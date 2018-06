rajoy pierde supervivientes

En el Madrid de San Isidro, taurino y recalentado, se cruzaron ayer tres supervivientes: un presidente del Gobierno con más tres décadas surfeando todas las intrigas del poder -y manejándolas-, un viejo partido vasco que ha hecho del mandar y del pactar su hábitat natural y un secretario general del PSOE con una habilidad innata para acabar cayendo de pie. Mariano Rajoy, el PNV y Pedro Sánchez se citaron en el Congreso en un pulso que empezó como lo que parecía una ocurrencia del líder socialista y que ha acabado con un vuelco en el Gobierno que no tiene precedentes en la democracia española. El superviviente por antonomasia, el político que no parecía tener fin, el presidente que afrontó la moción de censura ataviado tan solo con el traje de luces de su retórica frente al hedor de Gürtel ha terminado destronado por un PNV que jamás arriesgará su genética por nadie ajeno y un Sánchez cuya intrepidez y las circunstancias le han llevado a la Moncloa sin tener el acta de diputado. Esta vez, Rajoy no ha sido capaz de mecer el tiempo. Lo aceleró creyendo que cuanto antes pasara la página de la censura antes se olvidaría el país de Gürtel. Pero lo que se desplegó ayer en el Congreso fue un plebiscito contra la corrupción y los modos presidenciales que se ha llevado por delante al jefe del Gobierno sin que su sustituto tenga ni la autoridad de las urnas ni la de una mayoría parlamentaria amarrada, sólida y consecuente.

Sánchez rehusó pactar una moción 'instrumental' para convocar elecciones de inmediato, pero paradójicamente él se ha convertido en el 'instrumento' a través del cual Podemos y el secesionismo catalán han dado la puntilla a un Rajoy resistente sin futuro. En diez días -y no porque ambicionara esta pirueta insólita-, el PNV ha salvado a un presidente para despeñarlo después por otro, salvaguardando en ambos casos el mismo proyecto presupuestario. Los jeltzales de orden intuyen inquietantes tiempos de convulsión y Sánchez, que tendrá enfrente al PP con su hegemonía en el Senado para frenar el cambio de una mera baldosa legislativa, es menos predecible que Rajoy. Rajoy, con su cintura de superviviente rota y un partido sin el flotador ya de la Moncloa.