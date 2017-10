Puigdemont afirma que sus decisiones se basan en la paz, la firmeza y la democracia El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. / Efe Defiende la enseñanza en Cataluña ante «la indignidad de políticos que calumnian» AGENCIAS Barcelona Domingo, 15 octubre 2017, 13:19

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha constatado su compromiso con valores que quiere mantener: "Reiterar nuestro compromiso con la paz, el civismo, la serenidad, y también la firmeza y la democracia, como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar".

Un día antes de contestar al requerimiento del Gobierno central sobre la declaración de independencia, Puigdemont lo ha dicho este domingo junto al vicepresidente y otros miembros de su Govern, durante un discurso ante la tumba de su antecesor Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplen este domingo 77 años.

Ha hecho esta afirmación en su nombre y el del Govern, y teniendo en cuenta que lo dice "en un momento como este, en un lugar como este, en un día como este", para destacar así que lo dice ante la tumba de Companys en el aniversario de su muerte y en pleno debate sobre la independencia. Puigdemont -que ha hecho una ofrenda floral ante la tumba tras ser recibido por algunas personas al grito de 'President'- ha defendido responder con valores cívicos y democráticos las críticas "en estas horas difíciles y a la vez esperanzadas que vive Cataluña".

Por eso ha lamentado especialmente la acusación de adoctrinamiento político en los colegios catalanes: "Contra la indignidad de algunos políticos que calumnian a nuestra escuela, la dignidad de nuestros profesores". "Contra la violencia, civismo; contra las amenazas y el miedo, esperanza; contra los provocadores, serenidad; contra los insultos, respeto", ha proclamado.

También ha pedido dar valor a los votos y no sólo al dinero, en doble alusión al referéndum y a las consecuencias económicas del proceso soberanista. Y ha añadido: "Contra quienes ponen la economía al servicio de los intereses políticos, la determinación de nuestras pymes y de nuestros trabajadores de construir un país de libre competencia".

Companys

Puigdemont ha hecho un paralelismo entre la dignidad y el coraje que ve en Companys y la necesidad de mantener estos dos valores en Cataluña, "pueblo que buscará siempre y en todo momento la libertad de todos sus ciudadanos". Lo ha pedido también como "un compromiso de paz contra la violencia, la agresión y la imposición".

Ha constatado que fusilaron a Companys por ser presidente de la Generalitat, y que fue víctima de "un combate muy desigual entre la legitimidad y la dignidad democráticas y la ilegitimidad y la bajeza del fascismo amparado en la fuerza del Estado".

Además, ha lamentado que el Gobierno central no haya pedido perdón por la muerte de su antecesor 77 años después, "cuando se supone que el orden y la legalidad que permitieron aquella ejecución ya han cambiado". "Al contrario: el partido que gobierna España sigue banalizando aquel crimen mientras elige como socios de manifestación a quienes alzan el brazo fascista con total impunidad".

"No sabemos cómo acabará Puigdemont"

La diputada de la CUP en el Parlament Gabriela Serra ha asegurado que "no sabemos cómo acabará (Carles) Puigdemont, pero podemos asegurar que si tiene que acabar como (Lluís) Companys, habrá muchos más; esperamos que no pase nunca, pero si pasa no estaría sólo". La dirigente de la CUP ha querido subrayar así que Puigdemont tendría el respaldo de su formación en caso de proclamar la independencia de Cataluña.

Preguntada por las declaraciones del dirigente del PP Pablo Casado, que hace unos días dijo que Puigdemont podría acabar como Companys, Serra ha asegurado: "No tendremos nuevamente un presidente con los pies descalzos y los ojos abiertos diciendo 'viva Cataluña y viva la República' ante un paredón. Eso no lo veremos, lo impediremos".