La rebelión de jueces y fiscales La fiscal jefe de Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain, y el juez decano, Ricardo Bandrés, encabezan una concentración en el Palacio de Justicia. / IÑIGO SÁNCHEZ Ambos colectivos se unen por primera vez para pedir mejoras laborales. Exigen al Gobierno más independencia y medidas que consideran «necesarias» para ejercer su trabajo del día a día MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 2 mayo 2018, 07:02

El Palacio de Justicia de Donostia fue testigo de un momento inédito a principios de abril. Nunca antes se había visto algo similar: jueces y fiscales unidos por una misma causa, exigir al Gobierno central mejoras laborales y medidas para reforzar la independencia judicial. Y desde la semana pasada, además, este colectivo, que vive un momento convulso con motivo de la polémica sentencia de 'La Manada' y las últimas declaraciones del ministro Catalá en contra del juez discrepante, se ha propuesto concentrarse en las inmediaciones del juzgado durante diez minutos cada jueves y realizar paros de una hora -con servicios mínimos- hasta el día 22, martes, fecha en la que podrían ir a huelga si el Ministerio de Justicia no da una respuesta a sus reivindicaciones. «Estamos un poco olvidados de la mano de Dios», apunta el juez decano Ricardo Bandrés. Asegura que esta decisión llega como consecuencia de una serie de acontecimientos. «Llevamos mucho tiempo con reclamaciones y no nos han hecho caso», afirma. Tras analizar la situación, dedujeron que no podían quedarse de brazos cruzados. Y decidieron actuar.

Al igual que el resto de colectivos, ellos también han sufrido la crisis. «Nos rebajaron directamente el sueldo (en un 10%) y somos los únicos que no hemos debido recuperar nada de todo lo que nos quitaron. Volvemos a contar con días libres, pero nada en materia económica». Los jueces, que ya pidieron al Gobierno este cambio en junio del pasado año, subrayan que con este aumento volverían a ganar la misma cantidad previa a la recesión, no más. Pero no basta, a su juicio, con solucionar el aspecto económico. Es sabido que la tecnología avanza a pasos agigantados, también en el ámbito jurídico. Por eso, Bandrés explica que los medios con los que cuentan «no son punteros y se han quedado obsoletos. Los delitos cada vez son más sofisticados y vamos por detrás».

Insuficiencia de personal

¿Y qué pasa con los nuevos magistrados? Los jueces exigen un plan de inversión «suficiente» y prolongado para la modernización de la justicia que garantice su calidad y eficacia, pero también incrementar la plantilla judicial convocando al menos trescientas plazas en cada uno de los próximos cuatro años. Bandrés insiste en que «la carga de trabajo ha aumentado debido a que la plantilla de jueces no ha crecido».

Medidas propuestas - Proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) - El Consejo General del Poder Judicial debe amparar a los miembros de la carrera judicial - Retirar las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ - Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos - Plan de inversión suficiente - Racionalización planta judicial - Revisión del modelo de oficina judicial - Compatibilizar los sistemas de gestión procesal - Dotación de medios - Mesa de Retribuciones - Modificación de la LOPJ - Recuperación del régimen de vacaciones y permisos - Cargas máximas de trabajo - Asistencia de la Mutualidad General Judicial - Derogación sistema de plazos - Paralización justicia digital - Atribución formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado - Refuerzo de la independencia - Autonomía presupuestaria

Cada vez que existe la necesidad de una sustitución, por ejemplo, «nos las vemos y nos las deseamos. Los que estamos aquí tenemos que asumir las cargas de trabajo de los demás, que por cualquier causa están de baja o tienen que asistir a cursos». En la actualidad, hay un total de 59 magistrados y jueces en Gipuzkoa (más tres sustitutos). En el territorio, además, hay treinta fiscales y tres suplentes.

Los jueces y fiscales son ya otro de los colectivos que, como los pensionistas, salen a la calle con el fin de reivindicar sus derechos. El fiscal jefe de Álava, el donostiarra Josu Izaguirre, por su parte, recuerda que la figura del fiscal delegado anticorrupción es una «petición muy antigua» que reiteran también ahora. «Tenemos que dotarnos de medios para luchar contra la delincuencia de hoy en día, como los delitos económicos y de corrupción», argumenta, y añade que también quieren que se le dé una «verdadera independencia» a la Fiscalía, por medio de la autonomía presupuestaria, entre otras cosas. Además, desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, «se debe abordar una modificación del proceso penal en condiciones. Nos vemos obligados a archivar muchas investigaciones», se queja Izaguirre.

«Con la crisis nos rebajaron el sueldo y somos los únicos que no hemos debido recuperar nada» Ricardo Bandrés, Juez decano de Donostia

«Queremos que se le dote de independencia a la Fiscalía y pedimos la figura del fiscal anticorrupción» Josu Izaguirre, Fiscal jefe de Álava

«Llega un momento en el que no se nos hace caso y pasamos a las concentraciones» Santiago Romero, Portavoz de APM

Estas movilizaciones han sido promovidas por las cuatro asociaciones de jueces en el Estado: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente; y las tres de fiscales: Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Santiago Romero, portavoz de APM, recalca que urge reforzar la independencia y «recuperar los permisos para asuntos propios que nos quitaron sin motivo alguno». Además, hace hincapié en que antes de dar el paso de salir a la calle «hemos intentado reuniones con el Ministerio, pero siempre han enviado a cargos sin capacidad para tomar decisiones. Ha habido varias propuestas, escritos, informes... Llega un momento en el que no se nos hace caso y pasamos a las concentraciones». Con la posibilidad de ir a huelga abierta, los jueces y fiscales están a la espera de una respuesta del Gobierno a las mejoras laborales que entienden «necesarias» para ejercer en el día a día.