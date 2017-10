«No ha habido referéndum en Cataluña» 01:55 Mariano Rajoy, durante su comparecencia en directo. / Javier Soriano (Afp) Tras un estricto mutismo durante toda la jornada, Rajoy anuncia que comparecerá en el Congreso y reunirá al resto de los partidos para abordar la crisis | El presidente defiende que las fuerzas de seguridad «han cumplido con su obligación» en Cataluña ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Domingo, 1 octubre 2017, 22:14

Ha sido necesario esperar hasta el cierre de colegios electorales en Cataluña, pasadas las 20.00 horas este domingo, para conocer la primera valoración del referéndum ilegal en Cataluña del presidente del Gobierno, que ha mantenido un estricto mutismo hasta el inicio del recuento de votos y ha dejado en manos de la vicepresidenta Soraya Soraya Sáenz de Santamaría la comparencia pública de mediodía sobre los acontecimientos.

"A estas horas, puedo decir con total rotundidad que no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña". Estas han sido las primeras palabras de Mariano Rajoy, en una comparecencia televisada desde el Palacio de La Moncloa en la que ha defendido la actuación del Gobierno, así como el trabajo de la Policía, Guardia Civil, jueces y fiscales ante el "ataque tan grave a nuestra legalidad" y ha admitido que "hubiera sido más fácil para todos mirar para otro lado", pero no lo han hecho por "lealtad" a la democracia. "Nuestro Estado de derecho mantiene su vigencia. Reacciona contra quienes lo quieren subvertir, actúa con todos sus recursos legales. No hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación", ha insistido el presidente. En este sentido, ha defendido sin ambages la intervención de las fuerzas de seguridad para impedir el referéndum de independencia declarado ilegal por los tribunales. "Han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia", ha zanjado.

Asimismo, ha acusado a los organizadores del referéndum de "vulnerar derechos fundamentales" y de traspasar los límites del "decoro democrático". "Hemos visto comportamientos que repugnan a cualquier demócrata: adoctrinamiento de niños, acoso a jueces y acoso de periodistas", ha continuado Rajoy. "Los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí son los que han promovido la ruptura de la legalidad y la convivencia. No busquen más culpables, no los hay".

«Afrontar juntos el futuro»

El presidente del Ejecutivo ha instado a la Generalitat a renunciar a "dar nuevos pasos que no llevan a ninguna parte". "Han tenido muchas oportunidades para abandonar su empeño ilegal. Esperemos que no se empecinen en el error", ha advertido el presidente.

Asimismo, ha anunciado que convocará a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para "reflexionar juntos sobre un futuro que tendremos que afrontar juntos" y que mañana, lunes, solicitará comparecer en el Congreso de los Diputados para responder sobre Cataluña. "Mañana debemos restablecer el normal funcionamiento y la normalidad institucional desde la unidad", ha remachado.