Podemos Euskadi respalda a Iglesias porque no ve «contrario al ideario» la compra del chalé El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz en el Congreso, Irene Montero, ayer en el Congreso. / EFE Iglesias y Montero avisan a los críticos internos que su liderazgo en el partido lo decide la militancia E. LÓPEZ / R. GORRIARÁN Martes, 22 mayo 2018, 07:58

Podemos Euskadi cierra filas con Pablo Iglesias e Irene Montero. La formación que lidera Lander Martínez considera que la compra del chalé de Galapagar por 600.000 no es contraria al «ideario del partido» y pone en valor la decisión de consultar a la militancia si deben seguir llevando el timón. De esta manera, pese a las voces críticas internas que cuestionaron a sus líderes, Podemos Euskadi no ha dudado en ponerse del lado de su secretario general y fundador y su portavoz en el Congreso.

El anuncio el sábado por la tarde de la consulta interna a las bases no frenó los reproches contra Iglesias y Montero, sobre todo los que llegaron desde el sector más crítico, el anticapitalista. Sin embargo, esa misma tarde, Martínez ya manifestó su respaldo. Y ayer, el secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, y la parlamentaria Cristina Makazaga hicieron lo propio. Consideraron que la compra de un chalet por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero «no es contraria al ideario» del partido y defendió que la decisión de consultar a las bases si deben seguir ambos al frente de la formación es «honesta». Se refirió al hecho de que Iglesias y Montero hayan puesto sus cargos en manos de las bases, tras haberse puesto en cuestión su «credibilidad, honestidad y coherencia» por la compra del chalé, para el que han solicitado una hipoteca de 540.000 euros a 30 años.

División por territorios

En cualquier caso, la mayor parte de las organizaciones territoriales también cerraron filas en torno a Iglesias y Montero. Pero no todos comparten que se haya decidido consultar a las bases. Los 487.772 inscritos en Podemos podrán votar entre hoy y el domingo a las 14.00 horas en la consulta en la que se pregunta si quieren que Iglesias y Montero sigan en sus cargos orgánicos y en sus puestos en el Congreso.

Ambos se revolvieron ayer contras el fuego amigo de algunos jefes territoriales y recordaron que la idoneidad de su liderazgo la decidirán «las bases, la gente», no los «barones». El secretario general del partido y la portavoz defendieron la celebración de la consulta interna para determinar si gozan de «la confianza» de la militancia. Se mostraron molestos por el cuestionamiento interno de su «decisión personal legítima» de adquirir la casa en Galapagar, a 40 kilómetros de Madrid, una compra, aseguraron, de la que no se arrepienten. Iglesias y Montero están enfadados por los reproches recibidos, no tanto por los formulados desde fuera de Podemos como sí por los de algunos de sus compañeros. El líder los anticapitalistas, Miguel Urban, así como los secretarios generales en Andalucía, Teresa Rodríguez, y Asturias, Daniel Ripa, y también dirigentes de Navarra y Madrid, criticaron «la inoportunidad» de plantear una consulta.

Las quejas no son de una minoría porque el malestar en el partido está muy extendido, aunque contenido. Incluso en el entorno más cercano de ambos, personas como Juan Carlos Monedero o el propio Pablo Echenique, señalaron que la pareja «no midió bien» las consecuencias. Cuando se genera un debate, apostilló Montero, sobre si su comportamiento es «coherente» con el discurso de Podemos, «lo mejor es que eso lo decidan los inscritos». Porque, aclaró, no se pregunta si les parece bien la compra del chalé, se consulta si son «creíbles» para llevar las riendas del partido.

El secretario general de Podemos y la portavoz volvieron a defender en público (en los pasillos del Congreso) la compra de la casa de 260 metros cuadrados con una parcela de más de 2.000 metros y de someter su decisión al escrutinio de la militancia. Lo habían hecho unas horas ante la ejecutiva de Podemos.

89 metros cuadrados

Y en medio de la tormenta, el líder de IU, Alberto Garzón, afirmó que la polémica es un asunto interno que no afectará a la decisión de los militantes de Izquierda Unida sobre la confluencia. También se mostró «sorprendido» porque se haya publicado que él se ha comprado una casa con su pareja en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. El coordinador federal de IU aseguró que la información, que dice que firmará en junio la adquisición por 200.000 euros de un piso de 89 metros cuadrados, es correcta, aunque le choca el «interés por la vida privada» de los representantes públicos.