Un regreso después de 42 días de vacaciones La mayoría de los partidos sostienen que la actividad política no cesa en el parón navideño, aunque Podemos lo considera «excesivo» ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 1 febrero 2018, 06:42

Un parón de 42 días. El Parlamento Vasco arranca hoy el año político después de unas largas vacaciones navideñas. Retoma la actividad con la celebración de un pleno ordinario y ante la existencia de voces críticas que cuestionan esta excesiva pausa institucional de más de mes y medio.

La Cámara de Vitoria despidió 2017 el pasado 21 de diciembre y hoy regresa a su actividad habitual. ¿Son excesivos tantos días de pausa navideña? Lo cierto es que solo los parlamentos vasco y cántabro cierran sus puertas en enero. Sin embargo, los protagonistas, los propios políticos, niegan la mayor y aseguran que el reglamento del legislativo establece que enero, julio y agosto son periodos inhábiles en los que no se convocan ni comisiones ni plenos. Pero destacan que eso no significa «de ninguna manera» que en ese tiempo se detenga el trabajo político.

«El parón navideño no es tal; se trata de un período inhábil a efectos de plazos y celebración de plenos y comisiones. No es en ningún caso un período de vacaciones. Los diferentes grupos aprovechamos para trabajar asuntos pendientes y preparar el nuevo curso político», defiende el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate. A su juicio, que no se celebren sesiones no quiere decir que no haya actividad política. «Todos los grupos trabajamos para organizar el funcionamiento de la Cámara de los próximos meses», explica el jeltzale.

Desde EH Bildu, su portavoz Maddalen Iriarte subraya asimismo que en este periodo «efectivamente hay mucho trabajo interno, que no se ve, pero es imprescindible para plantear después nuestras propuestas y desarrollarlas en las sesiones de la Cámara». La parlamentaria soberanista afirma que, de hecho, para su coalición enero ha sido un mes «realmente fructífero» porque han tenido ocasión de debatir y planificar el trabajo y las prioridades que van a desarrollar próximamente. «Hemos mantenido reuniones con agentes sociales, políticos y económicos del país para poner en común y contrastar diferentes puntos de vista acerca de cómo mejorar la vida diaria de la sociedad vasca», señala.

Cambiar los plazos

José Antonio Pastor, portavoz del PSE-EE, también asevera que la actividad política no ha parado. Afirma que han realizado varios seminarios y que se ha aprovechado para visitar centros de menores, centros educativos, reordenar tareas y presentar iniciativas. El socialista añade,en cualquier caso, que «creemos hace tiempo que algo habría que cambiar». En este sentido, recuerda que los socialistas presentaron hace dos legislaturas una propuesta para habilitar la mitad de enero y la mitad de julio para avanzar los trabajos en comisiones y en los plazos.

Una postura similar sostiene Lander Martínez, portavoz de Elkarrekin Podemos: «Sí nos parece excesivo el parón navideño ya que la imagen que da del trabajo parlamentario no es buena. Si bien hay que añadir que el hecho de que no haya actividad de comisiones y plenos no quiere decir que dejemos de trabajar. Estamos a favor de que se reduzcan los días de pausa, pero el enfoque es el del trabajo que se realiza».