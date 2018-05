Juan Luis Ibarra: «La reinserción empieza por que el preso asuma la culpa moral, el duelo sobre su propia vida»

Con ETA recién disuelta, Juan Luis Ibarra pone las luces largas hacia un pasado oscurecido por el terror y hacia un futuro que, a sus ojos, debería conciliar la Justicia memorial con la posibilidad de atraer a la democracia a los presos etarras que quieran reformarse. Persuadido de que eso precisa que asuman su «culpa moral», Ibarra se muestra crítico con el modo en el que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido -juez de carrera-, se posiciona sobre la reinserción.

-¿Ha llorado con el final de ETA?

-No...

-¿Los jueces no lloran?

-Sí; yo, en el cine, mucho. Pero al tribunal venimos llorados (ríe). Recuerdo el cese de la violencia en 2011 con mayor impacto emocional, ese fue el cierre para mí después de haber estado 20 años bajo un programa de protección personal.

-¿Qué huella les ha dejado un combate tan duro y sostenido?

-Lo bueno son las vivencias de solidaridad personal, amistades que son para toda la vida. Como algunas gratitudes. Gratitudes con mi familia; con los vecinos que se ofrecían a traerme el periódico los domingos para que no tuviera que salir a comprarlo con escolta; con mi círculo de amistades, que nunca puso pegas a que hubiera dos personas en la mesa de al lado; con la gente del periodismo; con los compañeros de los 'años de plomo'... Esa huella personal es imborrable. Y luego está la conciencia de ser superviviente. Haber pasado de víctima a superviviente significa no solo que el terrorismo no ha podido contigo, sino también que existe una responsabilidad de la memoria. La memoria es sentimiento, pero también es conocimiento. Y ese conocimiento adquirido me seguirá iluminando. En lo institucional, la huella malvada es la de una Judicatura sujeta a una protección muy rígida por la amenaza de deslegitimación pilotada por ETA. La cual no solo no ha logrado su propósito, sino que diría que nuestra legitimación social es hoy la más alta de la democracia.

-Ustedes se comprometieron a juzgar con «todas las garantías» a los asesinos de su compañero José María Lidón. Casi 17 años después, este es uno de los más de 300 casos que siguen sin esclarecer. ¿Qué frustración, qué responsabilidad, les genera esa deuda con las víctimas?

-No haber enjuiciado aún a los asesinos de Lidón nos duele de manera especial, aunque esa instrucción está en marcha y, por lo tanto, no está prescrita. Porque ese es el problema: que en gran parte de los casos pendientes el delito ha prescrito. Lo cual es inexorable, salvo que se llegue a interpretar que los delitos de ETA son de lesa humanidad. El problema es terrible. La convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad data de 1968, pero España no la ratificó nunca. Sí lo hicimos con el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 2000.

-¿Y eso significa...?

-Pues que hubo una política legislativa que no quiso abrir la puerta a que los delitos de lesa humanidad no prescriben. No es difícil pensar que eso se habría proyectado no solo sobre los crímenes de ETA, sino también sobre los del franquismo. En estos momentos, hay un proceso en la Audiencia Nacional contra cinco dirigentes de ETA por crímenes de lesa humanidad. Pero hay que ser sinceros, porque eso no va a recuperar los delitos ya prescritos; y la prescripción es un límite infranqueable para la justicia. Por eso, es importante que junto a la noción de culpa jurídica avance la de culpa moral, porque esta no prescribe. Y debe ser una acción institucional. Las causas pendientes se están tramitando pese a que puedan acabar topándose con la prescripción. Porque al instruirse se establece una verdad judicial, aunque no acabe pudiéndose identificar a un culpable. Y esa es una muy buena base para hacer el proceso de la culpa moral.

-¿Qué pensó al leer el comunicado de ETA en el que establecía una distinción entre sus asesinados?

-Eso sí me impresionó, me costó mucho leer ese documento. Esto tiene mucho que ver con la culpa moral. Ese documento acredita que quienes han decidido la disolución de ETA tienen un cáncer de miseria moral que, si están en la cárcel, será muy difícil que puedan superar mediante las vías de reinserción. Si desde el cese de la violencia en 2011 hasta ahora no han sido capaces de expresarse más que en esos términos, o tenemos que tirar la toalla o andamos cerca. Esas personas tendrían que hacer un proceso de duelo sobre su propia vida, porque mientras no lo hagan no estarán en disposición de reclamar nada en términos de política penitenciaria. Yo no aconsejaría a ningún preso que invocara ese comunicado, que está atravesado por la noción de que hay enemigos existenciales que están bien asesinados.

Coordinación Madrid-Vitoria

-¿Es justo que, nada más disolverse la banda, sean los presos los que ocupen el espacio público?

-Por suerte, no ocupan todo el espacio. Lo que sí tendría que haber con más claridad es una estrategia institucional, coordinada entre el Gobierno de España y el vasco. Y en esa estrategia, la justicia restaurativa respecto de las víctimas es compatible con la adecuación del lugar en el que cumplen las penas los condenados de una organización que ha desaparecido. La política de dispersión tenía como finalidad que los presos de ETA no mantuvieran vínculos organizativos en las cárceles. Si esa organización no existe ya, eso hay que repensarlo. Pero no se trata de que ese dato absorba todo lo demás. Hay que colocar todos los elementos en su sitio y hacerlos complementarios, dentro de una estrategia compartida que combine la Justicia memorial con la posible reinserción de los presos que quieran hacer ese camino.

-Al desaparecer ETA como organización delincuencial, ¿eso debe traducirse inmediatamente en el fin de la dispersión?

-Lo de inmediatamente yo no lo diría; en la gestión de la política, el tiempo es un factor difícil de calibrar. Lo que digo es que se ha producido la disolución y que eso hay que integrarlo en la reflexión. Teniendo una cosa muy clara: si no lo hace la política penitenciaria, lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entre que se haga desde una reflexión interna, de nuestros gobernantes y de los responsables de ejecutar las penas, o desde un conflicto sustanciado en Europa, mejor evitar esto último.

-Se lo pongo por pasiva. Sin ETA, ¿se ha quedado sin motivos la política de dispersión?

-Se lo respondo por activa. La política de dispersión se justificó como la medida imprescindible para impedir el funcionamiento de la organización dentro de las cárceles. Era un objetivo instrumental. Desaparecida ETA, esa finalidad, no sé si otras, ha desaparecido.

-El modo de resocializar a los presos genera un debate que no es pacífico tampoco entre los jueces.

-Sí... La pregunta clave es si quienes cumplen condena por delitos liberticidas deben de ser objeto o no, cuando lo soliciten, de tratamiento penitenciario. Y esto solo tiene un objetivo constitucional, que es la reinserción social. El legislador ha intentado evitar un fraude de ley; es decir, que se invoquen formalmente el arrepentimiento o la petición de perdón, cuando esto podría ser puramente instrumental. Hay elementos de prevención en el Código Penal, aunque no sean fáciles de manejar. Pero para eso están los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia Nacional. Porque esta interpretación es judicial. Por lo tanto, no tengo ningún interés en la interpretación que hace el ministro de Interior.

-¿Sobre qué?

-Sobre esto. Sobre el cauce del tratamiento penitenciario. Estamos en el ámbito del artículo 117 de la Constitución, que llama a juzgar y a ejecutar lo juzgado. Y en esto último, quien tiene que interpretar el significado de la norma es el Poder Judicial. Sería conveniente que se le dejara hacer su trabajo, que no se adelantara nadie. Todo el mundo puede opinar, pero que no se hable ex cátedra, porque los únicos que pueden juzgar y sentar criterio en esta materia son los tribunales.

-Resumiendo: los procesos de reinserción dependen de los jueces, no del Ministerio de Interior.

-Eso es. Esto es lo que la Constitución quiere. Y creo que estaríamos en un buen momento para repensar decisiones que se tomaron en el pasado. Singularmente, que la ejecución de penas esté ahora en Interior y no en el Ministerio de Justicia, que es donde estuvo más de cien años y adonde debería volver.

-En consecuencia, cuando Albert Rivera rechaza ante las víctimas beneficios penitenciarios para los presos de ETA, se está refiriendo a algo que no le corresponde a él.

-Pues indudablemente. Tiene que leer el 117 de la Constitución: a él no le corresponde ejecutar lo juzgado.

-Y en ese camino hacia la rehabilitación individual, ¿dónde se inserta la culpa moral?

-Pues es fundamental, es que por ahí se empieza. Asumir la culpa moral es reconocer que el crimen ha causado una herida en ti, victimario, muy difícil de cicatrizar y que no era una cuestión entre tú y la persona a la que asesinaste, sino que eso ha tenido una proyección social. Ha contaminado de miseria moral a una parte de la sociedad y tienes que contribuir a restaurar ese impacto.

-ETA ha impuesto dos líneas rojas: el arrepentimiento y la delación. ¿Es realista pedir a los etarras que sean chivatos de sí mismos?

-En términos no religiosos, el arrepentimiento significa 'dadme una segunda oportunidad'. Y en cuanto a la delación, no se puede pedir a una persona presa que actúe en contra de sus intereses. Pero hay otra forma de verlo. Yo creo que para un preso sí es de su interés colaborar con la justicia si conoce datos que pudieran satisfacer la Justicia memorial, a las víctimas. Y eso no es delación, es otra cosa. Porque no estás haciendo un negocio, estás haciendo un proceso interior de elaboración de la culpa.

-¿Cuánto nos costará alcanzar una convivencia sana?

-Será una labor de la primera generación nacida sin violencia. Y nosotros tenemos que ser capaces de afrontar la pregunta, como plantea Idoia Estornés en su libro, de cómo pudo pasarnos esto. Es muy humano, pero no estamos contando a nuestros hijos y nietos lo que ocurrió. Pasamos de puntillas y eso no es bueno.