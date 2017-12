Rajoy califica de «muy razonable» su gestión Rajoy en el Congreso. / Efe La socialista Robles denuncia la parálisis legislativa del Gobierno y sus vetos a la oposición | Asegura que espera tener un diálogo «normal y civilizado» cuando «las cosas se normalicen» en Cataluña R.C. Madrid Miércoles, 13 diciembre 2017, 11:22

Mariano Rajoy ha aprovechado este miércoles el último pleno del año para hacer un balance somero de lo que va de legislatura y ha calificado la gestión del Gobierno como "muy razonable". A una pregunta de la portavoz socialista, Margarita Robles, el jefe del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa que España ha recuperado ya el PIB perdido durante la crisis, comienza la reducción de la deuda pública y crea empleo.

El PSOE ha replicado con cifras como las de la Seguridad Social, que ha pasado de 70.000 millones se euros cuando el PP llegó al poder a entrar en fase de endeudamiento. "Han troceado el empleo, dejen la autocomplacencia", ha dicho la socialista Meritxell Batet.

Robles, por su parte, ha acusado al Gobierno de estar bloqueado, de no enviar al Parlamento iniciativas legislativas para mejorar la vida de los españoles y de vetar las que plantea la oposición.

En este año, el Ejecutivo ha remitido a las Cortes 14 proyectos de ley pero 9 corresponden a obligaciones de la Unión Europea, solo cinco son propios y dos de ellos son el Cupo y el Concierto vasco. En la Cámara, ha bloqueado más de 40 proposiciones de los grupos haciendo uso de su potestad para impedir la tramitación de leyes que supongan una alteración presupuestaria.

La representante del PSOE ha subrayado además que algunas de las pocas propuestas de la oposición que han superado el debate de toma en consideración, como la referida al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, "se han enviado a un cajón a dormir el sueño de los justos" por la vía de las ampliaciones de los plazos de enmiendas. "No sólo no hacen sino que no dejan hacer", ha insistido.

Rajoy ha replicado que no tiene mayoría en el Congreso. "No sé si 14 iniciativas son muchas o pocas pero lo importante es que las propuestas del Gobierno sean buenas, y lo son; prueba de ello es que salgan adelante", ha dicho.

Diálogo civilizado

El presidente del Gobierno ha asegurado hoy que espera tener un diálogo "normal y civilizado" cuando "las cosas se normalicen" en Cataluña, algo que confía ocurra pronto y porque así sucede en "todas las democracias".

Rajoy ha expresado esta disposición al diálogo en su respuesta al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, a quien ha advertido de que el diálogo dejó de existir en Cataluña cuando sus gobernantes se saltaron la Constitución y el Estatuto, "inventaron" otra legislación e hicieron "caso omiso" de los tribunales.

Campuzano, por el contrario, ha instado a Rajoy a "abandonar el autoritarismo" y "dialogar con las instituciones de Cataluña", y le ha advertido de que el 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas, volverán a ganar quienes apuestan por que los catalanes puedan "decidir su futuro".