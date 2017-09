Podemos Euskadi se suma a la marcha del sábado de Gure Esku Dago a favor de Cataluña ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 28 septiembre 2017, 06:48

Podemos Euskadi es la última fuerza política que muestra su apoyo a la nueva convocatoria de Gure Esku Gago por el derecho a decidir, después de que el martes el PNV hiciera lo propio. La formación morada realizó ayer un llamamiento a la ciudadanía vasca a movilizarse el sábado en Bilbao «en favor del diálogo y del referéndum» en Cataluña, sumándose así a la manifestación convocada por la plataforma ciudadana.

A punto de iniciar un nuevo proceso de primarias internas, el partido liderado por Nagua Alba anunció que se sumará a la marcha que recorrerá las calles de la capital vizcaína bajo el lema 'Democracia. Libertad para decidir', y reiteró que su fórmula por el ejercicio del derecho a decidir en Euskadi, basado en un pacto de claridad de inspiración canadiense, «es un modelo trasladable a Catalunya». Pese a no haber respaldado la manifestación organizada por Gure Esku Dago con el mismo recorrido y lema del pasado 16 de septiembre, a la que no acudió ninguno de sus principales dirigentes, Podemos Euskadi sí confirmó, no obstante, la participación en esta segunda convocatoria «en defensa de la democracia y del diálogo».

«Derecho democrático»

Fuentes de la formación hicieron hincapié en que «el sábado es un día para que la ciudadanía vasca y los partidos políticos se manifiesten en defensa de los principios políticos basados en un Estado de derecho democrático». Y tal y como se visibilizó el pasado domingo en la asamblea de cargos públicos celebrada en Zaragoza, Podemos Euskadi vuelve a confirmar, una vez más, que su apuesta por «el diálogo y el acuerdo son las únicas herramientas que pueden encauzar el conflicto frente a la sinrazón y vulneración de derechos y principios fundamentales del gobierno del Partido Popular».