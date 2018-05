«Sin ETA, los presos deberían tener una oportunidad»

-Una vez disuelta ETA, ¿es el momento de modular la política penitenciaria?

-No tiene mucho que ver una cosa con la otra. Los presos estaban sujetos a la jerarquía de ETA y creo que sin ETA deberían tener una oportunidad. Pero vamos a ver cómo actúan, si siguen actuando bajo el mando o bajo la jerarquía de alguien como colectivo en las cárceles.

-¿Cree que ese rol lo está cogiendo el EPPK?

-No lo sé. No tengo suficiente información, pero me preocuparía que eso fuera así. No vaya a ser que ETA desaparezca en la calle y no desaparezca en las cárceles. Creo que las oportunidades para los que han estado sujetos a esa disciplina de ETA, sin ETA son mayores.

-¿Y qué hay de la frase de Borja Sémper cuando dijo que si «ETA desaparece la política penitenciaria cambiará en 48 horas»?

-Pues ya han pasado más de 48 horas, ¿no?

-También Fernández Díaz y el propio Rajoy aseguraron que una vez disuelta la banda se abordaría una reforma penitenciaria.

-Bueno, lo que dijeron fue que para cualquier situación penitenciaria ETA era un inconveniente. Vamos a ver ahora si, efectivamente, los presos no están coaccionados y pueden hacer su propio proceso. A partir de ahí, no hay nadie que plantee agrupar a todos los presos de una organización en una misma cárcel. Lo importante es favorecer la reinserción efectiva, pero el camino tiene que ser individual.

-Urkullu asegura que Rajoy es «sensible» a esta materia.

-Me sorprende mucho que Urkullu sea el portavoz de Rajoy...

-¿Y es casualidad que justo el ministerio del Interior envíe una carta interna y encargue un censo sobre los presos enfermos, en segundo grado y su reinserción?

-Se ha hecho más veces. Siempre hay que tener la preocupación de saber cómo están los presos.