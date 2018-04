Los políticos abren su biblioteca Representantes del PNV, EH Bildu, PSE-EE, Podemos y PP recomiendan el último libro que han leído MACARENA TEJADA Lunes, 23 abril 2018, 06:32

Leer es una afición que muchos comparten. Entre otros, los representantes de los partidos políticos vascos. Sirve para evadirse y vivir otras vidas, así como para enriquecerse y entretenerse... Con motivo de El Día del Libro, la alcaldesa de Arrasate, del PNV, Maria Ubarretxena; la parlamentaria de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta; la secretaria general del PSE de Euskadi, Idoia Mendia; la coordinadora de Gipuzkoa de Podemos Euskadi, María Valiente, y el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, recomiendan el último libro que han leído.

«Un libro me tiene que enganchar desde el inicio» Maria Ubarretxena (PNV)

Maria Ubarretxena se trasladó hace quince años a Arrasate, donde, desde 2015, ejerce de alcaldesa. Pese a no ser su municipio natal, la jeltzale asegura estar muy interesada en el antiguo Arrasate. «Me encanta ir a las exposiciones en las que hay fotos de antes», por ejemplo. El último libro que ha leído es 'La fiesta en la habitación de al lado', la autobiografía de Mariasun Landa y aunque «me ha gustado mucho porque en él se ve el punto de vista de la mujer», reconoce que en su día a día intenta leer en euskera y, en ocasiones, obras históricas, como 'Nire haurtzaroko Arrasate' (El Arrasate de mi niñez), escrito por Josemari Velez de Mendizabal. Este es el libro que en estos momentos ocupa la mesilla de Ubarretxena. En él, el de Aramaio cuenta cómo era la vida en Arrasate en la década de los 50-60.

Aunque le gustaría leer más de lo que hace, la edil del PNV aprovecha su tiempo libre para contar cuentos a sus hijos pequeños, y si puede ser en euskera, mejor: «Hay que impulsar el idioma -insiste- y también a los autores locales». ¿Qué tiene que tener un libro para que Ubarretxena lo devore? «Me tiene que enganchar desde el principio. Si no, no soy capaz de seguir con la lectura. Puede gustarme mucho una obra de un escritor y no poder con otra del mismo».

Lee cada noche, porque, entre otras cosas, está convencida de que la mejor forma de impulsar la lectura es dar ejemplo. «Si lanzas el mensaje, ante todo tienes que practicarlo», indica. Otra de las medidas que ya fomenta desde el Ayuntamiento es la biblioteca, así como su participación en la beca Jokin Zaitegi para traducir cada año al euskera un libro que haya recibido el Premio Nobel».

«Los textos feministas los suelo leer en francés» Oihana Etxebarrieta (EH Bildu)

Si hay un tema en el que durante estos últimos meses ha profundizado la parlamentaria de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta, ese es el feminismo. Su evolución a lo largo de la historia, en qué momento se encuentra en la actualidad o la importancia que se le da en cada zona o país. Es eso precisamente lo que explica el libro 'Fortunas del feminismo', de Nancy Fraser, que es el que ahora está leyendo la hondarribitarra. «Con el análisis que ofrece de este movimiento en las últimas décadas, desde los 70, te ayuda a entender sus claves actuales», relata.

Desde que empezó a participar en la política de forma activa, Etxebarrieta no lee «tanto como quisiera», pero continúa invirtiendo sus ratos libres, «sobre todo por la noche», ojeando obras o ensayos que le interesan. Entre ellos, señala el último cómic que ha terminado, 'La niña de sus ojos', el primero creado por Mary y Bryan Talbot. Pese a que disfrutó «muchísimo» con 'Sufragista' y 'La virgen roja', de la misma pareja de autores, reconoce que este no le ha gustado tanto, «aunque no está mal». El género es lo de menos para la de Hondarribi. Entre sus autores preferidos, a pesar de no tenerlo del todo claro, destaca a Eider Rodríguez. En su opinión, «hace un trabajo muy especial. Ha hecho un gran esfuerzo por conseguir su propia voz».

La mitad de los libros que lee Etxebarrieta son en castellano, la otra mitad, en euskera. Pero también «intento practicar el francés de vez en cuando. Tengo costumbre de utilizar este idioma para los textos feministas cuando están en lengua original». Insiste en que este tema es muy importante y anima a indagar sobre él.

Pero, en lo que más hincapié hace es en la necesidad de invertir en la red de bibliotecas públicas. Está convencida de que «ya hacen maravillas con los recursos que tienen. Quizá, si impulsáramos las actividades de sus trabajadores lograríamos aumentar esa afición por la lectura». Además, alienta a los centros escolares a que pasen de la obligatoriedad al placer en cuanto a los libros se refiere, «que cada uno encuentre su camino entre una amplia variedad de obras literarias».

«Me relaja enredar en las baldas de las librerías» Idoia Mendia (PSE-EE)

Stefan Zweig 'ha compartido' muchas horas con la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia. Son varias las obras de este escritor de Viena que ha leído la dirigente del PSE. En estos momentos, por ejemplo, se encuentra sumergida en una de ellas: 'Momentos estelares de la humanidad', que, a su juicio, «representa una época muy importante en la historia, la de la primera mitad del siglo XX. Además, por sus orígenes judíos, el autor vive todo el tema del auge del nazismo de una manera muy intensa que se refleja en su obra. Pero, sobre todo, me gusta mucho cómo escribe», asegura. Valora de manera muy positiva este libro: «Es muy interesante y está muy bien narrado. Es una manera amena de interesarte por la historia».

Independientemente del autor -«me encantan los clásicos»-, si hay algo con lo que disfruta Mendia es con la novela, aunque afirma que también lee ensayos. Si durante el año su trabajo le obliga a leer «papeles, informes y leyes» en vacaciones, sobre todo en Semana Santa y verano, aprovecha para ojear los libros que le gustan. «También cuando tengo un viaje largo por delante, es una buena forma de desconectar», reflexiona. Mientras llega ese momento, la socialista sigue comprando libros: «Los acumulo para cuando tenga tiempo. Entrar en una librería y pararte en las mesas de novedades es genial. También me gustan mucho las librerías de viejo. Me relaja enredar en sus baldas».

En casa ve a sus hijos leer los libros que les mandan en el colegio y matiza que «salvo en la asignatura de Euskera que suelen ser temas más modernos y actuales, en Lengua Castellana tiran de los clásicos de toda la vida». En su opinión, «estos pueden ser maravillosos en otra etapa, pero cuando eres pequeño hay que tratar de enganchar a los niños a la lectura: que sea amena, dinámica y visual. Creo que una historia como 'Los tres mosqueteros' o cualquier obra de Alejandro Dumas cumpliría mejor esta función».

«Leo en versión original cuando sé el idioma» María Valiente (Podemos)

En papel o en ebook, la coordinadora de Gipuzkoa de Podemos Euskadi, María Valiente, lee a diario y «varios libros a la vez». Uno de los últimos que pasó por las manos de la también juntera fue 'Dans la peau d'une djihadiste' (En la piel de una yihadista), de Anna Erelle. «Intento leer en versión original cuando conozco el idioma, para estar en contacto y no perder fluidez», explica. No duda en recomendar esta obra de Erelle que «es una visión muy auténtica de la influencia de las redes sociales en el tema de la captación. Además, está basada en una historia real», cuenta. Fue su hija mayor quien se lo recomendó.

Inglés, euskera, castellano y francés son las lenguas en las que lee Valiente. No tiene autor preferido, pero asegura que le gusta comprar en los pequeños comercios de barrio y, sobre todo, las obras de escritores locales. Recuerda con especial cariño 'La sirena roja', de la irunesa Noelia Lorenzo. También la poesía de Jesús Rodríguez y su texto 'Un punto de encuentro', así como 'Bidean ikasia' (Lo aprendido en el camino), de Arantxa Urretabizkaia.

«Me encanta leer», incide y añade que «es vivir otras vidas, distraerte con otros temas... Y puedes hacerlo en cualquier sitio». Reconoce también que hay gente que le dice que leyendo más de un libro a la vez mezcla dos historias, «pero para nada. En la vida real tenemos amigos con vidas diferentes y no los equivocamos entre ellos».

Queda claro que la dirigente podemita es una apasionada de la lectura, pero ¿de qué manera animaría al resto de la sociedad a coger un libro? Haría campañas para fomentar el uso de las bibliotecas o implantaría las tertulias dialógicas. «Para mí es importante utilizar las casas de cultura de barrio. Los 'bestsellers' siempre los alquilo. Y, a diferencia de en las municipales, aquí no tienes límite de tiempo», relata. Ella, por ejemplo, sin ser de la zona de San Miguel de Irun -donde vive- es socia de ese distrito «porque tiene biblioteca».

«Con lo que más disfruto es con las novelas» Alfonso Alonso (PP)

'Reunión de bachilleres' es el último libro que ha leído el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. En esta obra Franz Werfel cuenta la historia de un grupo de antiguos compañeros de estudios que se reúnen veinticinco años después. El dirigente popular recomendaría este libro a cualquier amante de la lectura, pero «no es el más conocido de Werfel, ese puesto lo ocupa 'Una letra femenina azul pálido', que es una novela corta muy bonita».

A pesar de que este escritor de nacionalidad austríaca le parece «muy interesante», si tuviera que quedarse con un autor, ese sería Marcel Proust. En cuanto al género, no lo tiene tan claro: «Normalmente con lo que más disfruto es con novelas, pero también leo bastantes ensayos. Los libros de política y derecho también ocupan un lugar importante en mi mesilla, pero porque es a lo que me dedico», cuenta.

Alonso hace hincapié en que «me gusta mucho leer. Además, estudié Filología Románica. Leo por la tarde o por la noche... No veo nada la televisión, así tengo tiempo para ello». Para impulsar este hábito en la sociedad opina que «lo importante es leer, que te vean hacerlo en casa. Tus hijos te imitarán». Y no solo eso. «El 23 de abril recordamos mucho la importancia de leer obras como 'El Quijote'... Pero solo un día al año. El resto de momentos se nos olvida», señala. De todas formas, reitera que «hay que llevar el hábito a la casa. Si solo se lee en el colegio, los niños lo identifican con una materia de estudio».