El PP confirma que enmendará en el Senado las concesiones al PNV pactadas en los Presupuestos Mariano Rajoy habla con el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando. / Javier Lizón (Efe) Los nacionalistas vascos piden a los populares que no rompan el acuerdo por «venganza» porque «el cachetazo» se lo dará a la sociedad vasca AGENCIAS Madrid Lunes, 4 junio 2018, 11:54

El Partido Popular incluirá en el Senado enmiendas a los presupuestos sobre cuestiones que antes no podía abordar por su pacto con el PNV, pero que una vez roto por parte de los nacionalistas vascos, va a defender en la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta. Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado no obstante que los populares no cambiarán con sus enmiendas la principal medida que logró incluir el PNV en los presupuestos, la subida generalizada de las pensiones.

En declaraciones en Telecinco, Hernando ha recordado que el PP ya no tiene «vinculación con el PNV» porque ese partido «ha roto la confianza entre las distintas formaciones» que apoyaron los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso. Ahora, ha añadido, los populares tienen «manos libres» para «mejorar» las cuentas del Estado y para incluir algunas enmiendas que se dejaron «en la cartera» porque sabían que con el PNV no podrían salir adelante.

En cualquier caso, el portavoz del PP ha señalado que su partido no va a cambiar la subida de las pensiones. «Nuestros mayores que estén tranquilos, van a tener una de las mayores subidas de nuestra historia», ha dicho el portavoz del PP, subrayando que así se pactó no solo con el PNV -que fue el que puso sobre la mesa ese aumento de las pensiones- sino con el resto de formaciones que apoyaron los presupuestos.

Rafael Hernando ha señalado que estos son unos presupuestos «para todos» y no sólo contenían mejoras en los territorios de los que, como el PNV, los apoyaron, además de subrayar que son las mismas cuentas que hubieran querido hacer los populares en su primer año de Gobierno de Rajoy, en 2012, pero que no pudieron porque los socialistas «habían dejado España arruinada».

El PNV pide no actuar «por venganza»

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que el PP no haga cambios en los Presupuesto pactados con la formación jeltzale como «venganza» porque «el cachetazo» se lo dará a la sociedad vasca.

«Entiendo que el PP pueda estar disgustado, irritado, contrariado con nosotros. No tendría ningún inconveniente en charlar con alguno de ellos porque también tienen que hacer autocrítica de por qué se ha llegado a esta situación, pero la realidad es que, en política, la venganza y revancha no suelen ser una buena herramienta», ha asegurado.

Por ello, confía en que no haya cambios en los PGE. «Me gustará ver con qué cara vota el senador (Iñaki) Oyarzabal en contra de las enmiendas que favorecen a Álava», asegurado. En esta línea, ha advertido de que «esa venganza para darle un cachetazo al PNV, se lo dan en la cara de la sociedad vasca». «No me parece inteligente ni justo», ha añadido.

Andoni Ortuzar ha destacado que, «si se ha llegado a esta situación, no es porque el PNV es volátil o maquiavélico», sino porque el PP «no ha tenido capacidad de reacción ante situaciones gravísimas que le afectaban», como la sentencia de la Gürtel por corrupción.