Idoia Mendia: «No pasaría nada si el PP no apoya las Cuentas, Ibarretxe estuvo tres años sin ellas» «En el autogobierno el problema lo tienen PNV y EH Bildu, que quieren chocar contra una pared al imponer un texto que no cumple ningún parámetro legal» A. GONZÁLEZ EGAÑA Domingo, 10 junio 2018, 08:01

-¿El voto del PP para el futuro Presupuesto vasco está en peligro?

-El PP tendrá que explicar si no contribuye a apoyar los Presupuestos. Sorprendería que se les haya estado llenando la boca hablando de estabilidad y luego porque su partido pierde el gobierno de España ya le importa un pimiento la estabilidad de las instituciones vascas. Pediría un poco más de sentido.

-¿Si fuera así, con quién deberían acordar? ¿Con Elkarrekin Podemos, mejor que con otros?

-Nosotros estamos abiertos a todos los que quieran sumar y aportar, pero si no hubiera Presupuesto tampoco sería un drama, Ibarretxe estuvo tres años sin él. No pasaría nada. Aquí cada uno que se responsabilice de la parte que tiene. El Gobierno Vasco estaría dispuesto a tender la mano para acordar con todos.

-¿En el tema del autogobierno, qué margen les deja la suma de PNV y EH Bildu para que su propuesta de reforma estatutaria tenga cabida?

-Yo lo pondría a la inversa: ¿qué margen tienen ellos, aun a pesar de su mayoría, de querer chocar contra una pared porque quieren imponernos un texto que no tiene visos de salir en ningún sitio porque no cumple ningún parámetro legal? El problema no lo tenemos quienes intentamos modernizar y adecuar el autogobierno vasco al siglo XXI blindando derechos y siendo más prácticos, sino quienes desde la teología nacionalista intentan imponer la visión de una parte de la sociedad.

-¿En Cataluña va a haber algún gesto con los presos?

-No se puede hacer nada cuando están en espera de juicio.

-¿La Fiscalía tiene algún margen?

-La Fiscalía puede pedir pero el juez denegar. Los presos están preventivos es verdad, a la espera de juicio que se celebrará en otoño, y cuando haya sentencia ya veremos.

-¿Mientras seguirán en prisión?

-Eso depende del juez Llarena.

-El PSOE vive hoy en paz. Quienes criticaban a Sánchez y le tildaron de inconsistente hablan ahora de oportunidad. ¿Este clima ha venido para quedarse?

-Desde que Pedro Sánchez ganó con tanta mayoría las primarias hay mucha más tranquilidad, él también ha tenido mucha más libertad para tomar decisiones, así lo ha hecho y hoy es presidente de España.

-¿El PSE es más 'sanchista' ahora de lo que fue en las primarias?

-Esas cuestiones hoy no tienen ningún sentido. A mí, que soy una defensora de las primarias, creo que acaban el día que acaban y a partir de ahí, todos somos socialistas.