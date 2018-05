Guridi: «Puede doler más o menos, pero va a ser inevitable que los presos vayan saliendo a la calle»

-¿Está de acuerdo en que una vez conocida la desaparición de ETA, se avance en el acercamiento de los presos a cárceles en Euskadi?

-Sí. Estoy de acuerdo en que se acerque a los presos a su lugar de origen porque entiendo que la lejanía condena a muchas familias. Me parece bien que estén cerca de su casa.

-¿Qué le parece que puedan llegar a estar la mayoría libres en poco tiempo?

-Al final va a ser inevitable que los presos vayan cumpliendo sus condenas y vayan saliendo. Yo sinceramente intento evitar pensar en ello y darle importancia. Para eso están las leyes. Me puede doler más o menos, pero intento evitar ese pensamiento. No sufro por ello. Creo, además, que los más culpables son los que han estado detrás tramando todo y empujando a la juventud a introducirse dentro de ETA, manipulándoles de semejante manera para que cometiesen atentados. Me parece terrible y son responsables de tanta barbarie...

-¿Aunque estas personas lleguen a estar en libertad, cree que las víctimas tienen que exigirles que den un paso hacia adelante y que algún día puedan decir que matar estuvo mal y fue injusto?

-No espero nada gratificante. Yo no voy a exigirles nada, deberían decirlo pero tampoco me preocupa que lo digan o no.

-Nunca ha querido mantener un encuentro con miembros de ETA disidentes como han hecho otras víctimas, pero si tuviera delante al asesino de Santi, ¿qué le diría?

-Que no entiendo cómo lo pudo hacer. No sé qué me podría decir, la verdad, lo que me dijera no lo iba a entender. No comprendo qué tiene una persona en la cabeza para matar a un ser inocente indefenso que ni siquiera conoce.

-¿Qué le pide a la izquierda abertzale cuando sus representantes tampoco han dicho, con claridad, que matar estuvo mal?

-Creo que ni lo van a decir. Ni tampoco lo espero. La izquierda abertzale está muy condicionada por el tema de los presos. Su verdadero problema está ahora ahí, no está en las víctimas ni en nada.