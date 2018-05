Rajoy mantendrá el 155 al haber un Govern con presos

Los nombramientos como consejeros de dos presos (Josep Rull y Jordi Turull) y dos huidos (Lluís Puig y Toni Comín) podrían impedir que el Govern de Quim Torra llegue a ser una realidad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto mantener el 155 al haber presos y fugados en el Ejecutivo catalán, según publica el diario El País. Rajoy se reunió ayer con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera, para adelantarles su decisión de no retirar de momento la intervención de Cataluña al considerar la decisión del president Quim Torra una «provocación». Si Rajoy confirma que mantiene el 155 pondrá en riesgo la aprobación de los Presupuestos del Estado, ya que la condición del PNV para aprobarlos es que Cataluña no siga intervenida. Los jeltzales han llegado a un preacuerdo con el PP para aprobar las Cuentas, aunque en principio supeditado a que se levante el 155. El PNV sí preveía apoyar el Presupuesto si eran los independentistas catalanes quienes entorpecían la retirada del 155, aunque los nacionalistas vascos tendrían que aclarar si la decisión de Torra de nombrar consellers presos entraría en ese supuesto.

Oficialmente, el Gobierno, tras conocer las designaciones, anunció ayer que estudiaba seriamente la posibilidad de vetar, al menos de momento, la constitución del Ejecutivo autonómico. Moncloa avanzó que «analizará la viabilidad del nuevo Govern, dadas las circunstancias personales de algunos de los designados». Y que a la vista de ese análisis decidirá si el Secretariado del Ejecutivo central, «que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto», dará o no luz verde a la publicación.

Este trámite -explicaron responsables jurídicos del Gobierno- es indispensable para que los nuevos consejeros puedan tomar posesión. Al menos, legalmente. De no publicarse el decreto (en el que no cabe vetar a unos consejeros y a otros no) el artículo 155 de la Constitución continuaría vigente «desplegando al 100% su efectividad», sin ningún tipo de gestión adicional en el Senado. Lo que no aclaró el Ejecutivo es qué argumentación jurídica, más allá de la «viabilidad», analiza ya para justificar un posible veto a la publicación del Gobierno de Torra.

Moncloa, en cualquier caso, y ya en el plano político, calificó de «provocación» el hecho de que Quim Torra haya incluido en su gabinete a los huidos e imputados en prisión. El Gobierno de Mariano Rajoy mostró su malestar especialmente por el hecho de que la designación de Puig, Comín, Rull y Turull se produjera menos de 24 horas después de que el nuevo presidente de la Generalitat enviara una carta al jefe del Ejecutivo, sin citar la independencia ni la proclamación de la República, para establecer un «diálogo, sin condiciones», para reconducir el «conflicto» en Cataluña.

La Presidencia de Gobierno, que llegó a barajar la posibilidad de cerrar ese encuentro entre Rajoy y Torra tras la misiva, ayer alejó esa hipótesis. Los nombramientos de los huidos y presos, entiende Moncloa, «demuestran que la voluntad de diálogo expresada en la carta no es sincera». «Torra quiso escenificar una voluntad de diálogo que ha durado menos de 24 horas», denunció el Ejecutivo. «El presidente de la Generalitat ha desaprovechado una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad», lamentó el Gobierno.

Fin de la tregua

La decisión de Quim Torra de incluir en su gabinete a los presos y a los huidos provocó de manera automática que la formación de Albert Rivera dejara claro ayer que los simples nombramientos de reclusos y prófugos, al margen de que logren o no tomar posesión por el veto del Gobierno, son pruebas más que suficiente de que la idea de Torra es persistir en la desobediencia y en la independencia, por lo que debería continuar la intervención de la Generalitat por parte del Ejecutivo central. Rivera aprovechó para alzar de nuevo el tono, tras el breve paréntesis de paz del viernes. «Torra pone de consejeros a presos o huidos de la Justicia en su Gobierno rebelde. «Hay que hacer política aplicando el 155 para garantizar la unión y los derechos de todos los catalanes», abundó Rivera, quien el viernes ya le reclamó al jefe del Ejecutivo que active de inmediato un nuevo 155 que permita controlar la finanzas de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, los medios de comunicación públicos y la política exterior de Cataluña.