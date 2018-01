Piden a EH Bildu «valentía» para avanzar en la convivencia tras su desmarque en Zarautz

El descuelgue de EH Bildu a última hora de la declaración consensuada por parte de todos los grupos municipales de Zarautz con motivo del homenaje tributado el martes a José Ignacio Iruretagoiena, edil del PP asesinado por ETA hace 20 años, ha sido criticado este miércoles desde la Diputación de Gipuzkoa, el PSE y el PP. Los dos primeros han pedido "valentía" a la coalición abertzale para evitar este tipo de desmarques y que se pueda avanzar en favor de la memoria y la convivencia. El tercero ha censurado que en la izquierda abertzale "no ha cambiado nada".

En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Foral, el portavoz de la Diputación, Imanol Lasa, ha lamentado que finalmente los ediles de EH Bildu no suscribieran la declaración en memoria de Iruretagoiena. Ha opinado que esa decisión "deja claras las discrepancias que existen en la izquierda abertzale".

Lasa ha destacado que hay personas que "están actuando con valentía", algo que "se observa cada día, pueblo a pueblo" en las diferentes comisiones e iniciativas que para trabajar la memoria se están llevando a cabo en toda Gipuzkoa. "Espero que esa actitud se haga extensiva a quienes ocupan los altos cargos de la izquierda abertzale. Algunos están dando pasos, es evidente, y eso es bueno, por mucho que todavía no son todo lo rápido o tan generalizados como nos gustaría", ha afirmado.

El alcalde de Zarautz resta importancia al descuelgue de Bildu El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, ha puesto en valor este miércoles que todos los partidos participaran en el homenaje a Iruretagoiena, y ha restado importancia a que EH Bildu no suscribiera la declaración consensuada porque, a su juicio, "firmar documentos es secundario". En declaraciones a Radio Euskadi, ha indicado que el acto de este martes fue "un hito en la historia reciente de Zarautz", pero no sólo por el homenaje organizado por el Ayuntamiento. A su juicio, "lo noticiable" es la "lección de entereza y dignidad" de la viuda, hijos, hermanos y el resto de familiares de Iuretagoiena. Ha subrayado que su asesinato fue "un golpe" y una "conmoción" para el pueblo y, 20 años después, consideraban que este año "tocaba sí o sí" realizar este homenaje "más allá de conseguir consensos, firmas, firmar documentos o lo que fuere".

"Defendemos una memoria democrática, crítica, inclusiva y no justificativa, donde todas las víctimas vean respetado su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", ha señalado el portavoz foral. Ha incidido en que para ello es "fundamental" un reconocimiento "sincero" del daño causado. En su opinión, actos como el de Zarautz son "fundamentales" y suponen un "auténtico avance" en esta dirección.

Lasa ha recalcado que en Gipuzkoa "se han dado pasos de gigante", ya que "se ha ganado muchísimo en convivencia" y "se está haciendo un trabajo de zurcir muchas relaciones" en materia de memoria. "Éste es el camino a seguir", ha concluido Lasa.

Desde el PSE, su secretario general en Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha indicado que "no creo que tuviera nada malo para que EH Bildu no firmara la declaración". En declaraciones a ETB1, lo ha considerado "un error". "Muchas veces a EH Bildu le pasa que aún tiene una enorme mochila y que no puede romper con su pasado. Se percibe que ETA aún está ahí y aún no tienen ese valor para romper con su pasado. Si ayer EH Bildu hubiera firmado ese texto, hubiera sido un acto redondo. Esos avances, esos gestos, homenajes como el de ayer, para mi tienen una importancia tremenda", ha asegurado.

Andueza ha señalado que fue un acto "muy emocionante, significativo y de justicia. "Era "muy necesario homenajear a un concejal así y reconocer lo que ha tenido que pasar esa familiar durante 20 año y dar nuestro apoyo". Ha asegurado que su partido no tiene "ningún problema" en ayudar "a EH Bildu o cualquier otro" para que se den avances en favor de la convivencia y la memoria.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado que EH Bildu se "negara a firmar una declaración en la que se consideraba injusto el asesinato". "Esto quiere decir que no han cambiado y están en el mismo lugar que antes. Tenemos que mantenernos, por tanto, en una exigencia ética hacia el mundo abertzale y de Sortu", ha subrayado el dirigente popular.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu en el consistorio de Zarautz, Mikel Goenaga, ha salido al paso de estas críticas. En declaraciones a Radio Euskadi, ha puesto en valor este miércoles los "posibles acuerdos" que se produjeron y que en el homenaje estuvieron toda la familia de Iruretagoiena, todos los partidos y una gran parte de la ciudadanía para "hacer un recuerdo de lo que sucedió". A su juicio, "lo importante es eso" y es a lo que se debe "dar valor", y "no a no haber llegado en un momento dado a poder plasmar algo en un documento por escrito".

Respecto a si les ha podido condicionar la dirección de EH Bildu, ha asegurado que han estado trabajando dentro del partido "utilizando los cauces normales". "Estos temas son unos temas importantes, no es un tema que solo trasciende a Zarautz, trasciende nacionalmente y lógicamente tenemos que contrastar", ha manifestado.

La declaración

La declaración en memoria de Iruretagoiena, elaborada por la comisión de Paz y Convivencia del Ayuntamiento de Zarautz fue leída en el acto por el alcalde, el jeltzale Xabier Txurruka. El texto recuerda al edil del PP asesinado como un «hombre bueno y trabajador» y resalta que veinte años después del crimen «nos une el rechazo a la violencia y la solidaridad con las víctimas y, si alguna vez el Ayuntamiento de Zarautz o los partidos representados en la propia institución o de forma individual, no hemos estado al lado de la familia, o si lo habéis sentido así, os queremos pedir perdón». Destaca que el concejal «nunca debió ser asesinado. Nunca debió ocurrir este atentado, ni ningún otro. No hay justificación. Fue radicalmente injusto».