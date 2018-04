La política no se sienta a la mesa Representantes del PNV, EH Bildu, PSE-EE, Podemos y PP confiesan que las cuitas de su oficio están fuera del foco en las charlas de sobremesa con sus familiares y amigos ELISA LÓPEZ Domingo, 29 abril 2018, 16:53

¿Es posible hablar de política sin crisparse? ¿Quién no ha oído que para llevarse bien con la familia no se debe hablar de política en la mesa? Pues en casa del herrero cuchillo de palo. Resulta que la política no es el centro de las conversaciones en las sobremesas de los políticos vascos. Así lo confiesan cargos de los cinco partidos con representación parlamentaria. ¿Y de qué hablan cuando se reúnen con familia o amigos? El alcalde donostiarra, Eneko Goia (PNV); la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte; Idoia Mendia, secretaria general del PSE-EE; el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez; y Amaya Fernández, secretaria general del PP vasco, lo cuentan en estas líneas.

Eneko Goia, PNV «En las sobremesas me preguntan mucho por cosas de Donosti»

El alcalde de San Sebastián en una comida con su familia en la terraza de su casa

De la vida, de cómo le va a cada uno, del día a día... De todo esto y mucho más se habla en casa del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, donde las comidas de familia o amigos son habituales. No hacen falta fechas señaladas, ni cumpleaños, ni grandes acontecimientos. Cualquier excusa es buena para compartir buenos momentos. Sin ir más lejos, el domingo pasado hubo comida familiar; su casa fue el escenario de una cita en la que compartieron un rico menú su mujer y sus tres hijos, sus padres y otros allegados, que echaron en falta a su hermana Arantxa, recientemente fallecida. Eneko Goia reconoce que en estas veladas casi no se habla de política. «Solo en momentos puntuales», señala. Y desde luego, nunca se discute por este motivo. «Nosotros no peleamos, en todo caso debatimos. No pensamos todos igual por lo que siempre surgen pequeñas discusiones en las que cada uno aporta su punto de vista», asegura el alcalde donostiarra. En esta fase de su vida, de lo que sí se habla, y mucho, es de niños. Porque en su familia son unos cuantos. «Hablar de mis hijos o de mis sobrinos ocupa mucho tiempo de conversación. De lo que hacen o dejan de hacer, de cómo están... Es lo que toca ahora», comenta divertido.

Muchas veces, en las largas y agradables sobremesas en torno a la mesa surgen temas pegados a la tierra, a la ciudad, pero nunca «en tono intelectual». Le suelen preguntar sobre temas relacionados con San Sebastián. «Sobre todo cuando suceden cosas que se salen un poco de la normalidad. También por personas concretas. Y más que por políticos, por personajes que despiertan más curiosidad. Como cuando estuvo en Donostia el tenor Plácido Domingo y todo el mundo quería saber de él», comenta.

En muchas ocasiones, su madre o sus tías se preocupan o le comentan la imagen que proyecta. Se fijan mucho en lo estético; cosas como si estaba favorecido o no en la fotografía de turno. «Suele ser mucho más habitual que estas cosas me las diga mi ama mientras que mi aita se entretiene más con el contenido de mis apariciones televisivas o en prensa».

-¿Y críticas negativas por su condición de alcalde?

-Hombre, cuando estás en un ambiente de familia o amigos es muy raro que te hagan críticas negativas. Si surge algún tema del que hablas y no ven claro tienden a tratar de entenderte porque hay una predisposición positiva.

Maddalen Iriarte, EH Bildu «Después de cenar nos gusta cantar un rato todos juntos»

La portavoz parlamentaria de EH BILDU comparte con amigos el aperitivo dominical

Con cinco hijos entre los once y los 26 años, la casa de Maddalen Iriarte desborda alegría. Un hogar bullicioso y lleno de vida. Y una familia a la que le gusta cantar, sobre todo por las noches. «Procuramos cenar todos juntos, aunque los mayores a veces fallan, y al acabar la verdad es que nos gusta cantar. Últimamente, estamos con el 'Olentzero joan zaigu...', aunque ya pasaron las navidades y no pega nada. Suele ser una hora un poco gamberra: uno coge la guitarra, otro canta... medio jugando, pasamos un buen rato. Y ahí suelo estar yo poniendo un poco de orden, en ese pequeño 'parlamento' que tengo en casa», bromea la portavoz de EH Bildu en la Cámara autonómica vasca.

En su casa se habla y se debate constantemente y se celebra todo lo que se puede celebrar. «Cumpleaños, navidades, aniversarios... nos gusta festejarlo todo y, claro, lo hacemos alrededor de una buena mesa. Unas veces en nuestra casa, otras en la de mis hermanos o mis aitas. Pero sí que nos reunimos a menudo», confiesa Maddalen Iriarte. De hecho, la familia tiene un grupo de Whatsapp en el que se recuerdan que tal día u otro hay comida, «somos muchos y es la manera de que nadie se olvide de la cita», explica.

-¿Y hablan de política?

-¿Pero qué no es política? Cuando en casa hablamos con mis hijos mayores de emanciparse, de los trabajos o los sueldos; o de educación y de qué hacen en la ikastola los pequeños, o cuando comentamos con los aitas cómo están las pensiones... todo esto es política. Hay pocas cosas en la vida diaria que se escapen de este concepto. Todo lo que nos influye y nos afecta es política.

Iriarte ha dedicado muchos años de su vida a la información política. Así se lo ha exigido su trabajo de periodista en ETB. Por eso, las conversaciones en su casa en este sentido son muy habituales. Como su exposición pública en los medios de comunicación: «soy una madre que durante tiempo ha aparecido a diario en la pequeña pantalla». Aunque reconoce que ahora es diferente. «A veces por la calle mis hijos escuchan 'mira esa es Maddalen Iriarte' y al pequeño no le gusta mucho, se queda un poco apurado. Creo que el niño preferiría pasar desapercibido», afirma.

Idoia Mendia, PSE-EE «Antes hablábamos de pañales y ahora de estudios y trabajo»

La secretaria general del PSE-EE, a punto de sentarse a comer en casa con su marido y sus hijos

La política no es el centro de las conversaciones en las sobremesas familiares de Idoia Mendia. Es un asunto más, entre muchos otros. Y eso que su marido, Alfonso Gil, también es político. Actualmente es delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao y teniente de alcalde. En casa de los Gil-Mendia se habla de hijos, de sobrinos, de estudios e inquietudes... de las 'cosas normales' de la vida. «En ocasiones, en las comidas con mi hermano o mi ama sí surgen temas de actualidad o alguien hace un comentario que, nosotros desde la política, podemos controlar más. Entonces sí que cuentas cosas. Pero, en general, como en cualquier otra familia», explica la secretaria general del PSE-EE.

Reconoce que los hijos y sus preocupaciones centran la mayoría de las charlas en todos los hogares. Los suyos han ido pasando por las diferentes edades, y ahora son casi adultos. El mayor tiene veinte años y el pequeño 15. Y el contenido de esas charlas ha ido evolucionando. «No es lo mismo niños de tres que de 18. Recuerdo que cuando eran pequeños estábamos a que comieran bien o a que no se metieran el tenedor por el ojo... Así celebrábamos las reuniones navideñas o los cumpleaños en familia, sobre todo cuando eran fuera de casa. Y con las amigas lo mismo; todo giraba en torno a mocos, pañales y resfriados». Ahora toca estudios, salidas y trabajos para sacar un 'dinerillo' para sus gastos.

-¿Y les interesa la política?

-Al pequeño más. Aunque hay cosas que les llegan a los dos. La presidencia de Donald Trump les parece horrible. Pero el pequeño es más militante político. El mayor, por ejemplo, vivió con intensidad la semana del 8 de marzo porque tiene muy buenas amigas, con las que fue a la manifestación por la mujer.

A los Gil-Mendia también le gusta disfrutar de cenas en compañía de buenos amigos. En esos casos, es Alfonso Gil el que se coloca el delantal y se mete en la cocina. Tampoco en estas ocasiones la política es un tema recurrente. No obstante, este pasado verano, en Girona, con el 'procès' al 'pil-pil', sí hablaron y mucho.

Lander Martínez Elkarrekin Podemos «Comer en familia me gusta. Además mis tías son mis fans»

El secretario general de Podemos Euskadi, de sobremesa con su familia en un restaurante

Desde que su abuela no está, las reuniones familiares ya no son tan habituales. Aunque las fiestas navideñas son sagradas: Nochebuena y Navidad son por excelencia las citas con la familia para Lander Martínez. Cena en San Sebastián con el clan de su madre y, al día siguiente, almuerzo en Vitoria con el paterno. Así lo celebran todos los años porque, tal y como explica el secretario general de Podemos Euskadi, tampoco hay tantas oportunidades para reunirse. En su familia nunca surgen discusiones por la política. No es el tema de conversación más frecuente. «Claro que hablamos de actualidad, pero no solo de política, también de otras cosas. Intentamos ponernos al día: qué hacemos, qué libros hemos leído o qué películas hemos visto. Y mi padre y mi tío suelen conversar bastante sobre fútbol. Yo menos», reconoce, y confiesa que él ha sido gran seguidor del Alavés. Ahora no tanto. El trabajo en la Cámara no le deja mucho tiempo... «En esas reuniones me preguntan por cómo son los políticos de cerca, y Pablo Iglesias y Urkullu son los que más interés suscitan», asegura. En su familia no se percibe la diferencia generacional y se habla sin tapujos. Tiene primos de su edad y una hermana de 23 años, cuatro menos que él, con los que comparte inquietudes. Cuando aparece en prensa o televisión, su madre y sus tías le hacen un repaso exhaustivo; la ropa que se ha puesto, el pelo... Pero, eso sí, sus tías le dicen que sale «guapo».

-¿Son muy fans sus tías?

-(Risas) Sí. Todo lo que hagamos hijos o sobrinos les parece estupendo.

Si con su familia habla poco de política con sus amigos ocurre todo lo contrario. Es el tema estrella. No paran de preguntarle por todo; Cataluña, Presupuestos... «Me relaciono con gente de mi entorno de Podemos y con amigos de la universidad, y con ellos la política es tema recurrente».

Amaya Fernández, PP «Los viernes me los guardo para mis amigas y mi hija»

La secretaria general del PP vasco, en una comida fuera de casa.

Amaya Fernández confiesa que ni en las citas familiares ni con la cuadrilla habla de «alta política». De política, sí. Pero de «la de andar por casa»; es decir, sobre los asuntos que afectan directamente a los ciudadanos: las listas de espera de un hospital, un robo que sufre alguien cercano, los hijos, las pensiones... Las conversaciones que más le agradan giran en torno a la conciliación. «Con mis amigas o la familia hablamos de lo difícil que es. De la casi imposible conciliación que padecemos todos los que, además de tener hijos, trabajamos fuera de casa». Para la secretaria general del PP vasco es mucho más importante escuchar que hablar. «Escuchar te proporciona muchísima información. Te permite no perder la perspectiva y mantener el contacto con el pulso de la calle. Así cuando el lunes vuelvo a mi trabajo sé lo que realmente importa a la gente. En la calle se aprende en ocasiones más que en una reunión de partido».

Reconoce que, pese a que los políticos nunca dejan de trabajar porque «siempre estamos alerta», le gusta dejar momentos para el ocio. Los viernes por la tarde, por ejemplo, procura dejarlos para sus amigas. «Y como entre semana tampoco tengo tiempo para mi familia, voy a esas citas con mi hija de nueve años. Son tardes con amigas e hijos. Pasamos unos ratos agradables que nos sirven para ponernos al día», asegura.

Con la familia, se reúne en Navidad o en los cumpleaños, pero casi nunca en su casa. «Uno de mis defectos es que no se me da bien la cocina. Y en esos casos son nuestros padres o suegros los que asumen toda la responsabilidad», confiesa con una sonrisa.