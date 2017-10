El PNV pide a Rajoy que no aplique el 155 porque «complicaría las soluciones» Esteban asegura que Puigdemont «no declaró la independencia» y dice que «el objetivo no debe ser imponer las leyes, sino que los ciudadanos estén de acuerdo con ellas» MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 11 octubre 2017, 23:37

El PNV entiende que el «medido» discurso que realizó Carles Puigdemont el martes en el Parlament «abre una oportunidad para una salida dialogada» al conflicto catalán, por lo que este miércoles pidió encarecidamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no aplique el artículo 155 de la Constitución, que conllevaría una intervención de la autonomía catalana. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, fue el encargado de fijar la posición del partido jeltzale en el día en que se conoció el requerimiento del Gobierno central a Puigdemont para que especifique si el martes declaró la independencia de Cataluña. Esteban aseguró que esa declaración no se produjo y afirmó que el propio Rajoy «lo sabe», por lo que instó al presidente a no adoptar medidas que «complicarían las soluciones». «Hay una puerta abierta para el diálogo, no la cierre con la aplicación del artículo 155, que lo enturbiaría todo», advirtió.

En su intervención en el pleno del Congreso, el portavoz jeltzale reclamó a Rajoy que no atienda a las «presiones» que le llegan de diferentes ámbitos y que «valore el paso que dio Puigdemont cuando el martes se abrió al diálogo, en una decisión que tampoco era fácil». «Sabe que no hubo una declaración de independencia», le dijo Esteban a Rajoy, así que «vamos a ver qué contesta Puigdemont» a la «pregunta» que le trasladó este miércoles el Gobierno. «Le pido que no aplique el 155 porque complicaría el diálogo. Se han malogrado demasiadas veces las posibilidades de hacer política. Hablen sin condiciones, sin líneas rojas, conecten legalidad y legitimidad democrática», imploró Esteban.

A juicio del portavoz del PNV, «el objetivo no debe ser imponer las leyes, sino que los ciudadanos estén de acuerdo con ellas». Esteban cree que «el Gobierno se enfrenta a un dilema: vencer o solucionar el problema». Explicó que «la primera opción es sencilla porque la fuerza represora de las instituciones está en manos del Gobierno, pero esa victoria no solucionaría un problema que es más profundo. Incluso podría llevar a una derrota a medio plazo». Por ello, pidió a Rajoy que «valore muy bien los pasos que da».

Esteban denunció que en el Gobierno central «ha habido ausencia de voluntad de diálogo desde hace muchos años» y afeó a Rajoy que asegure que «lo que no es legal no es democrático. Yo le digo que lo democrático no es siempre legal, ni lo legal es siempre democrático. La aceptación ciudadana es clave y, en el siglo XXI, los problemas políticos no se resuelven con la imposición o con no hacer nada». También criticó que el presidente diga que «ningún país democrático acepta el derecho a decidir. Ahí están los ejemplos de Quebec o Escocia».

En su turno de réplica, Rajoy reprochó al PNV que haya defendido el referéndum del 1-O, «que se organizó saltándose la ley a la torera», aunque dijo estar de acuerdo con Esteban en que «hay que buscar una salida a esto». En su última intervención, Esteban afirmó que «es evidente que el referéndum no tuvo garantías porque el Estado se encargó de que no las tuviera», pero destacó que es un «hecho» que más de dos millones de personas «salieron a votar». Por tanto, instó al Gobierno a «buscar soluciones en vez de crear más conflictos» y advirtió contra «las humillaciones, porque hay que buscar salidas honrosas para todas las partes».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, exigió al presidente del Gobierno que «no haga uso de la fuerza» y que «respete el derecho a decidir de los catalanes», que en su opinión «ya han desconectado» de España. «Y ustedes, ni convencen, ni convencerán», apostilló. «Pueden seguir diciendo que no pasa nada, pero la realidad es tozuda y no va a desaparecer», aseguró Beitialarrangoitia desde la tribuna.