El PDeCAT avala a Puigdemont para levantar la suspensión de la independencia 01:13 Pascal habla con los medios. / Toni Albir (Efe) «Si la respuesta de Rajoy es diálogo, debemos sentarnos a hablar», aseguran desde el partido EFE Barcelona Miércoles, 18 octubre 2017, 23:13

El PDeCAT ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que levante la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña si el Gobierno aplica el artículo 155 de la Constitución. Puigdemont ha defendido personalmente esa posibilidad en su intervención en el Consejo Nacional del partido, que le ha dado vía libre para seguir adelante con la declaración de independencia.

En la reunión, la coordinadora nacional de la formación, Marta Pascal, ha trasladado a Puigdemont que "tendrá toda la complicidad del PDeCAT para levantar la suspensión y hacer efectivo el mandato del 1-O" si se aplica el 155.

Este jueves a las 10:00 horas finaliza el plazo para que Puigdemont responda al segundo y último requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado o no la independencia. A horas de la finalización de ese plazo, en el que probablemente Puigdemont responda a Rajoy nuevamente por carta, el president ha participado en el Consell Nacional del PDeCAT celebrado a última hora de la tarde en Barcelona, en el que ha recibido el apoyo de su partido en la decisión que tome mañana.

En una cita que se ha resuelto en cerca de una hora y en la que sólo han intervenido Puigdemont y la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal. "El PDeCAT avala al cien por cien la estrategia de Puigdemont de apostar firmemente por el diálogo. Tiene toda nuestra confianza y apoyo. Al mismo tiempo, le hemos pedido que si se produce la aplicación del 155 por parte del Estado, el presidente tiene toda nuestra complicidad para que levante la suspensión", ha explicado la propia Pascal en declaraciones posteriores a los medios.

Lejos de las divergencias internas en el seno de la formación sobre qué camino tomar ante la amenaza de la aplicación del 155, la formación liderada por Artur Mas ha cerrado filas con Puigdemont sobre la respuesta que debe dar a Rajoy. "Ha sido un Consell Nacional muy plácido", ha dicho Pascal. "Decimos con contundencia al president que si el Estado quiere aplicar el 155 y liquidar nuestras instituciones, creemos que debe levantar la suspensión de la declaración de independencia. Pero no antes, porque nuestra apuesta por el diálogo es honesta. Si la respuesta de Rajoy es diálogo, debemos sentarnos a hablar. Si es el no diálogo, debemos levantar la suspensión", ha apuntado.

La propuesta de Pascal ha sido recogida, según fuentes del partido, por Puigdemont en su discurso posterior, en el que ha afirmado que si el presidente del Gobierno decide no aplicar el 155 a partir de este jueves, él mantendrá su oferta de diálogo y no levantará la suspensión. Pero, del mismo modo, ha confirmado que en caso de que Rajoy decida aplicar el mecanismo para la suspensión de la autonomía, él "actuará" y "seguirá hacia adelante".

Por otro lado, Pascal ha anunciado que el próximo 11 de noviembre el PDeCAT celebrará una conferencia política, en la que la formación fijará su "posicionamiento sobre una futura constitución catalana". La coordinadora nacional ha asegurado que no se ha abordado en ningún momento la posibilidad de un adelanto electoral, ni como unas posibles elecciones constituyentes tras una eventual declaración de independencia, ni tampoco como una manera de evitar la activación del 155, como se ha planteado hoy desde la Moncloa. "El escenario electoral no se ha puesto sobre la mesa. No ha salido", ha dicho Pascal, quien ha atribuido ese debate de "rumorología" más bien a "malas intenciones que no a realidades".