¿La reforma de RTVE para EITB? La mayoría de partidos vascos ve «positivo» el sistema de elección de presidente aprobado en el Congreso. Cinco parlamentarias reflexionan sobre el nuevo modelo de televisión pública y la reforma del ente vasco, que se pondrá en marcha en septiembre ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 26 agosto 2017, 08:50

Ya está en marcha la renovación de RTVE. Una reforma legal simple que supone volver al sistema de elección de presidente y de su consejo mediante un formato parecido al concurso público. Se trata de una manera de elegir por consenso, que se aprobó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y luego se modificó por el de Mariano Rajoy. Un debate sobre la renovación del modelo de televisión pública en el que también está inmerso el ente vasco. ¿Pero sería trasladable a EITB el modelo de la reforma de RTVE? Hay voces que apuntan a la urgencia de abordar esta transformación en un momento de intenso debate político sobre la necesidad de revisar su sostenibilidad económica. De hecho, la reforma integral ya tiene fecha. El Parlamento Vasco se da de plazo hasta 2019 para elaborar la ley que renovará el modelo del ente público que dirige Maite Iturbe y que tratará de levantar unas audiencias que se encuentran en mínimos históricos. Ana Oregi (PNV), Jasone Agirre (EH Bildu), Eukene Arana (Elkarrekin Podemos), Rafaela Romero (PSE-EE) y Nerea Llanos (PP) reflexionan en torno a este asunto.

Ana Oregi, PNV «El de RTVE no es el espejo donde mirarnos»

La parlamentaria Ana Oregi sostiene que la reforma de RTVE, aprobada hace semanas en el Congreso, no representa para el grupo vasco «ni buena ni mala guía», puesto que no es el espejo en el que EITB se mira. El modelo del ente vasco, subraya, está inmerso en el análisis de una reforma integral más ambiciosa que afectará a cuestiones que van más allá de la elección de sus órganos de dirección (modelo de gobernanza y representación, sistema de financiación, sostenibilidad, contenidos, función de servicio público...). «El consenso, la profesionalidad o la transparencia son máximas que están en el ideario de EITB; lo han estado desde sus orígenes y ahora, en el debate abierto en sede parlamentaria, trataremos de reforzarlas», asegura la jeltzale. Oregi considera, asimismo, que «tenemos un medio público del que nos sentimos orgullosos, no sometido ni controlado por el gobierno de turno, y con una posición de calidad y prestigio avalada por la sociedad vasca». La parlamentaria pone también en valor que en EITB, a diferencia de lo que venía sucediendo en RTVE, «tenemos un modelo de elección democrático y plural, con una dirección que requiere de la mayoría absoluta de la Cámara y, teniendo en cuenta que no somos un país de mayorías absolutas, eso obliga a las distintas formaciones a trabajar consensos y acuerdos amplios». El Parlamento Vasco tiene desde hace unos meses el gran reto de abordar la reforma de EITB. A partir de septiembre se intensificará el trabajo en la ponencia, concluye.

Jasone Agirre, EH Bildu «Una menor influencia de los partidos políticos»

«No sé si el modelo de RTVE sería aplicable o no a EITB, pero sí reconocemos que va en la buena dirección porque lo que busca es la despolitización», señala la parlamentaria de EH Bildu, Jasone Agirre. Defiende que los partidos políticos, sobre todo los que están en el poder, deberían tener menor influencia en los consejos de administración de los entes públicos y en la elección de su director o directora. Y pone de relieve que existen otras instituciones en Euskadi con mayor autonomía, como la universidad que, pese a contar con financiación pública, «tiene gran independencia». En este sentido, la hasta hace un año periodista de ETB explica que en un curso de verano recién impartido en Donostia se ha abordado este asunto realizando una comparativa entre una televisión alemana de la zona de Berlín y el modelo que plantea RTVE. «Un modelo que se basa en la presentación de unas candidaturas conformadas por profesionales y gente con experiencia en la gestión, y cuya elección se llevaría a cabo por una mayoría cualificada de dos tercios. Y con un consejo de administración en el que la representación política fuera de un tercio. El objetivo es la despolitización», insiste. Por eso apuesta por un nuevo modelo que lo garantice, ahora que se va a acometer la reforma integral del ente vasco.

Eukene Arana, Elkarrekin Podemos

Eukene Arana destaca que lo «idóneo» es que la persona que dirija un ente público sea elegida mediante concurso público. La parlamentaria de Elkarrekin Podemos subraya que «quien se vaya a poner al frente de un grupo audiovisual debe presentar un buen proyecto y ser un buen profesional y, de esta manera, se podrá medir su trabajo y se le podrán pedir cuentas sobre si cumple o no los objetivos». A su juicio, «el fin de una televisión pública es cumplir un servicio a la sociedad y, en nuestro caso, debe servir también para impulsar el euskera». Antes de encarar la ponencia de reforma integral de EITB, el grupo Elkarrekin Podemos ha querido recabar información y diagnósticos diferentes, tanto de expertos en medios públicos de comunicación como de trabajadores, sindicatos y otros agentes relacionados con el ente vasco. «Y a partir de ahí -asegura Arana- crear una televisión participativa, transparente e independiente. Aunque existan intereses encontrados y formas de entender el grupo EITB que difieren, trabajaremos para que esa ponencia acabe con una reforma de ley valiente, y que se aleje del modelo de privatización al que se está acercando cada vez más». Subraya, asimismo, que también debe estar al servicio de la mujer, «ya que no está bien representada en nuestra televisión. La mayoría de los programas de debate y tertulias están protagonizados, sobre todo, por hombres», advierte.

Rafaela Romero, PSE-EE

«Es necesario abordar una reforma de mayor calado, es decir, una reforma integral». Rafaela Romero, parlamentaria del PSE-EE, asegura que los socialistas ya dejaron por escrito hace dos años cómo deberían ser los mandatos en el ente, y lamenta que lo único que se ha afrontado en más de treinta años de historia de EITB es, precisamente, la gobernanza y, por el contrario, la definición del modelo público del ente vasco es todavía un asunto pendiente. Sostiene que en las reformas de 1996 y 98 «fuimos pioneros a la hora de decidir que la dirección fuese elegida por el Parlamento Vasco y no directamente por el Gobierno. Sin embargo, con respecto a las reformas que ya han acometido otras cadenas públicas, nos hemos quedado atrás». Romero afirma que la propuesta de Elkarrekin Podemos es «un calco» de lo que iban a hacer en el Congreso de Madrid con RTVE. Asevera asimismo que los socialistas defienden que la dirección de EITB no dependa de un gobierno, y que en el consejo de administración los grupos parlamentarios reduzcan su presencia para abrirse a otros colectivos y entes sociales que puedan aportar sus puntos de vista sobre la gestión del ente, pero, insiste, «ni unas ni otras decisiones por sí solas van a garantizar la sostenibilidad del grupo, la eficiencia en el gasto, la carrera de sus trabajadores o el impulso del euskera».

Nerea Llanos, PP

«La elección de director general a través de concurso público, dentro de los propios profesionales de EITB, tendría como objetivo una mayor objetividad. Así, la gobernanza no dependería del gobierno de turno, que además siempre es el mismo». La popular Nerea Llanos considera que de esta manera tanto la dirección como el consejo de Administración representarían de la mejor manera posible a toda la ciudadanía, «una ciudadanía que es la que paga con sus impuestos la televisión pública», destaca. A su juicio, el modelo de reforma de RTVE es completamente trasladable al ente público vasco porque «garantizaría la objetividad», insiste. Por eso, la parlamentaria del PP asegura que la cuestión de la gobernanza debería plantearse igual aquí, en Euskadi, cuando en septiembre se ponga en marcha la ponencia, para la que su grupo reclama utilizar recursos públicos ya existentes y así recopilar la información que marcará el rumbo de la reforma integral.