La Policía Judicial avala las grabaciones que destaparon 'Gürtel' José Luis Peñas. / Alberto Ferreras Dos peritos aseguran al tribunal que no hubo manipulación en las escuchas que aportó el denunciante Peñas MATEO BALÍN Madrid Viernes, 14 julio 2017, 00:03

Dos peritos de la Unidad de Acústica Forense de la Policía Judicial avalaron este jueves en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) la autenticidad de las grabaciones y voces que se acompañaron la denuncia de José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda (Madrid) y que fue el origen que permitió destapar la trama 'Gürtel' liderada por Francisco Correa.

Los testigos aseguraron al tribunal de la Audiencia Nacional que Peñas no manipuló las grabaciones de las conversaciones con los líderes de la red y que aportó a la Fiscalía en 2007 para denunciar el caso. «No hemos encontrado una manipulación voluntaria en ninguna de las grabaciones», dijo uno de los peritos a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, al tiempo que afirmó que tampoco existen indicios de «alteración posterior a la grabación». Los peritos señalaron que realmente desconocen cuánto tiempo real de las 62 horas de grabación se han podido eliminar porque no saben cómo es «exactamente el procedimiento» que llevó a cabo Peñas. Eso sí, apuntaron que al tratarse de muchas horas de grabación es posible que el exconcejal eliminase «la parte que no vale» para poder almacenar todo este contenido en un ordenador.

Pese a ello, dieron validez a los audios porque coinciden las dos grabaciones «diferentes» y «simultáneas» que entregó. Los expertos restaron «importancia» a que las grabaciones , recopilados durante cerca de dos años, finalicen «voluntariamente» en un punto u en otro, al igual que la posible información de fecha u hora que se ofrece la grabadora para identificar los audios no correspondiese a la realidad.

Parte de las defensas han dudado durante todo el procedimiento de la autenticidad de estas grabaciones al no entregarse las originales, y así lo expusieron durante las cuestiones previas del juicio para reclamar la nulidad de la causa, incluido el abogado del PP. Por este motivo, los peritos fueron preguntados sobre la importancia que tiene poder disponer de los audios primitivos, a lo que contestaron que las grabadoras utilizadas son digitales y, por tanto, las copias «son exactamente iguales».