Puigdemont, dispuesto a «aceptar todas las consecuencias» para hacer el referéndum El presidente catalán, Carles Puigdemont. / Andreu Dalmau (Efe) El presidente catalán insiste en que la mejor manera de garantizar que no vaya a la cárcel es que la cita del 1 de octubre sea un éxito EUROPA PRESS Barcelona Lunes, 31 julio 2017, 16:54

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes que está dispuesto a "aceptar todas las consecuencias", ya que asumirá la última responsabilidad para hacer el referéndum el 1 de octubre.

En una entrevista en Bloomberg, ha reclamado que las acciones jurídicas contra el Govern se centren en los políticos, ya que ha afirmado que los cargos y funcionarios de la Generalitat "están siguiendo las órdenes" de los políticos.

En un entrevista concedida a 'Vanity Fair' en octubre de 2016, el presidente catalán ya aseguró que estaría dispuesto a ir a la cárcel, aunque matizó que le parecería "una barbaridad democrática inexplicable", y en otra entrevista reciente en 'Le Figaro' afirmó que no acataría una eventual inhabilitación del Tribunal Constitucional (TC).

Puigdemont ha criticado que las respuestas del Estado ante el independentismo "han sido amenazas y ni una propuesta desde el primer día", y ha reivindicado que la mejor manera de garantizar que no vaya a la cárcel es que el referéndum sea un éxito.

Ante las previsiones de los inversores de que no se celebrará el referéndum, ha destacado que "deberían estar atentos al 1 de octubre" y ha reivindicado que no podrán decir que no les avisaron sobre lo que pasaría.