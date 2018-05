El PNV valora que «la sociedad vasca se quita plomo de las alas para poder volar» La formación jeltzale llama a «mirar al pasado para que nunca se repita» y «mirar al futuro de una Euskadi en paz» MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 3 mayo 2018, 16:57

El PNV ha reaccionado este jueves al comunicado final de ETA con la metáfora de que «la sociedad vasca se quita hoy plomo de las alas para poder volar en libertad». En un comunicado publicado a primera hora de la tarde, la formación liderada por Andoni Ortuzar ha recordado que «durante muchos años, demasiados, hemos venido diciéndole a ETA que el único comunicado que esperábamos los vascos y las vascas era el de su disolución unilateral, efectiva y definitiva. Esta última comunicación, por fin, ha llegado».

El partido jeltzale ha añadido que «hoy, 3 de mayo de 2018, queremos tener un recuerdo muy especial para todas las personas que, de forma directa o indirecta, han padecido el injusto daño que la acción de ETA ha causado durante estas seis décadas, recordatorio que hacemos extensible a sus familiares, allegadas y allegados».

Por último, el PNV ha llamado a «mirar al pasado para que nunca se repita» y, al mismo tiempo, «mirar al futuro de una Euskadi en paz».

Por su parte, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha calificado de «positiva» la declaración de disolución de ETA, porque, mientras la banda terrorista ha existido, «ha habido negatividad y sufrimiento», pero, «en este momento, podemos, por lo menos, avizorar otro escenario».

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Egibar ha dicho que el comunicado hecho público este jueves en el que ETA anuncia su disolución es «la confirmación de lo que ya se venía apuntando».

Tras valorar «positivamente» la disolución de ETA porque «supone, o ya supuso hace seis años y medio, un alivio para el conjunto de la sociedad», ha considerado que «certificar que ETA dé por concluido el ciclo histórico y la función de la organización, es una noticia importante».

«Aquello que en origen fue instrumental, la opción de la lucha armada para la defensa de unos objetivos, se convirtió en estructural y ha durado hasta hace seis años y medio», ha recordado, para insistir en que «el que desaparezca de nuestras vidas y de nuestro ambiente social y político una organización que ha vulnerado muchos derechos humanos a lo largo de tantas décadas, ha quebrado la confianza y la convivencia política, y ha provocado que el proyecto abertzale haya sido perjudicado directamente por su acción« es »positivo«.

Egibar, tras remarcar que «no hay que aplaudir nada», ha insistido en que «es positivo» la disolución de la banda terrorista, porque «mientras ETA ha existido ha habido negatividad y sufrimiento», pero, «en este momento, podemos, por lo menos, avizorar otro escenario».

Por otro lado, ha señalado que, «desde el origen, ETA, cuando decide optar por una estrategia político militar, sabe que con la violencia causa evidentemente daño», y, en ese sentido, dicho que ETA «intenta nuevamente justificar, por enésima vez, su ciclo y su función, pero no tiene recorrido en la ciudadanía». No obstante, cree que «es mejor que desaparezca ETA como organización habiendo cumplido como dice su ciclo histórico, a que estemos esperando a un comunicado que nos vaya a dar satisfacción porque no va a existir».

Según ha afirmado, en la izquierda abertzale «hay gente con autoridad hasta el punto de que han determinado el cierre de ETA», porque «ETA no ha dejado la estrategia violenta porque haya llegado a una conclusión ética que le resulta incompatible con su actividad», sino que «la ha dejado porque alguien, en términos de eficacia política, ha medido que las consecuencias son nefastas y absolutamente negativas desde todo punto de vista humano político y estratégico».

«Alguien ha decidido por ellos, y han tenido que someterse a esa decisión. Luego veremos en el tiempo si se producen declaraciones suficientes o satisfactorias respecto a la gente que en este momento ostenta el dudoso honor de ser víctima, porque aquí las víctimas son las que han sufrido directamente en lo que se refiere a la trayectoria de ETA su actividad armada», ha manifestado.

Por otro lado, Egibar ha afirmado que «un cambio radical en la política penitenciaria se tendría que haber dado hace mucho tiempo», pero «el PP y el PSOE, en el año 2000, suscribieron el acuerdo antiterrorista y concibieron la política penitenciaria como un instrumento de persecución de la banda armada».

«El hecho mismo de que la organización ETA desaparezca de nuestras vidas supone un hecho muy relevante para que esa política penitenciaria que está teñida de excepcionalidad se despoje de esa excepcionalidad y se vaya a una política penitenciaria más normalizada, donde todos y cada uno de los presos tengan unos itinerarios ciertos de reinserción y de reintegración», ha considerado.

Según ha señalado, «eso requiere de un cambio de política que hemos exigido y demandado en cantidad de ocasiones a todos los gobiernos españoles, bien sea en la época del PSOE o ahora del PP».