El Gobierno dice que el comunicado es «consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho» Mariano Rajoy en una foto de archivo / AGENCIAS Diferentes políticos han reaccionado al comunicado publicado este viernes de ETA pidiendo «perdón» y reconociendo los «graves daños causados» DV Viernes, 20 abril 2018, 10:43

La declaración de ETA en la que reconoce el «daño causado y pide perdón» a las víctimas es una muestra de la «fortaleza del Estado de Derecho», ha afirmado este viernes el gobierno español. «No es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho que ha vencido a ETA con las armas de la democracia«, ha declarado el gobierno de Mariano Rajoy, agregando que »hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional».

Pedro Sánchez «Es el gran paso para la paz definitiva»

El secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el comunicado de la banda terrorista ETA es «el gran paso para la paz definitiva». «Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado«, ha dicho en una primera reacción en su cuenta personal de Twitter. «Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino», ha añadido en el mensaje.

Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado. Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 20 de abril de 2018

Maite Pagazaurtundua ETA «tiene la gran oportunidad de retirarse y no montar un circo»

La eurodiputadade UPyD Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado en atentado en 2003, ha dicho que creerá en la asunción del daño causado por ETA, si en los próximos días «no hay una campaña de propaganda» y «no montan un circo» para «intentar repartir responsabilidades«. En declaraciones a Radio Euskadi, Pagazaurtundua ha dudado de la autocrítica y ha pedido »que no se intente hacer ni propaganda ni sacar réditos políticos«, para que pueda ser creíble. En este sentido, ha añadido que »el reconocimiento del daño causado será, si no hay un teatro los días 4 y 5 de Mayo«, cuando ETA anuncie su disolución definitiva en un acto en Baiona.

Pero, «si hay un teatro e intentan repartir responsabilidades, bajo el paraguas de la palabra sufrimiento y de la palabra conflicto, entonces no habrá una verdadera asunción del daño causado». A su juicio, «cuando se ha hecho tanto daño, no hay que ser narcisista ni egocéntrico«, sino decir que lo se ha hecho »es una barbaridad« y dejar »el espacio libre« y no contaminar más. Por eso, ha añadido, ETA »tiene la gran oportunidad de retirarse y no montar un circo«.

Borja Sémper «No les dimos nada cuando nos mataban, tampoco se lo vamos a dar ahora»

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha dicho que la sociedad «no les dio nada cuando mataban» y «tampoco se lo van a dar ahora que han dejado de hacerlo y mucho menos las gracias».

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, ha señalado que el comunicado es «la constatación de que ETA ha sido derrotada«. Para Sémper, las disculpas de ETA a aquellos damnificados que «no tenían una participación directa en el conflicto», «puede responder a un mensaje interno para aplacar a una parte de la sociedad vasca que le ha justificado y a otra para que no está dispuesta a asumir ese perdón».