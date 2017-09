Tensión en el Parlamento catalán ante la aprobación de la ley del referéndum En directo desde el Parlament. Los grupos de la oposición ralentizan el pleno que debe aprobar la ley | Puigdemont, Rajoy, Forcadell y el Constitucional esconden sus cartas hasta el final RAMÓN GORRIARÁN Madrid CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 6 septiembre 2017, 13:50

La Mesa del Parlamento catalán ha rechazado este mediodía reconsiderar su decisión de la mañana de admitir a trámite la ley del referéndum, por lo que ha permitido la votación en el pleno de modificar el orden del día.

Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa ha rechazado las peticiones de reconsideración que han presentado PSC, Cs y PP ya que consideran que el órgano rector de la Cámara obra de forma irregular en los trámites relativos a esta ley.

Los tres grupos han buscado frenar el debate de la ley del referéndum en el Parlamento catalán presentando constantes recursos -en forma de peticiones de reconsideración- contra la decisión de la Mesa de tramitar la ley este miércoles, pero la mayoría que tiene JxSí en la Mesa lo ha evitado.

La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, ha reunido a la junta de portavoces y a la mesa del Parlamento autonómico para que debatan la reconsideración de la admisión a trámite de la ley del referéndum propuesta por los grupos de la oposición. Cuando la Cámara catalana se disponía a debatir y votar la ley, después de que Junts pel Sí y la CUP pidieran su inclusión en el orden del día del pleno, Forcadell ha dado marcha atrás y ha paralizado la sesión del pleno, que ha recuperado la normalidad posteriormente.

Los grupos de Junts pel Sí y la CUP han propuesto a la mesa que admita a trámite la proposición de ley del referéndum de autodeterminación en trámite de urgencia extraordinaria. En virtud de la mayoría secesionista en el órgano de gobierno del Parlamento catalán, el texto ha sido admitido a trámite y solicitado que se incluyera en el orden del día del pleno a partir de la potestad que tienen dos grupos de hacerlo en el momento en que lo consideren oportuno, de acuerdo al artículo 81.3 del reglamento de la Cámara.

Sin embargo, los grupos de la oposición han cargado contra las intenciones de los independentistas y han forzado una nueva reunión de la junta de portavoces y de la mesa, pues consideran que sus derechos como diputados estaban siendo vulnerados. Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es Pot han denunciado que Junts pel Sí y la CUP pretenden aprobar la ley más trascendental de 40 años de autonomismo sin permitir la presentación de enmiendas a la totalidad y sin la posibilidad de poder pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias. Para las enmiendas parciales, Forcadell les daba dos horas.

“Estamos ante un atropello de nuestros derechos”, ha dicho Ciudadanos. "Ustedes están derogando el Estatuto. Esto es un teatro", ha añadido. “Están haciendo saltar por los aires todas las garantías democráticas de los diputados y de los ciudadanos. Los derechos no pueden ser pisados”, según el PSC. Catalunya sí que es Pot ha sido el más duro y ha tachado la intención de los secesionistas de “cacicada”, “acto antidemocrático sin precedentes”.

Se trata de una maniobra que puede ralentizar el pleno pero que no impedirá que los grupos de Junts pel Sí y la CUP aprueben hoy la ley del referéndum y acto seguido el Govern firme el decreto de convocatoria de la consulta del 1-O. La CUP ha expresado que hoy también pretende aprobar la ley de transitoriedad

Recusación de magistrados del TC

Asimismo, Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, ha presentado este miércoles un escrito de recusación contra los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Forcadell ha explicado a través de Twitter que esta recusación se debe a que "se han convetido en una extensión más del Gobierno del Estado y han perdido toda la legitimidad".

Acabo de demanar la recusació dels membres del TC. S’han convertit en una extensió més del govern de l’Estat i han perdut tota legitimitat. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 6 de septiembre de 2017

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los diputados de JxSí en el Parlament se han reunido esta mañana en la Cámara catalana minutos antes de que empiece el pleno que puede aprobar la ley del referéndum.

Puigdemont y Junqueras han salido juntos de sus respectivos despachos en la Cámara, y se han desplazado a las dependencias de JxSí para abordar con los diputados los detalles de este pleno, han explicado fuentes de JxSí a Europa Press.

Los soberanistas consideran trascendental esta reunión del plenario para culminar el proceso soberanista con un referéndum el 1 de octubre.

Esconden las cartas

El Gobierno catalán, el Parlament, el Ejecutivo central y el Tribunal Constitucional juegan una partida de póquer político en la que esconden con celo sus cartas. El proceso soberanista de Cataluña ha entrado este miércoles en ebullición con la muy posible aprobación de la ley del referéndum, pero todo es oscuridad sobre los detalles. Se sabe que la Generalitat tiene la determinación de celebrar la consulta y que el Gobierno la tiene para impedirlo, pero al margen de estos dos grandes planteamientos poco más se sabe acerca del cómo se va a hacer.

Es un juego táctico entre los cuatro protagonistas, que saben que cualquier paso en falso puede desmoronar una estrategia diseñada hasta el último detalle durante meses en el Palau de la Generalitat y la Moncloa. El Ejecutivo de Puigdemont lleva la iniciativa porque quiere llegar al referéndum del 1 de octubre. El Gobierno de Mariano Rajoy se mueve a rebufo de los pasos que dan los soberanistas. Todo en secreto.

El Parlamento de Cataluña:

La Mesa de la Cámara catalana rehusó por cuarta vez aprobar la tramitación de la ley del referéndum registrada el pasado 31 de julio por Junts pel Sí y la CUP. Esta elusión impide que el Constitucional suspenda su debate, pero también evita que el asunto esté en el orden del día del pleno un día después. Será una ausencia momentánea porque con que dos grupos lo pidan en cualquier momento del pleno, que lo harán, se incorporaría. Aquí entraría en juego la reforma del reglamento del Parlament, anulada por la corte constitucional, que permite la tramitación exprés de la proposición de ley.

De esa manera, la norma que regulará la consulta del 1 de octubre se aprobaría en una sola jornada. Aunque en Junts pel Sí dan por hecho que todo se cocinará hoy, la seguridad no es absoluta porque cabe la posibilidad de que el debate de la ley del referéndum se deje el jueves.

El Gobierno de Cataluña:

El Ejecutivo de Carles Puigdemont no tiene en su agenda oficial para este miércoles ningún acto colectivo del presidente y sus 13 consejeros. Pero la Generalitat no quiere perder ni un minuto y en cuanto esté publicada la ley en el diario oficial del Parlamento, se hará vía telemática, Puigdemont firmará el decreto de convocatoria. Su rúbrica irá acompañada por la de todos sus consejeros que de esa manera se corresponsabilizarán y serán carne de inhabilitación para el Constitucional. No se sabía este martes si la ceremonia tendrá lugar en el Palau Sant Jaume, que sería lo más propio para dotar al acto de la pompa y el simbolismo que tanto gusta a los secesionistas, o en el edificio del Parlament por razones prácticas ya que allí estarán el presidente y sus consejeros.

El Gobierno central:

Mariano Rajoy ha ordenado a sus ministros que tengan la agenda libre a partir de este miércoles ante la muy probable reunión extraordinaria del Consejo. Solo faltará el titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que viajó a Cuba para preparar un viaje de los Reyes o del presidente del Gobierno. El Ejecutivo, en realidad la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha dibujado con la Abogacía del Estado la respuesta jurídica para todos los escenarios que puedan plantear las fuerzas independentistas en este pulso.

El Consejo de Ministros dará luz verde a los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del mismo. Queda por dilucidar si solicitará la inhabilitación de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, por permitir la tramitación de la norma; la de Puigdemont, por firmar el decreto; y la de sus consejeros al convertirse en corresponsables por estampar su firma, o bien va a esperar a ver si la ordena de oficio el Constitucional en un incidente de ejecución de su sentencia de febrero de 2017, la que prohibió todas las actuaciones orientadas a la celebración de la consulta.

El Ejecutivo tiene otra vía para proceder a través de la Fiscalía con una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevaricación u otros delitos, pero es un procedimiento más largo.

Tribunal Constitucional:

La corte de garantías celebra un pleno ordinario entre hoy y mañana, de manera que cualquier movimiento del Parlamento o del Gobierno catalán y la subsiguiente reacción del Ejecutivo de Rajoy será analizado de inmediato. Fuentes jurídicas, sin embargo, apuntaron que es probable que el Constitucional tome su decisión tras la celebración de la Diada del próximo lunes. De todas maneras, la mera admisión a trámite de los recursos que va a plantear el Gobierno, decisión que tomarán sin dilación, supondrá la paralización de la vigencia de las normas impugnadas.

Fuentes cercanas al Constitucional señalaron que ni el presidente, Juan José González Rivas, ni los magistrados están muy convencidos de aplicar las medidas coercitivas previstas en la reforma de la ley orgánica del tribunal aprobadas en el Congreso en 2015 a instancias del PP, y que les permiten desde multar a quienes desobedecen sus resoluciones a inhabilitarles para ejercer sus cargos.