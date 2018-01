Rajoy vuelve a confiar en su gestión económica para detener el ascenso de Rivera Mariano Rajoy. / Efe El presidente convoca una convención nacional y encuentros sectoriales para «el rearme programático» del PP ante la presión de Ciudadanos en las encuestas NURIA VEGA Madrid Lunes, 15 enero 2018, 13:27

Ni relevos en la cúpula del PP ni análisis inesperados. Mariano Rajoy no ha sorprendido esta mañana en la Junta Directiva Nacional convocada en pleno auge de Ciudadanos en las encuestas. El presidente de los populares vuelve a fiar el éxito de la formación frente al avance de Albert Rivera a la gestión económica del Gobierno, que hasta el año 2020 tendrá margen, según ha explicado, para subir el Salario Mínimo Interprofesional, incrementar el sueldo de los funcionarios o mejorar la financiación de las comunidades autónomas. “La economía sigue siendo la principal preocupación de los españoles”, ha advertido a sus filas.

Fuentes del partido que hoy asistían a la cita, inquietas por las dificultades del PP para crecer en el centroderecha, ya advertían a primera hora de que poca novedad cabía esperar del discurso del presidente. “Convocará una convención o algo similar”, señalaban. Ese ha sido, de hecho, el principal anuncio de Rajoy. Los populares celebrarán en marzo una gran convención nacional a un año de los comicios autonómicos y municipales. Lo harán, además, en Andalucía, donde pronostican un adelanto electoral.

Del mismo modo, organizarán otros diez encuentros sectoriales para acompañar las iniciativas que vaya impulsando el Gobierno y emprenderán una campaña para incrementar la afiliación. “Vamos a poner en marcha un rearme programático”, ha trasladado el presidente, que llama al PP a “trabajar intensamente”.

Consciente de que en algunos sondeos Ciudadanos adelanta a los populares en intención de voto, Rajoy ha relativizado los pronósticos. “Son la fotografía de lo que piensa la gente en un momento concreto, que puede estar condicionada por muchas circunstancias y que no necesariamente es el resultado del día de las elecciones, que por otro lado no se sabe cuándo se van a celebrar”, ha admitido, pese a que el pasado diciembre mostró su intención de convocarlas en junio de 2020.

En todo caso, Ciudadanos está ahí. “En las elecciones habrá más competencia y es normal, no pasa nada, lo único que sucede es que eso nos va a obligar a ser mejores y trabajar más y eso es lo que pido que hagáis”, ha resumido.

Cataluña

El presidente reconoce, además, los “malos resultados” que ha obtenido el PP en Cataluña, aunque ha llamado a no extrapolarlos. La formación no se salvará del análisis de lo que ha fallado. No así el Gobierno, que según Rajoy, ante la mirada de aprobación de Soraya Sáenz de Santamaría, actuó como debía.

“Nosotros, sin duda, como partido hemos cometido errores, los admitimos, tendremos que aprender de los mismos. Pero, dicho esto, quiero decir también que la respuesta que ha liderado el Gobierno ha sido buena para España, aunque acaso no lo haya sido para el PP”, ha reivindicado ante el aplauso de los asistentes.

El jefe del Ejecutivo ha ensalzado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a quienes, también dentro del PP, exigían ir aún más lejos y puedan sentir “frustración”, les ha recordado que se cesó a todo el Gobierno “democráticamente elegido” de la Generalitat por la vulneración de la ley y que ahora habrá que vencer al independentismo con política y no con este mecanismo excepcional.

El acuerdo del Senado especifica que la intervención de la autonomía se levantará en cuanto se conforme el nuevo Ejecutivo catalán. Algo que, ha advertido Rajoy, no ocurrirá si Carles Puigdemont fuerza una investidura telemática que no tenga encaje en el reglamento de la Cámara autonómica. En ese caso, el Gobierno recurrirá de inmediato para dejar en suspenso el procedimiento e imposibilitar la elección del presidente por esa vía. Y, por lo tanto, el 155 continuará vigente.

Sin réplica

Ninguno de los barones, ministros y parlamentarios asistentes a la Junta ha tomado la palabra tras el discurso del líder de los populares. En las puertas de la sede nacional, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, sí ha incidido en la necesidad de que el partido vuelva a “ilusionar” y ha pedido “tener en cuenta” que Ciudadanos se ha instalado en su mismo caladero de votos. “Estamos pasando por un momento complejo”, ha añadido el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.