«En política criminal, no se puede hacer peor que con casos como Alsasua»

-Decía antes que el fantasma terrorista lo ha tensionado todo. ¿Le parece que está ocurriendo lo mismo ahora, salvando las distancias, con el pulso independentista en Cataluña?

-Pues a mí sí me suena como algo 'déjà vu'. Calificar esos comités en defensa de la república como terrorismo y rebelión, es un disparate desde el punto de vista político . Y desde el punto de vista jurídico resulta inadmisible, y lo digo con pleno conocimiento de causa. Porque lo que están haciendo está bastante lejos, afortunadamente, de la kale borroka que asoló las calles de Euskadi durante años con hechos gravísimos. Algunos de esos hechos se llegaron a juzgar en las Audiencias de San Sebastián y Bilbao, antes de que se pasaran a la Audiencia Nacional. Y a nadie se le ocurrió, tampoco al fiscal, calificarlos entonces como terrorismo o rebelión.

-Se ha mostrado muy crítico con el enjuiciamiento por terrorismo de los imputados de Alsasua.

-Porque pasa lo mismo. ¿O es terrorismo o no es nada? No. Ahí se registraron unas agresiones contra unos guardias civiles, que las hubo, con agravantes específicas al ser las víctimas agentes de la autoridad; hubo insultos, una situación grave... ¿De naturaleza terrorista? Yo, francamente, no la veo. Pero esto no quiere decir que sea gratis. Estamos otra vez en un maniqueísmo de 'o 30 años o nada'. Pues no.

-¿Y es justificable, en paralelo, que se arrope a los acusados con manifestaciones en la calle?

-Es que, claro, se genera la reacción perversa, justificada desde el sector que hasta anteayer estaba jaleando a ETA. Y esto reabre en cierto modo las heridas que se iban cerrando. Desde el punto de vista de la política criminal, peor no se puede estar haciendo.