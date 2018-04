Los pensionistas guipuzcoanos ven un «paso adelante, pero insuficiente» Cabecera de la manifestación celebrada el pasado 17 de marzo en Donostia en defensa de unas pensiones dignas. / IÑIGO ROYO Dicen que no tiene que haber ninguna pensión bajo el umbral de la pobreza. Las distintas plataformas se reunirán manaña para valorar el acuerdo de PNV y PP y ver si es necesario replantearse la manifestación prevista para el 5 de mayo PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 26 abril 2018, 06:49

Un sabor agridulce es lo que dejó ayer entre los pensionistas guipuzcoanos el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PP sobre las pensiones, que garantiza un incremento del IPC este año y el siguiente, elevar la base reguladora de las prestaciones de viudedad hasta el 60% en dos años y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023, a cambio de salvar los Presupuestos de 2018.

Los pensionistas se vieron sorprendidos por un movimiento del partido jeltzale que no esperaban, al menos de forma tan repentina, pese a que el PNV estaba en el punto de mira de los jubilados, ya que le estaban reclamando que no apoyara unas Cuentas públicas que no contemplaran sus reclamaciones básicas. 'PNV mójate' ha sido, de hecho, uno de los eslóganes más coreados en las distintas manifestaciones y protestas llevadas a cabo por los pensionistas en Euskadi, conocedores del peso que tienen los cinco diputados jeltzales de cara a la aprobación de los Presupuestos. Aunque las exigencias respecto al partido que sustenta el Ejecutivo vasco no acaban ahí, ya que los pensionistas también han reclamado al Gobierno de Lakua que complemente las prestaciones hasta los 1.080 euros. Una petición que fue rechazada en el Parlamento Vasco con el apoyo del PP y del PSE.

Pues bien, ayer admitían que las movilizaciones «están empezando a dar sus frutos, aunque no todo lo que queríamos». Esta es la frase más repetida por los portavoces de varias plataformas a los que se les pidió una valoración del acuerdo.

«La revalorización con el IPC tiene que garantizarse para siempre» Fernando Arozena, Pensionistas de Txingudi

«La revalorización de las pensiones en consonancia con el IPC es una de las cuestiones que reclamamos, pero no debe estar al albur del Gobierno de turno, ni de los acuerdos parlamentarios, sino que tiene que garantizarse para siempre y estar recogido por ley», señala Fernando Arozena, portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Txingudi.

Arozena también destaca que el factor de sostenibilidad tiene que desaparecer «porque es una amenaza clara para las pensiones futuras». Eso sí, valora de forma positiva el incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 60% en dos años porque esa es una de las reclamaciones del movimiento de pensionistas.

Además, el portavoz de la Plataforma de Txingudi destaca que hay dos cuestiones pendientes que son muy importantes. Por un lado, las pensiones mínimas. «Hay muchas de 400, 500 o 600 euros, que aunque se incrementen un 1,6% o incluso un 3%, como figura en el acuerdo, no permiten una vida digna, porque los que las perciben no pueden llegar a fin de mes».

El segundo aspecto que queda pendiente de solucionar, según Arozena, es garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. «Esta es una cuestión que tiene que abordar el Pacto de Toledo. No sé cómo quedará». Insiste en que los avances son fruto de las movilizaciones y en que las manifestaciones convocadas para los días 5 y 26 de mayo siguen teniendo justificación. «Habrá que hacer una referencia a los pactos y adecuar los manifiestos, pero no podemos dejar en la estacada a cientos de miles de pensionistas que seguirán teniendo unas pensiones de miseria».

«No se asegura una pensión mínima de 1.080 euros, que es básico» Marian Esnaola, Concentración donostiarra

Marian Esnaola, que está en la Comisión de la Concentración Donostiarra que se produce todos los lunes, pone el acento en que la subida en relación con el IPC no servirá para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos seis años. «Con una pensión de 1.150 euros la subida en ese tiempo ha sido de tan solo doce euros. Esa merma no se recupera con el 1,6%. Lo mismo pasa con las pensiones de viudedad. Si a una prestación media de 739 euros le incrementas un 3% se queda en 760 euros. Con eso no se puede vivir», incide.

La portavoz donostiarra considera que el acuerdo supone «un paso adelante» pero defiende que una de las reclamaciones básicas del movimiento de los pensionistas es una prestación mínima de 1.080 euros que no se garantiza en dicho pacto. Considera que se tiene que hacer un esfuerzo en las pensiones más bajas. Y respecto a las fuentes de financiación, apunta que «hay que hablar entre todos los partidos dentro del Pacto de Toledo qué es posible y ver de dónde se saca el dinero», aunque es consciente de que el camino es largo. Una cuestión, señala que también se tiene que abordar en el País Vasco y Navarra, «porque hay riqueza; el problema es cómo se reparte. Eso hay que cambiarlo».

Respecto a las manifestaciones convocadas, defiende que tienen que seguir adelante, aunque añade que serán los propios pensionistas quienes decidan. «Ellos opinarán el lunes, en las concentraciones tradicionales».

«Es un paso importante y hay que valorarlo para analizar los siguientes» Jose Agustín Arrieta, Presidente de Agijupens

Jose Agustín Arrieta, presidente de Agijupens, la plataforma que agrupa a los pensionistas de los hogares de jubilados de Gipuzkoa, se muestra más optimista que sus compañeros. Cree que con el acuerdo se cumplen dos de los objetivos fundamentales que reivindicaban los pensionistas: la revalorización con el IPC y que el factor de sostenibilidad no entre en vigor en 2019, ya que se retrasa hasta 2023 «y parece que Rajoy se ha comprometido a estudiar su derogación».

Arrieta considera que es un paso «importante» para la lucha de los pensionistas. «Es fundamental que hayamos sido escuchados por las instituciones del Gobierno y eso se debe a que hemos actuado al unísono». El presidente de Agijupens, también entiende que «la razón de la lucha de los pensionistas continúa, porque hay que seguir defendiendo nuestro poder adquisitivo». Y pone el foco sobre todo en las pensiones mínimas, en aquellos que viven bajo el umbral de la pobreza. «Para ellos una subida del 3% no es suficiente. Nuestro objetivo son los 1.080 euros», insiste. «Y también las pensiones no contributivas y las de viudedad, en particular, donde la brecha es tremenda».

Pese a ello cree que el acuerdo merece una valoración en el seno de la plataforma que aglutina todas las asociaciones de pensionistas de Gipuzkoa, la PAMG, e incluso entiende que habría que replantearse la manifestación del día 5 para tener tiempo de hacer una reflexión. Por ello, solicitó una reunión de la PAMG, que tendrá lugar mañana.

«El problema no se resuelve por dar dos años más de gobernabilidad» Antton Karrera, Portavoz de Gepe

Antton Karrera, portavoz de la plataforma de pensionistas Gepe, también cree que las movilizaciones están dando sus frutos, pero defiende que hay que lograr acuerdos a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. «Asegurar dos años de gobernabilidad por una subida como ésta es jugar con los pensionistas, porque el problema no se resuelve en dos años», remarca.

Karrera también incide en que «hay que garantizar que no haya ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza». Ve ese objetivo irrenunciable. Por eso, considera que aunque se puedan replantear algunas cosas, «habrá que seguir luchando, porque la filosofía del movimiento no cambia».