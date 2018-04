El profesor que filtró el caso Cifuentes: «Cumplí con mi obligación» Cifuentes. / Afp Salvador Perelló asegura que no forma parte de ninguna operación política AGENCIAS Madrid Lunes, 9 abril 2018, 13:21

Salvador Perelló, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que ha reconocido que filtró documentos del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a eldiario.es, asegura que cumplió con su obligación como funcionario y rechaza que tenga que ver «con una operación política».

Perelló ha explicado hoy a la cadena SER que le llegó a su casillero del despacho «un sobre con fotocopias de varias cosas», entre las que estaban los documentos filtrados y los pantallazos de la intranet de la universidad. El profesor de la URJC ha relatado que los estudió y analizó con calma para comprobar que eran ciertos y después se los dio a la prensa.

Perelló, militante del PSOE, ha asegurado que «no conoce» ni al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ni al secretario general socialista, Pedro Sánchez, con los que «nunca» ha hablado «ni en persona ni por mensaje». Insiste en que esto no tiene «nada que ver con una operación política»: «Soy un funcionario que está cumpliendo con su obligación».

También estudia Perelló emprender acciones contra aquellos del PP que le están difamando y no descarta, si lo citan, acudir a la posible comisión de investigación de la Asamblea que Ciudadanos quiere poner en marcha. Durante la convención del PP en Sevilla, el portavoz del Gobierno de Madrid, Ángel Garrido, anunció ayer que pedirán explicaciones al PSOE por la «trama delictiva» que ha «urdido» un militante socialista contra Cifuentes con las informaciones sobre su máster.

Comisión de investigación

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado este lunes que el partido en la Asamblea de Madrid apoyará la comisión de investigación siempre y cuando cumpla el reglamento y admitan a los 'populares' solicitar comparecientes.

En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, Maroto ha señalado que la aprobación o no de esta comisión de investigación «se puede resolver en cuestión de minutos». «Necesitamos conocer la iniciativa de Ciudadanos, que a día de hoy no la tenemos, para hacer dos cosas: ver si cumple la normativa y los reglamentos y ver la posibilidad de si podemos introducir comparecientes en esa comisión», ha explicado. «Si todo esto es así, votaremos a favor en aras de la transparencia. Siempre que sea aportar información es positivo», ha añadido el líder 'popular', para quien esta «es una polémica que tiene una dimensión muy importante y no se puede cerrar en falso». «Vamos a decir que sí a la transparencia», ha apostillado.

En su opinión, «el máster de Cifuentes es un sí o un no. Si es un sí, se tiene que demostrar y asunto zanjado. Si es un no y se ha faltado a la verdad, el problema es diferente». «Creo que en este caso, cuando se llega a este punto y además se judicializa, creo más en un juez que en una comisión hecha de parte. La comisión de investigación si consiste en añadir transparencia, mi opinión es que 'sí, inmediatamente'. Ahora bien, es mucho más riguroso que un juez coja todos los datos (...) y diga esto es así o no es así», ha señalado.