«Hay que recordar a las víctimas para que ese horror no vuelva» Viernes, 8 diciembre 2017, 08:15

La viuda de José Luis Caso cree que no se puede dejar de recordar lo que ocurrió durante décadas de terrorismo de ETA. «Precisamente el hecho de que nadie vuelva a tener la tentación de meter la pata, solo se conseguirá recordando lo que pasó. ¿No recordamos ahora los episodios nazis para que no se vuelvan a repetir? Pues esto es lo mismo, si no lo queremos volver a padecer tenemos que ir todos a una», asegura Juani Pérez. Lanza también un mensaje a los presos de ETA que han anunciado que se acogerán a las vías legales y que podrían hacer algún gesto de reconocimiento del daño causado. «Si hay alguien cercano a ellos que se lo puede hacer llegar, que les digan que ya están tardando», apunta.