Rajoy defiende la aplicación del 155 porque «no hay alternativa»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque, según ha subrayado, "no hay alternativa" y hay que "acudir a la ley para hacer cumplir la ley".

En el pleno del Senado que debate y vota las medidas del Gobierno para Cataluña al amparo del artículo 155, Rajoy ha advertido de que en Cataluña se ha cometido una "violación palmaria y evidente de las leyes" y por tanto "de la democracia y los derechos de todos". Y todo eso, ha advertido, "tiene consecuencias".

El jefe del Gobierno, además, ha asegurado que Puigdemont es el único responsable de que se haya activado el mecanismo del artículo 155 de la Constitución. "Él y solo él", ha subrayado.

Rajoy ha recordado que el Gobierno dio dos oportunidades a Puigdemont para que precisará si había declarado o no la independencia en el pleno del pasado día 10. Pero Puigdemont "no quiso" responder y fue él quien eligió que el mecanismo para activar el 155 siguiera adelante, "él y solo él" ha incidido Rajoy, en cuya opinión ningún Gobierno democrático hubiera podido permanecer "impertérrito como si no hubiera pasado nada".

01:58 Vídeo. Rajoy en el Senado. / Efe | EP

PSOE ruega a Rajoy que acepte la reversibilidad del 155

El PSOE ha perdido ya toda esperanza en una rectificación de último minuto de Carles Puigdemont. La han tenido hasta primera hora de la mañana y, no en vano, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha aprovechado su intervención en el pleno que debate la intervención de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución para pedir "por favor" a Mariano Rajoy que dejara una puerta abierta a la suspensión de las medidas en caso de una inminente convocatoria electoral. Junts pel Sí y la CUP la han truncado en el Parlament.

Las fuerzas independentistas han presentado una propuesta de resolución que insta a iniciar un proceso constituyente de Cataluña como "Estado independiente y soberano". "Ayer hablaba de evitar un error espectacular -ha escrito en su cuenta de Twitter el primer secretario del PSC, Miquel Iceta-. Es la propuesta de JxSi y la CUP. Abandonaremos el hemiciclo para no darle apoyo".

En Madrid, la dirección federal del partido, ha sido contundente. "Ni siquiera decepciona, porque sólo decepciona aquel de quién esperas algo y ya no es el caso -dicen fuentes de la ejecutiva-. Es su enésima huida hacia la nada, el enésimo portazo a la razón".

En esta tesitura, se puede dar por descontado que el principal partido de la oposición mantendrá su voto afirmativo al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado para la destitución del Gobierno de la Generalitat en pleno. De hecho, Ander Gil ha anunciado en su segundo turno durante el debate en el Senado que retiraría la enmienda en la que proponía suspender la aplicación del artículo 155 en caso de elecciones, a la que se había referido en su intervención inicial y a la que se resistía el PP .

Ayer los socialistas lograron que el PP aceptara introducir una enmienda en la que se especificara que, además de gradual, la aplicación de las medidas contempladas en el texto (de amplísimo rango) sería proporcionada. Y también los populares se mostraron dispuestos a rebajar la intervención de la radio y la televisión públicas de Cataluña.

Un Pleno para aplicar el 155

El presidente del Gobierno ha acudido hoy al Pleno del Senado que dará autorización al Ejecutivo para aplicar en Cataluña las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, entre las que se incluye la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de sus consejeros, el recorte de las funciones del Parlament, y la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de seis meses.

Junto a Rajoy, ha acudido a la Cámara Alta su gabinete, al que prevé reunir el mismo viernes por la tarde para aprobar esa destitución del Gobierno catalán. Además, en esa reunión del Consejo de Ministros se nombraría a la comisión u órgano que coordinará la aplicación de las medidas del 155, sin que se descarte la posibilidad de que sea un mando único.

El debate se ha abierto con la intervención de Rajoy, al que seguirá un turno a favor de 40 minutos y otro en contra de otros 40 minutos. Luego se podrán defender los votos particulares, aunque el plazo para presentar este tipo de enmiendas se ha aplicado hasta media hora antes de que se vote.

El PdeCAT censura el aplauso del PP a un cese de Puigdemont

Enumeraba Mariano Rajoy las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución cuando la bancada del PP en el Senado ha interrumpido con un aplauso la posibilidad de cesar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consejeros de la Generalitat. Pese a que los ministros se han abstenido de realizar gestos, la ovación ha molestado a los representantes del PdeCAT. “Expresa cuál es la vocación de fondo de este Gobierno y esta mayoría, que es liquidar el autogobierno de Cataluña sin ningún tipo de contemplaciones”, ha censurado en los pasillos de la Cámara alta el diputado Carles Campuzano.

Fuentes de la formación enmarcan ya los discursos de uno y otro lado en un escenario “de guerra” en el que se ha renunciado a la política y que dificulta el entendimiento. Porque pese a que este viernes comenzaba con llamadas del PSOE a la rectificación de Puigdemont y la apertura de urnas ahora que aún hay margen teórico, ni en el Gobierno ni en el PdeCAT perciben que haya opciones de viraje.

En el Ejecutivo lamentan que el presidente de la Generalitat desaprovechara ayer la opción de fijar comicios autonómicos y volver a la legalidad. Y algunas voces del PdeCAT alegan que en ningún momento tuvieron la certeza de unas elecciones fueran a frenar la intervención de la autonomía. Hoy, comparten, puede que sea tarde.

“Nos parece que el discurso del señor Rajoy en ningún momento ha pretendido buscar el reconocimiento de las razones de Cataluña ni ha dejado abierta ninguna puerta para una salida pacífica democrática y dialogada. Es un discurso extremadamente duro y tan sólo confirma que las opciones de diálogo han dejado de existir”,ha concluido Campuzano.

En su partido no descartan que en el corto plazo la intervención del Gobierno provoque movilizaciones e incluso incidentes en las calles y auguran que los miembros de la Generalitat intentarán permanecer en sus despachos.

Santamaría recrimina a Puigdemont su actitud

Este jueves por la tarde fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que acudió al Senado para asegurar que las medidas del 155 responden a la "necesidad política del momento" y se toman con "proporcionalidad y gradualidad". Y subrayó que en la actual situación, el Ejecutivo tiene la obligación de "rescatar" a Cataluña.

Además, Saénz de Santamaría recriminó a Puigdemont que no haya acudido a la Cámara Alta, a pesar de que se le han dado "facilidades", de la misma manera que previamente tampoco respondió al requerimiento del Gobierno, "dejando pasar todas las oportunidades". "Y desde el pasado sábado que remitimos este acuerdo al Senado, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", ha indicado.