Los partidos no logran pactar una declaración sobre el final de ETA tras el desmarque de EH Bildu Los dirigentes de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, en el centro, y Maddalen Iriarte a la izquierda, junto a Andoni Ortuzar, a la derecha, del PNV durante el acto de Cambo / EFE El texto del PSE «exige reconocer el daño injusto causado» JORGE SAINZ Miércoles, 9 mayo 2018, 18:55

Los partidos del Parlamento Vasco no han logrado pactar una declaración institucional en la que se congratula por el final de ETA, al no sumarse EH Bildu al punto que exige a la coalición que reconozca el «daño injusto causado».

La propuesta había partido del PSE y contaba con el visto bueno de PNV, Elkarrekin Podemos y PP, pero no podrá salir adelante en el formato planteado ya que las declaraciones institucionales solo pueden ser aprobadas por unanimidad. El documento fue presentado por los socialistas al resto de fuerzas de la Cámara de Vitoria con el objetivo de alcanzar un consenso que permitiera a la Cámara un pronunciamiento en el primer pleno de la historia sin la existencia de ETA. No obstante, la redacción, que la coalición abertzale considera que no tiene espíritu constructivo real para sumarles, que el PSE no ha buscado un «consenso real» con ellos, y todo ello impedirá que EH Bildu se una.

La declaración consta de cuatro puntos en los que expresa el «alivio compartido con la sociedad» de los partidos ante la desaparición de ETA, que también muestran su «compromiso inequívoco» por alcanzar la verdad que reclaman las víctimas del terrorismo «a partir del reconocimiento del daño injusto causado». La propuesta apuesta por construir una «memoria compartida» basada en «el rechazo público a cualquier tipo de violencia, su legitimación y justificación» y pide a los presos que «asuman la injusticia de sus actos» para acogerse a beneficios penitenciarios. El concepto de «daño injusto causado» ya impidió que EH Bildu se sumara al día europeo de las víctimas del terrorismo del pasado 10 de marzo.

Otro punto pide que el «Parlamento Vasco defienda que la construcción de una memoria plural y compartida se ha de basar en el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación». Por último, reclama que la Cámara vasca «considere conveniente que, atendiendo a los objetivos de reinserción previstos en la legislación y asumiendo la injusticia de su actividad, las personas condenadas por su pertenencia a ETA se acojan a las posibilidades que les ofrece la legalidad penitenciaria».