulo de nuestra historia» Yoni Camacho. Cantante de Sonakay

«Es una noticia excelente, todo lo que sea el silencio de las armas y la llegada de la paz representa una alegría y un salto adelante, sobre todo después de tantos y tantos años de muertes y sufrimiento. Quiero pensar que se abre un nuevo capítulo en la historia de Euskal Herria».

«Lo de ETA ha sido un fracaso y un descalabro para los vascos» José Agustín Arrieta. Presidente de AGIJUPENS

«Aunque la noticia de la disolución de ETA es gratificante, creo que desgraciadamente los años de plomo de ETA, y más en los tiempos de la democracia que en el mismo franquismo, han sido de la historia al revés, ya que con el grupo terrorista llegó la muerte y el asesinato, el miedo y la extorsión. No quiero ser catastrofista, pero hay que abrir más el libro de la historia, la real y la de los Derechos Humanos. Ahora estoy viendo que la primavera va naciendo, es decir, la vida y junto a ella los valores de la justicia, la libertad… cosas a las que todos estamos llamados a vivir. Lo de ETA ha sido un fracaso y un descalabro para los vascos. Matar siempre ha estado mal y más cuando se ha asesinado indiscriminadamente».

«Erabaki honek erronka latza uzten digu: nola eutsi nork bere gatazkari» Arantxa Urretabizkaia. Idazlea

«Berri onentzat ez omen da sekula berandu. Kasu honetan ETAk berandu eta arrastaka hartu du bere ibilbidea amaitutzat emateko erabakia. Agian horregatik erantzun dio euskal gizartearen gehiengoak hain modu epelean, ia harriduraz: a, baina ez al zuten aspaldian bukatu? Espero dezagun oraingoan ETAk ez duela atzerabiderako zirrikiturik utziko. Dena den, ETAren bukaerak erronka latza uzten digu: nola eutsi nork bere gatazkari, nola defendatu giza eskubideak guztiontzat biolentziarik ezaren bidetik, jakinda nora garamatzan, nora eraman gaituen biolentziaren erabilerak».

«Sin ETA existe una imagen mucho más real de lo que es Euskadi» Pedro Esnaola. Presidente de la Cámara de Gipuzkoa

«ETA ha sido un freno para el desarrollo económico del territorio. Una traba para las empresas y los empresarios. La existencia de ETA generó una imagen de inseguridad que trasladada al exterior no facilitaba la salida de nuestras empresas y era un obstáculo para atraer inversión extranjera. Con la desaparición de ETA los empresarios han dejado de estar en el punto de mira. Existe una imagen mucho más real de lo que es Euskadi y eso atrae a los inversores y a los turistas, un hecho que favorece la recuperación del sector industrial y turístico».

«Con el tiempo resulta cada vez más incomprensible» Jaime Azpilicueta. Director de teatro

«Me tocó vivir en Madrid los años de los atentados más brutales y fue un completo horror. Nunca me he explicado que en una sociedad como la nuestra surgieran individuos con semejante carga de odio. Ahora que llevamos años sin bombas y tiros en la nuca me parece cada vez más incomprensible lo que pasó, nadie es capaz de explicárselo. Ojalá que los que hicieron tantas barbaridades aprendan de su error».

«Es necesaria una convivencia basada en el diálogo sin límites» Nerea Ibáñez. Presidenta de Aspegi

«El camino hacia la estabilidad y el progreso iniciado en 2011 con el anuncio del cese de la actividad armada se consolida más allá de actos y de comunicaciones. Somos parte de un empresariado y de una sociedad civil que trabaja intensamente en el convencimiento de que para lograr una sociedad más justa e igualitaria, es necesaria una convivencia basada en el diálogo sin límites, el respeto y la no violencia».

«Hemos vivido el sufrimiento y la impotencia de no poder salvar vidas» José Manuel Ladrón de Guevara. Gerente de OSI Donostialdea

«Se trata de una buena noticia que no debería tener nunca una vuelta atrás. Todos en el Hospital Universitario Donostia hemos vivido momentos muy duros profesional y personalmente porque la violencia también nos ha alcanzado de diferentes formas y, sobre todo, hemos visto el sufrimiento y en ocasiones la impotencia por no poder salvar vidas. Estos últimos años han servido para que sepamos lo que es vivir en un país tranquilo y creo que todos y todas nos hemos dado cuenta de la diferencia que ello supone. Sin embargo, quedan cosas que resolver, debemos saber cerrar bien las heridas y eso requiere de tiempo y voluntad de toda la sociedad».

«Espero que salgan muchas historias que han estado ocultas» Iban Zaldua. Escritor

«El anuncio me produce una mezcla de sentimientos. Por una parte, de tristeza, por todo lo que se ha alargado la existencia de ETA, demasiado, y todo el sufrimiento que ha causado. La agonía se ha prolongado demasiado: para nada, además. Uno se acuerda de los atentados, los asesinados, los heridos, los secuestrados, los torturados, la gente que ha estado perseguida, la que se ha tenido que marchar del País Vasco, del dolor que eso ha causado en sus entornos, y no puede menos que sentirse desolado. Más aún teniendo en cuenta que no siempre he sabido estar a la altura de las circunstancias, en cuanto a mostrarle mi apoyo a gente que estaba sufriendo y quizá lo habría agradecido, en un momento dado. Por otro lado, de alegría. Se ha acabado por fin. Y de una manera más o menos ordenada, sin disidencias ni, a lo que parece, escisiones: si alguna virtud ha cultivado ETA es la de la disciplina y creo que, en este caso, es de agradecer. No voy a caer en el 'me importa una mierda lo que diga ETA' que propugnan algunos y que no sé hasta qué punto refleja que lo que no les importaba era lo que estaba pasando aquí, en general. Quizá se le puedan poner peros a la manera de pedir perdón o a cómo ha asumido el daño infligido. Yo pondría algunos peros, al menos. Pero ya es el 100% más de lo que ha hecho Rafael Vera, por ejemplo, que para mí es, en este contexto, tan criminal como Mikel Antza, por ejemplo. Ahora, a ver cómo gestionamos la era post-ETA. Espero que salgan muchas historias, de todo signo, que han estado ocultas por miedo o porque el contexto no lo permitía. Y que eso nos ayude a construir una memoria de lo ocurrido lo más completa y veraz posible. Me conformo con que lo hagamos un poco mejor que con la Guerra Civil y con el franquismo, cosa que no es, seguramente, tan difícil. En general, soy pesimista y no creo demasiado en que las 'lecciones de la historia' nos enseñen algo, como sociedad. Pero bueno, teniendo en cuenta que el País Vasco ha vivido en estos dos últimos siglos cuatro guerras civiles de mayor o menor intensidad, y que esta última ha sido la que menos víctimas ha causado, puede que las perspectivas de cara al futuro no sean las peores, a fin de cuentas».

«ETA nos deja una huella social permanente de dolor» Pilar Oteiza. Fundación Jorge Oteiza

«ETA ha dado nombre a un largo proceso diciendo que se ha disuelto, pero no se ha desvanecido. Nos deja una huella social permanente de dolor que nos permitirá responder desde ahora y en el futuro con mayor rapidez, y sin equívoco, a cualquier pulsión social autoritaria: nos habrá hecho más fuertemente democráticos».

«Estos comunicados me parecen un avance, sería ingenuo pedir más» borja Cobeaga. Director de cine

«Creo que nos hemos olvidado rápido de ETA, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno por el corto plazo, pues ha sido muy liberador dejarla atrás. Y para lo malo quizás a medio-largo plazo, ya que olvidar tan deprisa nunca es bueno. El ejemplo lo tenemos en España con la Guerra Civil y el franquismo: en la Transición se pasó rápido página y ahora estamos viviendo las consecuencias. Las ganas de olvidar se reflejan en que una noticia tan importante como la disolución de ETA ni siquiera acapara las portadas ni abre telediarios. Y en dichas noticias sólo se destaca que la petición de perdón de ETA es insuficiente. Personalmente pienso que sería ingenuo pedir más, que estos comunicados son un avance enorme. Hace pocos años ETA mataba, así que un arrepentimiento, aunque sea mínimo, me parece un paso de gigante. Lo que sí veo, por este olvido que mencionaba, por los comunicados de perdón y disolución, es que ETA ve claro que pinta poco en la sociedad actual y reclama más atención. Pero esa atención no se le da. Porque ETA es un recuerdo doloroso y absurdo de algo que no debería haber existido».

«La historia de ETA es la de un doble fracaso; ha sido un desastre» Felipe Juaristi. Escritor

«La historia de ETA es la historia de un doble fracaso. Fracaso de ETA, porque no ha conseguido los objetivos propuestos. Fracaso de la sociedad vasca, porque en su momento no supo disuadirles de su conducta, ni convencerles de la inutilidad de la violencia; y porque, luego, ha reaccionado tarde a la misma. En definitiva, ha sido un desastre; ha traído dolor y sufrimiento, que aún perdura. A veces pienso que ha servido para hacer de nosotros mejores personas; pero, otras, no estoy muy seguro».

«El punto final a este infierno ha tardado mucho en llegar» Ibon Martín. Escritor

«Nací en 1976 y crecí en una ciudad, en un país, herido por el terrorismo. Recuerdo la sensación de normalidad con la que vivíamos de niños un día a día marcado por la violencia. Nos acostumbramos a oír a nuestros padres que alguien había caído asesinado dos calles más allá, y también a escuchar que a fulanito le habían hecho la bolsa o la bañera. Nos habituamos al sonido de las bombas. ¿Cómo explicar que uno de nuestros juegos preferidos era recoger pelotas de goma después de las manifestaciones? Creíamos que todo eso formaba parte de una vida normal hasta que nos dimos cuenta de que éramos una sociedad enferma. Ha tardado mucho en llegar el punto final a este infierno, y hará falta tiempo para cerrar las heridas abiertas de uno y otro lado. Sin embargo, se abre una etapa ilusionante en la que será necesaria la generosidad. No es momento de alimentar el rencor sino el perdón. Ojalá el gobierno de Rajoy esté, por una vez, más pendiente de hacer las cosas bien que de intentar cosechar loas entre sus votantes más extremistas. La situación lo merece».

«Es el momento de actuar de modo honesto, justo y generoso» Nekane Arzallus. Presidenta del Gipuzkoa Basket

«Creo que ese el momento de actuar de modo honesto, justo y generoso. Ojalá afrontemos el futuro con espíritu de equipo, pensando en el bien común».

«Es el final de una organización criminal sin ninguna justificación» Iñaki Tapia. Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa

«Es el final de una organización criminal, sin ninguna justificación política ni mucho menos ética, que no ha conseguido ninguno de sus objetivos, y que sólo ha aportado muerte, sufrimiento, destrucción y miseria. Y eso es lo que deben saber las nuevas generaciones».

«Eragindako minean arreta gehiago jartzeko ordua da» Aritz Gorrotxategi. Idazlea

«Denboran gehiegi luzatu arren, albiste oso pozgarria da. Hildako eta zaurituez gain, lurpean geratu den beldur eta isiltasun asko egon da gurean. Hori guztia, ordea, ez da estatistiketan azaltzen, baina harria bezain pisutsua da. Horregatik, korapilo hau askatzen joan beharko dugu pixkana, denon artean elkarbizitza ehun-tzen eta sendatzen. Heroiak eta aska-tzaileak alde batera utzi, eta eragindako minean arreta gehiago jartzeko ordua da. Sufrimenduarekin enpatia sentitzekoa. Ezberdin pentsatuagatik ere, 'besteak' ere 'gu' direla ulertzekoa. Presoen sakabanaketa lehenbailehen konpontzea espero dut ere».

«Este 3 de mayo es el principio de un nuevo futuro» Iñaki San Sebastián. Director general de Tecnalia

«Desde una posición muy personal, siento el anuncio de la disolución de ETA como una gran noticia. El fin definitivo de un dolor injusto que ha afectado a miles de personas que debemos seguir recordando para repararlas. Es un hecho histórico que formará parte de nuestras vidas y que no debemos olvidar, como la mejor manera para que nada parecido vuelva a ocurrir. Este 3 de mayo no es para mí tanto el final de algo como el principio de un nuevo futuro. Un futuro que debe ser construido por todos, donde no tengamos que explicar a nuestros hijos por qué la gente es asesinada en las calles. Un futuro con recuerdos pero con la esperanza y el convencimiento de que será mejor, para todos».

«Este paso definitivo nos da más tranquilidad y nos tiene que alegrar» José Ángel Sodupe. Presidente del CD Bidasoa

«No tengo ninguna duda de que para todos los vascos esta tiene que ser una buena noticia. Durante muchos años estas siglas han sido portadas de periódicos por unos hechos muy tristes y que todo esto se termine de manera definitiva nos tiene que alegrar. Por suerte, llevábamos varios años sin que tuviéramos que lamentar atentados, pero este paso definitivo nos da más tranquilidad a todos».

«Deberíamos estar hablando de la huellas en nosotros, no de ETA» Luisa Etxenike, Escritora

«ETA desapareció de mi mapa mental y emocional cuando anunció que dejaba de matar. Por eso recibo el anuncio de ahora con el desinterés con el que se acoge lo anacrónico y redundante. Pero la disolución de ETA no acaba con su historia, ni con las huellas que ha dejado en nosotros. Creo que de eso tendríamos que estar hablando ahora, no de ETA, sino de nosotros como sociedad. De lo que nos queda por enderezar en la convivencia, en la pedagogía democrática, en la noción de lo común… y de lo que debemos transmitir a las siguientes generaciones: la sinceridad de lo sucedido, sin la carga de lo sucedido. Para que sepan, lúcida y libremente».

«Es una gran noticia que todos estábamos esperando» Iñaki Tolaretxipi. Director del coro Landarbaso

«Es una gran noticia que todos estábamos esperando, que podamos vivir en una sociedad de convivencia pacífica. Se abre una nueva etapa de ilusión, en la que ojalá puedan darse pasos con responsabilidad y madurez, hasta alcanzar una sociedad plena».

«Tras hacer oídos sordos a la sociedad, ahora se disuelven. Ya era hora» Pello Guibelalde. Presidente de Adegi

«En el acto de memoria y reconocimiento a los empresarios y empresarias víctimas de ETA en el marco del Día de la Empresa del año pasado, recordamos cómo miles de empresarios y empresarias, sufriendo en silencio, abrieron cada día las puertas de sus fábricas y negocios sin ceder a los asesinatos, amenazas, secuestros, a la extorsión y a la persecución a la que les sometió, la banda terrorista. Tras hacer oídos sordos a la sociedad vasca durante años en 2011 anunciaron el cese de su actividad terrorista. Ahora parece que se disuelven. Ya era hora».

«Pienso en la necesidad de interpelarnos y de incomodarnos» Ander Izagirre. Escritor

«Primero siento emociones: alivio y hartazgo. Luego pienso en el inmenso trabajo que tenemos pendiente, pienso en las víctimas, en las historias de terror que hemos olvidado y arrinconado mientras las víctimas las han seguido cargando a diario y en silencio. Pienso en la necesidad de hablar y escribir, de interpelarnos y de incomodarnos».

«Queda por ir pensando el relato interior, el más íntimo y personal» Pablo Malo. Director de cine

«Ni una sola palabra relacionada con esos años puede ser rescatada en sentido positivo, nada ha servido para nada, solo para dejar una sociedad más triste y ensimismada que se ha ido acostumbrando a la deseada normalidad igual que se acostumbró al horror cotidiano. Y preocupados como están todas las partes en armar el relato para las generaciones que no lo han vivido, queda por ir pensando en ese relato interior, el más íntimo y personal, porque la suma de muchos de ellos son los que han soportado lo que era a todas luces insoportable y que han alimentado tanto sin sentido».

«Se ha alargado mucho más de lo que todos hubiéramos deseado» Julián Eraso. Vuelta Ciclista al País Vasco

«Por fin. Al final se ha alargado mucho más de lo que todos hubiéramos deseado, tanto la gente que al principio justificaba su presencia como los que no. Todo el mundo lo esperaba y no sé por qué se ha alargado tanto. Quizá porque nadie ha dado facilidades y porque nadie ha tenido interés. En esa lucha han hecho mucho daño a la sociedad, a la gente y a todo el mundo. A ver si la situación es más libre y todos podemos dedicarnos sin cortapisas a lo que cada uno vea que tiene que aportar, sea al deporte, la industria, la sociedad o la política».

«Siempre pensé que la amnistía de 1977 fue la oportunidad perdida» Joserra Senperena. Músico

«Muy buena noticia. Llega tarde y no en los términos que cada uno quisiéramos, pero llega. Por fin. Siempre pensé que la amnistía del 77 fue la oportunidad perdida. Pero ya está, y hay que mirar al futuro. Toca afrontar otros asuntos pendientes: el reconocimiento de todas las víctimas de todos los lados y el fin de la política penitenciaria actual. Y que la clase política esté a la altura, que ya es hora también».

«Desde pequeño he conocido una sociedad condicionada por la violencia» Ricardo Díez Muiño. Director del DIPC

«No soy original al decir que el 'cese definitivo' de la violencia de ETA en el 2011 fue el final de una pesadilla, el cierre de una etapa trágica llena de sufrimiento físico y moral. Yo nací en Irun en el verano de 1968, lo que implica que, desde pequeño, durante más de cuarenta años, he conocido una sociedad condicionada por la violencia y el miedo. Creo que, por desgracia, pasará aún tiempo antes de que cicatricen todas las heridas infligidas. La tarea es ahora mirar al futuro con coraje y esperanza. Coraje para superar el dolor y esperanza en construir una sociedad mejor, abierta e inclusiva, en la que estimulemos y cuidemos la educación, la profundidad de pensamiento, el intercambio de ideas y la reflexión ética. Es fundamental que los protagonistas del mañana, los jóvenes, no caigan en nuestros mismos errores. Vamos a necesitar una sociedad intelectualmente preparada para enfrentarnos a los complejos retos que la globalización, la tecnología y los consiguientes cambios culturales nos van a presentar en los próximos años. El futuro se dibuja apasionante y, desde la libertad, podemos afrontarlo con optimismo»

«Ahora toca trabajar en aras de una mayor cohesión social» Raúl Pérez Iratxeta. Director del Museo Naval

«Mirando al futuro, y siendo indudablemente una excelente noticia, no debemos apartar la vista ni el foco mediático del vacío de las víctimas (de todas) y del dolor permanente de sus familiares, que supera temporalmente a un adiós puntual. Es nuestro primer reto colectivo. El segundo: trabajar desde la sociedad civil para, en ámbitos personales, sociales y profesionales - ¡en nuestro caso culturales-, conformar relaciones y actitudes que favorezcan una mayor cohesión social».

«Esperemos que ahora se nos reconozca por lo que nos hace grandes» Oriol Roch. Director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi

«Termina un episodio que nunca debió escribir la historia de este país, que ha lastrado su sociedad en todas sus facetas, incluida la cultural. Deseamos que, a partir de ahora, se nos reconozca por todos aquellos valores que nos hacen grandes, en donde no cabe la violencia y la cultura ocupa un lugar preferente. En este empeño estará sin duda la Orquesta Sinfónica de Euskadi, por la concordia y desde el recuerdo».

«Tenemos la obligación de dejar un país reconciliado» Nekane Balluerka. Rectora de la UPV/EHU

«No me corresponde, como rectora, realizar valoraciones de orden político acerca de la desaparición de ETA, pero sí creo que debo hacerlo desde una perspectiva ética o social: todos los pasos a favor de una paz definitiva son una buena noticia. Tenemos la obligación, como sociedad, de dejar a las nuevas generaciones un país reconciliado, donde todas las formas de pensar tengan cabida. Asisto con alegría a este momento tan importante en nuestra historia».

«La sociedad que me rodea hace tiempo que vive ya en otro escenario» Edurne Ormazabal. Directora general de Tabakalera

«Lo primero que me vino a la cabeza cuando escuché el avance de la noticia fue una sensación de 'déja vu', de que en realidad la sociedad que me rodea hace tiempo que vive ya en otro escenario y el anuncio llega demasiado tarde. A pesar de que estemos obviamente ante una buena nueva largamente esperada, no puedo evitar una sensación de tristeza provocada por muchos recuerdos de situaciones de sufrimiento de los que me ha tocado ser testigo».