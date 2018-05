El preámbulo del nuevo estatus pactado solo por PNV y EH Bildu se define como «transversal» Los dos grupos abertzales aprobarán hoy el texto en la ponencia de autogobierno con el voto particular de Podemos y el rechazo de PSE y PP MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 23 mayo 2018, 06:50

PNV y EH Bildu se servirán hoy de su mayoría absoluta en el Parlamento Vasco para aprobar las bases y principios del preámbulo que debe encabezar el nuevo estatus jurídico-político para Euskadi. La ponencia de autogobierno debatirá esta mañana el texto acordado por los dos grupos aber-tzales de la Cámara de Vitoria y se visualizará una división entre las formaciones soberanistas y aquellas que defienden que la reforma estatutaria debe encuadrarse en los límites legales de la actual Constitución: PNV y EH Bildu sacarán adelante unas bases negociadas en las últimas semanas que apuntan a una relación «bilateral y de naturaleza confederal» con el Estado español, mientras Elkarrekin Podemos presentará un voto particular con unas reivindicaciones más enfocadas a lo social. El PSE y el PP votarán en contra, aunque los socialistas prevén presentar un voto particular al final del proceso de elaboración de las bases del nuevo estatus. A pesar de la división que muestra la ponencia, el preámbulo acordado por PNV y EH Bildu señala que este nuevo estatus se alcanza a través de «un acuerdo plural, amplio y transversal».

Las bases del preámbulo que han pactado el grupo jeltzale y la coalición soberanista, a las que ha tenido acceso este periódico, van en la línea de la propuesta original que el PNV presentó hace tres semanas en la ponencia, y que EH Bildu decidió hacer suya en gran medida. El único punto en el que ambos grupos no han sido capaces de lograr un acuerdo es el que hace referencia al contexto de «violencia política» que ha vivido Euskadi en el último siglo, en el que los jeltzales incluían violencias como «la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos». A esta enumeración le sigue una alusión al «sufrimiento injustamente padecido» que EH Bildu no comparte en lo que se refiere a ETA, por lo que la coalición se inclinaba ayer por presentar un voto particular a este punto en concreto.

Contexto histórico político Violencia política A lo largo de los últimos cien años la sociedad vasca ha sufrido al menos cuatro experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos. Siendo diferentes, los cuatro guardan un nexo común: el sufrimiento injustamente padecido.

Identidad nacional Euskal Herria El nuevo estatus político para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa -como parte integrante de Euskal Herria- será la expresión jurídico-política de la voluntad democrática de un Pueblo con identidad socio-cultural sostenida a lo largo de la historia; con rasgos políticos propios, lengua -el euskera- y cultura propias y un sentido altamente compartido de pertenencia a una misma comunidad política, a una misma nación.

Derecho a decidir Consultas Este acuerdo se sustentará en la voluntad libre y democráticamente expresada por la ciudadanía vasca tanto directamente (en distintas modalidades de consulta y/o referéndum) como a través de sus legítimos representantes (acuerdo en el Parlamento). Legalidad y democracia La actualización del autogobierno vasco debe atender el principio de legalidad. No obstante, el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Se trata de reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y las vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente. Acuerdo plural y transversal Este Estatuto es un ejercicio del derecho y capacidad de decisión de la ciudadanía vasca que de forma mayoritaria y en este momento histórico decide alcanzar un acuerdo plural, amplio y transversal.

Vínculo con el Estado español Bilateral Se configurará un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo, de naturaleza confederal. No subordinación La relación será de respeto mutuo y de no subordinación, y un régimen de garantías blindará el autogobierno vasco.

En lo demás, jeltzales e independentistas han encontrado un punto intermedio en el que sentirse cómodos. Las bases del preámbulo que ambos aprobarán esta mañana en la ponencia de autogobierno hablan de «Euskal Herria» como una «nación» y señalan que «la actualización del autogobierno vasco debe atender el principio de legalidad», pero recalcando que «el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático», lo que daría cauce al «derecho a decidir» del «Pueblo vasco».

El último de los ocho puntos en los que se divide el texto pactado entre PNV y EH Bildu se refiere al «vínculo con el Estado español» y encierra gran parte de las aspiraciones de ambas formaciones. Hablan de configurar «un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo, de naturaleza confederal». En ese nuevo modelo, que se basaría en una actualización de los derechos históricos de los territorios forales vascos, «la relación será de respeto mutuo y de no subordinación», para lo que se establece «un régimen de garantías que blinde el autogobierno vasco».

La coalición soberanista solo presentará un voto discrepante en el punto que se refiere a ETA

Lo más llamativo de las bases pactadas entre PNV y EH Bildu es que, obviando que los grupos que no se definen como abertzales se han quedado fuera del acuerdo, aseguran que «este Estatuto es un ejercicio del derecho y capacidad de decisión de la ciudadanía vasca que de forma mayoritaria y en este momento histórico decide alcanzar un acuerdo plural, amplio y transversal».

A la espera de que la tramitación parlamentaria del nuevo estatus pueda llevar a un acercamiento de las posturas que se mantienen distantes, Elkarrekin Podemos presentará hoy un voto particular al texto acordado por PNV y EH Bildu, mientras PSE y PP lo rechazarán.