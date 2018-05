Rivera rompe su apoyo a Rajoy en Cataluña Rivera en la sesión de control. / Efe El presidente del Gobierno reprocha al líder de Cs su actidud: «Compórtese como el PSOE y nos irá mucho mejor» | Los liberales echan el cara al Ejecutivo que no haya recurrido el voto delegado de Puigdemont y Comín en el Parlament PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 10:46

Mariano Rajoy ha reprochado hoy a Albert Rivera que utilice la gestión de la crisis catalana para confrontar y hacer oposición al Gobierno. El jefe del Ejecutivo ha defendido que él no es precisamente «sopechoso» de connivencia con el independentismo, después de que el líder de Ciudadanos le haya echado en cara que no haya presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín, huidos de España para evitar la acción de la justicia.

Rajoy ha subrayado que el Gobierno ha presentado ya hasta 25 recursos relacionados con el proceso de ruptura puesto en marcha por los secesionistas desde la Generalitat y ha argumentado que, si no ha actuado en el caso mencionado, es sólo «por falta de legitimidad y por los precedentes que aconsejan que no lo haga». Así, ha recordado que, al igual que los diputados de Ciudadanos, los del Partido Popular en la Cámara catalana sí han acudido en amparo al Constitucional porque, según ha dicho, son ellos los que están legitimados en este caso para hacerlo.

«Esto no le da un voto -ha advertido al dirigente liberal durante la sesión de control en el Congreso-; es más, le puede hacer perder porque muchos españoles pueden pensar que está usted de 'aprovechategui' en un tema importante». Dicho esto, presidente del Gobierno ha apuntado a la bancada socialista como ejemplo a seguir en algo que es una cuestión «de Estado». «Compórtese como el PSOE en el tema de Cataluña y nos irá mucho mejor», ha dicho.

El hecho de que Puigdemont y Comín puedan votar a distancia facilita, en principio, la eventual investidura de un candidato sin cargas judiciales acordada por Junts per Catalunya y Esquerra sin la necesidad de los votos de la CUP. Ciudadanos sospecha que esa es la verdadera razón por la que el Ejecutivo ha preferido no actuar: su esperanza de evitar una repetición de elecciones que podría mantener empantanada la legislatura, dada la amenaza del PNV de no apoyar los presupuestos si el 155 sigue en vigor.

Un recurso del presidente del Gobierno habría conllevado de manera automática la suspensión cautelar de la decisión de la Mesa por cinco meses, mientras el tribunal estudiara el caso (así lo marca la ley) . En cambio, a pesar de que Ciudadanos solicitó esa medida en su petición de amparo, el Constitucional desestimó ayer su aplicación inmediata. Además, dio tres días de plazo al Parlament para que remita la certificación de los acuerdos del voto delegado y 10 días más a la propia Cámara autonómica o a otros grupos para personarse en el procedimiento si lo consideran oporturno. Eso significa que Puigdemont y Comín podrán votar en una eventual sesión de investidura de aquí al 22 de mayo, la fecha tope para la convocatoria de nuevos comicios.

Agenda nacionalista

Rivera ha defendido que el hecho de que el Gobierno haya presentado 25 recursos contra el 'procés', como ha afirmado Rajoy, no quiere decir que en este caso no se esté equivocando. «Esto no va por kilos, va de acertar», ha dicho. Además, ha hecho alusión a las informaciones que apuntan a que la Fiscalía ya admite que el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica se empleó para financiar la consulta del 9-N. «Le hemos apoyado hasta ahora pero sólo si vigilan de cerca lo que hacen los independentistas podrán contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña».

En los pasillos del Congreso, el líder de Ciudadanos ha insistido después en esta afirmación y ha acusado a Rajoy de hacer «dejación de funciones» y de permitir que el PNV le «marque la agenda». Rivera no solo ha hecho mención a la falta de recurso contra el voto delegado del expresidente catalán, también ha reprochado al Ejecutivo que no se hayan abierto expedientes a los profesores que supuestamente humillaron a sus alumnos hijos de guardias civiles tras el 1 de octubre, que no se hayan dado pasos para garantizar la enseñanza en castellano y a la «falta de control del dinero público».