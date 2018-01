El PNV responsabiliza a Santano de la ruptura del pacto de gobierno en Irun Xabier Iridoy y Lander Ugartemendia, durante la comparecencia de ayer en el batzoki de Irun. / F. DE LA HERA Los jeltzales consideran que el alcalde antepone «sus intereses» a los de la ciudad, pone «en riesgo proyectos importantes» y «perjudica a la ciudadanía» IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 25 enero 2018, 06:47

El PNV evitó afirmar que el pacto con los socialistas en Irun está roto, pero lo dejó muy claro. El presidente de la Junta Local del partido, Lander Ugartemendia, aseguró que «Santano, cesando a Xabier Iridoy, expulsa a todo el PNV del Gobierno municipal. Santano ha puesto sus intereses personales y electorales por encima de los intereses de Irun y los irundarras, perjudicando a toda la ciudadanía» y advirtió que ha sido el alcalde quien ha generado «esta situación de inestabilidad en la institución que perjudica gravemente el desarrollo de proyectos que la ciudadanía irundarra necesita».

El máximo responsable del PNV en Irun compareció junto a los concejales jeltzales, incluido el portavoz y hasta ahora delegado de Urbanismo. «Arropamos y apoyamos a todo el grupo municipal y en especial a Xabier Iridoy. Son personas honestas, trabajadoras y que han dedicado un gran esfuerzo a desatascar proyectos que Santano ha sido incapaz de desarrollar durante décadas». También insistió en que «Irun no se merece un alcalde que no sabe compartir liderazgo ni trabajo en común y que sólo mira por él y no por el bien de los irundarras; Irun no se merece a Santano».

Las declaraciones que responsabilizaban a Santano por la ruptura del acuerdo de gobierno fueron muy duras, pero tanto Ugartemendia como Iridoy midieron con calibre sus palabras para no hablar expresamente de ruptura ni cuando se les preguntó si la confirmaban. «Nos consideramos expulsados del Gobierno»; «es Santano quien ha incumplido», dijeron. Las dos ediles jeltzales que junto a Iridoy formaban parte del gobierno aún no han dimitido de sus atribuciones al frente de Policía Local, en el caso de Lourdes Larraza, y de Juventud y Euskera, en el de Josune Gómez. «Es una cuestión que tenemos que consultar con los Servicios Jurídicos Municipales», explicó Iridoy.

Al portavoz le correspondió dar cuenta del relato jeltzale de estos dos años y medio de coalición que han terminado con su cese como delegado de Urbanismo. «Es público que, desde el principio, el acuerdo aquí no fue fácil. En Donostia, en la Diputación, los pactos llegaron mucho antes. En Irun, el pleno en el que había que decidir si íbamos para adelante o no fue un 23 de julio y el día 22, a las 19.30 horas, lo firmamos 'in extremis'. Las relaciones nunca han sido fáciles en estos dos años y medio».

Iridoy lamentó que los delegados del PNV no han contado «con información ni han disfrutado de una relación preferente con el PSE; muchos asuntos nos llegaban al mismo tiempo que al resto de los grupos». Criticó al alcalde por mantener «un modelo de relación y trabajo no colaborativo» y por «negarse, a pesar de que se lo hemos pedido de manera reiterada, a compartir ninguna comunicación pública con los delegados de EAJ-PNV».

Iridoy acusó también a Santano de «faltar a su palabra y quebrantar varios compromisos adquiridos», por ejemplo, negociando las enmiendas de la oposición que se incorporarían a los presupuestos sin tener en cuenta a los jeltzales o filtrando la ubicación alternativa para trasladar unas instalaciones deportivas sin consensuarlo con su socio.

Ugartemendia resumió que «la política es diálogo, es negociación, es acuerdos entre diferentes y es, por último, mantener la palabra. Santano no ha cumplido ni respetado nada de esto en ningún momento durante estos dos años». Defendió, por contra, «la honestidad, la transparencia y la participación» como valores que han sustentado la actividad jeltzale en ese tiempo.

Nuevo panorama

La ruptura de la entente PSE-PNV dibuja un escenario muy distinto en Irun para lo que resta de mandato. Los socialistas se quedan en el Gobierno con diez concejales de los 25 que componen la Corporación. Los presupuestos de 2018 se aprobaron el mes pasado y contemplan compromisos plurianuales, por lo que prorrogándolos, ese Gobierno en minoría podría llegar con cierta holgura a las elecciones de mayo de 2019.

Sí puede tener problemas para lograr que el Pleno apruebe nuevos dictámenes. Ayer, Podemos no descartaba acuerdos puntuales, pero ya anunció que no será, en ningún caso, sostén del gobierno socialista. EH Bildu recordó que, aunque los jeltzales prefirieron en su momento al PSE, las elecciones dibujaron una mayoría absoluta alternativa con ellos (3), Podemos (5) y PNV (5).

Iridoy no quiso valorar nada de todo esto. «Ya habrá tiempo para reflexionar por dónde dirigimos ahora nuestro trabajo en el Ayuntamiento», pero siempre comprometido «al servicio de Irun, a lo que la ciudad necesite». Ugartemendia también enfatizó esa idea, matizando, en su caso, que es la vocación de su partido «en el gobierno o en la oposición» y afirmando que van a hablar «con todos. Veremos qué dice el futuro».