El perdón cuando la herida aún sangra Víctimas de ETA cuentan cómo han recibido el comunicado de ETA sobre su disolución. Las reacciones oscilan entre el escepticismo y la esperanza de que este sea un paso adelante, pero no creen que la disculpa sea sincera MACARENA TEJADA y ANA VOZMEDIANO Sábado, 21 abril 2018, 08:23

Las víctimas hablar después del comunicado hecho público por ETA en el que pide perdón a parte de las víctimas, después de que declarase una tregua definitiva en octubre de 2011 y de que hace poco más de un año, celebrara su desarme en Baiona. Para algunos de quieres perdieron a sus familiares más cercanos por culpa de una bomba o de un disparo, para otros que sobrevivieron o quienes tienen secuelas, su próxima desaparición supone cosas diferentes. «Un pequeño pasito», «un perdón insuficiente y carente de sinceridad» o un acto sin relevancia para quienes a su juicio, «ahora no pintan nada» son opiniones que se recogen en este reportaje.

«Nunca perdonaré lo que ellos llaman daños y son asesinatos» Susana Ezkurra, Viuda de Patxi Arratibel

La viuda de Patxi Arratibel, Susana Ezkurra, tiene siempre en la cabeza cómo mataron a tiros a su marido cuando participaba en los Carnavales de Tolosa junto a su hijo de doce años, que presenció el asesinato. Ella no se enteró del comunicado hasta la tarde y lo leyó por encima y con escepticismo. «Lo primero es que yo no perdono que destrozaran nuestra vida, que dejaran a mis hijos sin padre. No perdono algo que nunca me han explicado por qué ocurrió». Susana Ezkurra ironizó con la frase de 'daño causado' que aparece en el comunicado de ETA. «Daño es pillarte un dedo, no asesinar a una persona. Pedir perdón es irreverente, es una desfachatez». Tampoco comparte siquiera la opinión de que el comunicado llegue tarde. «Tarde era ya la hora siguiente de cada asesinato. Lo que no sé es qué importancia tiene este escrito, porque la gente le presta tanta atención porque, para mí no merecen siquiera dos minutos de mi tiempo y del de mi familia».

«Me da igual lo que digan estos narcisistas patológicos» Rubén Múgica, Hijo de Fernando Múgica Herzog

ORubén Múgica es uno de los tres hijos del abogado socialista Fernando Múgica Herzog, asesinado por ETA. «Ni he leido el comunicado ni lo voy a leer porque para mí no tiene gancho lo que digan tres tipos con capucha. La historia lamentable de esta banda no tiene interés». Múgica reiteró que ni siquiera ha hablado con nadie de este comunicado. «Me dan igual estos pomposos cargados de retórica, estos narcisistas patológicos. ¡Por favor! No estamos para hacer caso a tres tíos con capucha, para estos profetas que seguro que habrá dejado tocada a mucha gente».

«No veo sinceridad ni ética, pero por lo menos no me ha dado arcadas» Josu Elespe, Hijo de Froilán Elespe

Al concejal socialista Frolián Elespe le mataron en su localidad natal, en Lasarte-Oria. Su hijo Josu pasaba ayer la tarde con sus hijos en el parque y él sí había leido el comunicado. «Al principio, mi sensación ha sido de sorpresa positiva. Pero ¡ojo! solo en la primera lectura, porque luego te das cuenta que no dice gran cosa, que el comunicado está lleno de contradicciones, que justifican el que llaman conflicto, que siguen empeñados en su propio relato». Josu Elespe cree, sin embargo, que sí se utiliza una terminología nueva «o que por lo menos suena a nueva». Sin embargo le ha decepcionado. «Sí tengo que decir que es el único comunicado de ETA que no me ha provocado arcadas, así que algo es algo. Otra cosa es que haya supuesto un gran avance». Como ocurre con otras víctimas, ni siquiera ha compartido su opinión con su madre, con Tomasi. «No veo en estas frases ni sinceridad ni ética, perto parece que sí se ha dado un pequeño pasito con algunas novedades en los términos».

«Para mí ya habían desaparecido pese a que el mal es inolvidable» Bárbara Durkhop, Viuda de Enrique Casas

Estaba embarazada cuando los Comandos Anticapitalistas mataron a su marido, el socialista Enrique Casas. Para Bárbara Durkhop ETA desapareció en octubre de 2011, cuando dejaron de matar. «¿Hay que felicitarse ahora porque dicen que han decidido disolverse? Para mí no pintan nada y lo único que importa es que ya no matan y que el mal que nos hicieron es inolvidable. Eso la historia debe recogerlo». Nunca ha confiado en que llegaran a pedir perdón a las víctimas. «Siguen con su lenguaje de siempre, pero creo que personas con ese bagaje no van a pedir nunca perdón de forma clara. Tampoco hacen autocrítica. Ver a Arnaldo Otegi decir que por fin nos ha traído la paz es insultante para las víctimas. Ellos eran los que jaleaban a quienes nos mataban. Pero mira, ¿se disuelven? Muy bien, para mí desaparecieron en 2011, somos tan generosos que nos bastó con que dejaran de matar».

«No quiero decir nada,los sentimientos me los guardo para mí» Sandra Carrasco, Hija de Isaías Carrasco

Ni una palabra pública. Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco, uno de los últimos asesinados por ETA, ni siquiera quiso confirmar si había leído o no el comunicado. «No voy a decir nada porque los sentimientos me los guardo para mí, lo que me haya podido provocar el escrito es cosa mía».

«Han perdido una oportunidad histórica de pedir perdón a todos» Iñaki García Arrizabalaga, Hijo de José Manuel García Cordero

A Iñaki García Arrizabalaga, hijo del delegado en Gipuzkoa de Telefónica José Manuel García Cordero, que fue asesinado por ETA en 1980, el comunicado de la banda terrorista de ayer le «llamó la atención», pero «no me ha gustado nada que pidan perdón solo a quienes consideran víctimas colaterales y no al resto. Han perdido una oportunidad histórica para pedir perdón a todos». Además, en el comunicado «no hay suficiente autocrítica. Se les olvida que ellos han sido los actores principales. Esperaba más, una petición más nítida, porque pidén perdón a las víctimas sin una participación directa en el conflicto. ¿Qué pasa con el resto? Parece que digan que están bien muertos».

«El comunicado de ETA es una campaña publicitaria, no tiene sentido» Gerardo Arín, Hijo de Patxi Arín

«No le he hecho mucho caso al comunicado. Si no piden perdón a todos, no entiendo a quién se lo piden. No se merece valoración alguna». Estas palabras pertenecen a Gerardo Arín, hijo del empresario Patxi Arín, secuestrado y asesinado por ETA en 1983. A Arín le parece «absurda» la disculpa y está convencido de que «esto es una campaña publicitaria. Yo, si quiero hacer algo no lo anuncio, lo hago directamente y ya está». Insiste en que está «cansado» de la situación y «ya no le doy importancia a estas declaraciones. No he leído nada y tampoco lo voy a leer, me basta con lo que he escuchado de refilón».

«La disculpa me ha alegrado muchísimo, hay que mirar hacia delante» José María Ruiz Urchegui, Exsecretario general de Adegi

A Ruiz Urchegui, que fue víctima de un atentado en el que un artefacto amputó las piernas de su primo y empleado Santiago Lezeta Urchegui, el comunicado le pilló fuera de casa, y pese a haberlo leído «solo por encima», asegura que cuando se enteró de lo sucedido se «alegró muchísimo». Es consciente de que «habrá gente que lo vea todo blanco y quien lo vea todo negro, pero hay que sacar el lado positivo y seguir para delante», reflexiona y añade que «siento mucho lo que nos ha pasado, en muchas ocasiones nos hemos sentido solos, pero hay que mirar al futuro». Hay partes del discurso que no le gustan. Aún y todo, señala que «todos tenemos que aportar algo, también los gobiernos».

«Nada más enterarme del mensaje me fui al cementerio» Caty Romero, Viuda de Alfonso Morcillo

Veinte años después del asesinato de su marido, el guardia municipal Alfonso Morcillo, Caty Romero sigue sin entender por qué le mataron. Recuerda la carta que le llegó un mes después del atentado, que «decía que había sido asesinado 'por la buena relación con la Guardia Civil'. Entonces, ¿su perdón no va dirigido a Alfonso?», se pregunta Romero angustiada. Reconoce que no ha leído el comunicado al completo, «pero sí por tramos. Nada más enterarme fui al cementerio. Después, me puse a llorar. La sensación de tristeza fue, y sigue siendo, enormer». Desconfía de esta actuación de ETA «de la noche a la mañana. He llegado a pensar que había algo entre el PP y el PNV que les ha impulsado a tomar esta decisión, por el tema de los presupuestos y eso». Quiere creer que las disculpas son de corazón, «aunque si es así, llegan muy tarde. Nadie me va a devolver a mi marido».

«Eso que han hecho no es pedir perdón ni nada; no hay cómo entenderlo» Mari Paz Artolazabal, Viuda de José Luis López de Lacalle

El socialista José Luis López Lacalle fue asesinado hace 18 años en el portal de su casa de Andoain. Tras el comunicado de ayer, su viuda, Mari Paa Artolazabal, se siente «triste y decepcionada. Esto no es pedir perdón ni nada, no hay cómo entenderlo. Si vas a pedir perdón, pídeselo a todos. No han hecho eso, así que no sirve para nada». Escuchó el comunicado a la mañana y no le convenció «en absoluto» la distinción entre víctimas. Solo se le venía una frase a la cabeza: eso no es una disculpa ni es nada».

«Es un día feliz porque la pesadilla termina, pero triste a la vez» Gorka Landaburu, Periodista

Este periodista vasco que sufrió importantes heridas en ambas manos y en la cara al abrir una carta bomba en su domicilio de Zarautz (Gipuzkoa) el 15 de mayo de 2001 ha ofrecido a Efe su opinión sobre la declaración hecha hoy por ETA, en la que dice «sentir de veras» el daño causado.

«Es un comunicado importante, quizá el más importante desde el anuncio del adiós a las armas» de 2011, ha señalado Landaburu, quien considera que «efectivamente» los terroristas «reconocen el daño causado» y dicen «respetar a los muertos y heridos». Por el contrario, ha dicho que no entiende del todo por qué ETA «pide perdón a ciertas víctimas» y «no a todas», algo por lo que le achaca «falta de responsabilidad».

No obstante, sí reconoce que esta última declaración supone «una autocrítica» que «le habíamos exigido desde hace muchos años» y, por tanto, «un paso más adelante».

A partir de aquí, el informador y comentarista reclama a la organización terrorista que «se disuelva de la forma más discreta posible» y que, «con el tiempo, haga esa verdadera autocrítica política», pero «no solo ETA, sino también sectores de la izquierda abertzale que la han acompañado durante décadas terribles».

Landaburu habla de «tiempo» porque reconoce que la banda «no va a renunciar de la noche a la mañana a todo su pasado», ya que «todavía hay presos» a los que «no puede decir que todo esto no ha servido para nada», que «han perdido» y que «no había conflicto como pretenden».

Respecto a su inminente disolución, ha apuntado que «por fin parece» que ETA va a desaparecer, aunque sea «tarde» y después de varias décadas de «sufrimiento y dolor para nada, porque no ha conseguido absolutamente nada».

Para esta víctima directa de la violencia terrorista, las disculpas de ETA hacen de hoy un día «feliz» porque «la pesadilla ya termina definitivamente», pero «triste» a la vez por «el balance totalmente negativo» que deja.

Ahora, apuesta por «mirar al futuro y convivir con un gran retrovisor».

«Están haciendo un aliño y algunos no creemos absolutamente nada» Juan Mari Atutxa, Exconsejero de Interior

El exconsejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa, cree que es un «pasito adelante» que, en su último comunicado, ETA reconozca el daño, aunque no cree que tenga «voluntad de disculparse», por lo que considera que es «una más de aliño». Dijo también que «nadie, ni ellos siquiera se hubiesen imaginado que nunca jamás pudiesen decir» que «sienten de veras» el daño causado, algo que, a su juicio, es «tan sencillo». «Están haciendo una y otra de aliño y algunos, entre los que me incluyo, no creemos absolutamente nada. o me creo que haya una voluntad de pedir disculpas, cuando menos, de reconocer la barbaridad del camino que adoptaron» .Considera una barbaridad que ETA distinga entre víctimas que pudieron tener alguna responsabilidad en el conflicto y otras personas. «¿Quiénes son estos para determinar qué vida mereció ser respetada y cuál no? Sigue el disparate porque en este momento han visto que ya no tienen ninguna otra salida que cerrar la persiana».

«Si reconocen lo que han hecho que se dejen de organizar circos» Maite Pagazaurtundua, Hermana de Joseba Pagazaurtundua

Maite Pagazagazurtundua, hermana de Joxeba 'Pagaza', exjefe de la Policía Municipal de Andoain asesinado por ETA, pidió a la banda que «demuestre que siente de veras» el daño causado a las víctimas mediante la renuncia a montar «circos o teatros de disolución. «Que no monte ninguna cosa narcisista y egocéntrica el 4 y 5 de mayo», ha afirmado. Pagazaurtundua afirmó que, «si es cierto que asumen que han perseguido a decenas de miles de personas con decenas de miles de chivatos, porque han acobardado mucho más que matado, que se vayan discretamente no debe intentar hacer propaganda ni sacar réditos políticos para su marca política». «Cuando se ha hecho tanto daño, a tanta gente, lo que no hay que ser es ni narcisista ni egocéntrico. Tú dices que lo que has hecho es una barbaridad y dejas el espacio libre. Tu obligación es no contaminas más».

«Es un perdón que no es perdón y no es suficiente» Antonio SalvÁ, Padre de un guardia civil

El padre de un guardia civil asesinado por ETA, Antonio Salvá, aseguró que la banda terrorista manifestó ayer «un perdón que no es perdón» y añadió que «no es suficiente en absoluto». Así se expresó Salvá en referencia al comunicado, sobre el que critica que se distingan «tres tipos de víctimas», «las suyas propias, las víctimas colaterales y las fuerzas y cuerpos de seguridad». Asimismo, mostró sospechas por que este anuncio se haya producido cuando se tienen que aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Espero equivocarme pero me huelo intenciones secundarias como un acercamiento de los presos al País Vasco, para después ahí soltarlos».

«Es un avance pero queda mucho para superar contradicciones» Oier Korta, Sobrino de José Mari Korta

Oier Korta, sobrino del empresario José Mari Korta asesinado por ETA en 2000, considera que el comunicado de ETA es «positivo» porque supone «un avance en el nuevo camino» adoptado por la organización terrorista, pero «aún queda mucho por recorrer» a la hora de superar «contradicciones» como los actos de bienvenida a sus presos. Pese a todo, «la noticia no deja de ser positiva» y «bienvenida sea». «Es un paso más», «un avance» que acoge «con agrado» a pesar de que le hubiera gustado que «hubiese sido antes». No obstante es «insuficiente» porque ETA asume el daño causado haciendo «distinciones».