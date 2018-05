Reacciones a la desaparición de ETA: Otegi dice que el «conflicto político» se va a mantener ya que Euskadi «tiene derecho a decidir su futuro» Arnaldo Otegi y Andoin Ortuzar durante el acto de Kanbo. / reuters Tras la lectura de la denominada 'Declaración de Arnaga' representantes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales han ido compareciendo ante los medios para valorar la jornada y la disolución definitiva de ETA AGENCIAS Viernes, 4 mayo 2018, 15:59

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que el «conflicto político» que existe en Euskadi es «anterior a ETA y que se va a mantener» después del acto de este viernes en Kanbo, ya que los vascos «tienen derecho a decidir su futuro». Otegi, acompañado de la portavoz de EH Bai, Anita Lopepe, ha recordado que el «conflicto político que vive» Euskadi se resume en el hecho de que «esta vieja nación tiene derecho a vivir en paz y decidir libre y democráticamente su futuro». Por ello, ha manifestado que EH Bildu y EH Bai seguirán trabajando «desde posiciones de paz para que esta vieja nación recupere el lugar que le corresponde en el mundo y la historia que es la de su propia libertad».

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado que «por fin» se acaba la «pesadilla» que durante 60 años ha sido la existencia de ETA y ha añadido que «siempre quedan las ganas de reclamar» a la banda terrorista «que conteste a la pregunta de para qué ha servido». «Por fin ETA desaparece de nuestras vidas», ha indicado Ortuzar quien ha remarcado que «es una noticia que deseaba hace décadas». El «primer recuerdo» del presidente del Euskadi Buru Batzar ha sido para las víctimas «directas» que «han sufrido la sinrazón de la violencia» y también para quienes «han luchado y trabajado» para llegar al día de hoy, «que le hubiera gustado hubiera sido mucho antes».

En una declaración institucional, Mariano Rajoy ha destacado que ETA se disuelve tras 60 años de odio sin lograr ninguno de sus objetivos. «Nada les debemos ni nada tenemos que agradecerles porque ahora hayan asumido su derrota.No van a obtener nada por anunciar su disolución. Las condenas se seguirán cumpliendo. Ni hubo ni habrá impunidad para delitos y atentados», ha advertido. «Es un día para reconocernos como una gran nación que hizo frente a los que quisieron romper nuestra convivencia».

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que los demócratas no deben «olvidar» sino contar «la verdad sobre ETA», tras el anuncio de disolución de la banda terrorista. «La tarea de los demócratas es no olvidar, contar la verdad y no permitir que el movimiento social que creció a la sombra de ETA se imponga. No hubo un conflicto en España, sino una democracia que se vio atacada por una banda armada», explicó Sánchez. El dirigente socialista, tras reunirse con el ex primer ministro británico Gordon Brown, aseguró que «no hay nada que celebrar» sobre la declaración del grupo armado y reivindicó que lo que hay que hacer es «homenajear a las víctimas de ETA».

El miembro del 'Grupo de Luhusso', Michel Berhocoirigoin, ha advertido de que los mensajes de la Conferencia de Kanbo «no pueden ser instrumentalizados» y ha dicho que hay que construir una «memoria colectiva», porque no puede haber «una sola historia» del conflicto vasco. Berhocoirigoin ha puesto en labor el trabajo realizado por «muchas personas dentro y fuera de Euskal Herria» para que la situación actual haya sido posible y ha recordado que el 'Grupo de Luhusso' surgió para intentar «desbloquear» la situación en la que se encontraba el conflicto vasco. Además ha señalado que se trata de una «hoja de ruta» sobre la convivencia que hay que construir, el «reconocimiento a todas las víctimas, su respeto y reparación», así como la situación de los presos de ETA y la justicia transicional.

La dirigente de Podemos Euskadi, Eukene Arana, ha situado hoy en la sociedad vasca y «no en ETA» la desaparición de la organización terrorista, porque fueron los ciudadanos quienes «salieron a la calle a pedirla paz». La parlamentaria de la formación morada ha considerado que en la conferencia «se ha destacado en exceso el papel de ETA, dejando en segundo plano a la genuina protagonista, la sociedad vasca», que «hace mucho tiempo que comenzó a reconstruir el tejido roto por el dolor». Ha abogado por poner el «foco» en la convivencia «desde el respeto a los derechos humanos» y la convicción de que «ninguna idea vale más que la vida de ninguna persona».

Los representantes de Elkarrekin-Podemos Andeka Larrea y Eukene Arana han pedido al Gobierno central que «dé pasos valientes en aquellos ámbitos en los que tiene competencia, fundamentalmente, en los derechos que asisten a los presos» de ETA y su acercamiento a Euskadi. En declaraciones a los medios tras tomar parte Kanbo, Larrea y Arana han recordado a «todas» las víctimas y han lamentado que en este encuentro se ha «destacado en exceso el papel de ETA en el final de la violencia, dejando en un segundo plano a la genuina protagonista de este proceso de construcción de paz: la sociedad vasca que salió cientos de veces a la calle a decir 'no a la violencia' y que hace mucho tiempo comenzó a reconstruir el tejido roto por el dolor». A juicio de Podemos Euskadi, «es hora de iniciar este camino en el que se ponga el foco en la convivencia» y hacerlo «desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos, respetando que la sociedad vasca es plural y que ninguna idea vale más que la vida de una persona».

El parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, se ha congratulado por el «avance» que supone la denominada 'Declaración de Arnaga' que permite que «el hacha» de ETA «esté enterrada», aunque ahora «toca afilar la paz». El secretario general de Eusko Alkartasuna ha agradecido el trabajo de la comunidad internacional y de los agentes sociales, políticos y sindicales que han trabajado para que lo de hoy sea una realidad. «Hay que felicitar a la sociedad porque lo hoy conseguido es un gran avance hacia una realidad de paz completa», ha añadido. A su juicio, la paz «es una necesidad, y alcanzarla a partir de ahora es más sencillo». «El hacha está enterrada y nos toca afilar la paz», ha finalizado.

El parlamentario navarro de Geroa Bai, Unai Uhalde, ha señalado que ETA «consuma su disolución» en «cumplimiento de una exigencia de la sociedad» y ha remarcado que su formación seguirá trabajando para conseguir «un verdadero reconocimiento, memoria y reparación» para todas las víctimas. Ha saludado con «esperanza» esta «nueva fase» porque se «inaugura un futuro sin violencia, pero ha indicado que »quedan retos por la convivencia».

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha instado a las instituciones vascas colocar «como condición en sus relaciones con el Estado» la política penitenciaria». «La decisión de ETA se ha hecho con el obstáculo de los gobiernos. Nuestra generación muchas veces pedimos lo que ha llegado y lo soñamos. Un momento histórico», ha añadido. Entre los «problemas» a abordar de cara al futuro, ha recordado a las «víctimas», que «necesitan su reconocimiento», así como a la actual política penitenciaria. «Creemos que las instituciones vascas deben colocar como condición en sus relaciones con el Estado la política penitenciaria», ha defendido.

Por su parte, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha señalado que el «día histórico de hoy refleja el cierre de una fase» y la apertura de «una nueva». A su juicio, en Euskadi ha habido un «conflicto político» que «sigue sin resolverse» del que «ha derivado el conflicto armado», que generado «un sufrimiento multilateral que hay que reconocer y reparar». En estos momentos, ha continuado Aranburu, la «mayor conculcación de derechos humanos es la que padecen los presos» de ETA, por lo que ha considerado que «urgen vías de solución» para «terminar con la dispersión, la situación de los reclusos enfermos y la política de excepción».

El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha dicho que, tras la disolución de ETA, «que llega tarde», su organización espera que «se abra nuevo escenario que nos acerque a la convivencia pacífica en todos los ámbitos, incluido el laboral, que la sociedad vasca y española se merecen». «Tenemos la obligación de mirar al futuro sin olvidar el pasado y sin olvidar a las víctimas para construir una Euskadi plural», ha subrayado. Ha dicho que UGT Euskadi ha acudido a Kanbo para «certificar de una vez que la organización terrorista ETA desaparece definitivamente tras décadas de terror, acoso y asesinatos al conjunto de la sociedad vasca y española», y «en especial» a su sindicato, «que sufrió en primera persona su violencia de persecución y su negativa a reconocer la pluralidad de la sociedad vasca». Arza ha destacado que, tras décadas de «terror» ETA desaparece «unilateralmente sin conseguir ninguno de sus objetivos». «Para UGT Euskadi no puede ser una celebración ni el broche final a décadas de violencia sin sentido», ha aseverado.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro que el final de ETA, escenificado hoy, no debe servir para dar «ninguna ventaja ni beneficio» a la banda, defendiendo así que se mantenga la política antiterrorista y la de dispersión de presos. Villegas, en una rueda de prensa en el Congreso, ha insistido en que hoy se certifica la victoria de la democracia ante el terrorismo, un triunfo que ha sido posible porque la sociedad se ha mantenido «unida» ante el terror y «no ha cedido nunca» a las pretensiones de los etarras.

El ararteko, Manuel Lezertua, ha mostrado su satisfacción por la «desaparición definitiva» de ETA, pero ha lamentado que la banda terrorista no haya sido capaz de hacer una «crítica contundente» de su «macabro pasado». En una nota de prensa, Lezertua ha querido también recordar a las víctimas del terrorismo a las que ha trasladado su «cercanía y afecto».