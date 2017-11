El PNV no participará en la marcha de EH Bildu y ELA contra el 155 El presidente del EBB, Andoni Ortuzar. / DV Según Ortuzar, alguno de los convocantes no sería partidario de que el partido jeltzale se sumase a la convocataria de la marcha que recorrera Bilbao este sábado LORENA GIL Jueves, 2 noviembre 2017, 16:36

El PNV no se sumará finalmente a la manifestación que este sábado recorrerá las calles de Bilbao en protesta por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La marcha, ha sido convocada por EH Bildu, Gure Esku Dago, ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, CNT, Etxalde y EHNE bajo el lema «Demokrazia eta Erabakitzeko Eskubidea (Democracia y derecho a decidir)». «Creo que ahí ha surgido una dinámica entre algunos organismos sindicales y políticos; y en el ánimo de alguno de los integrantes de ese grupo, y no me refiero a EH Bildu, está que el PNV no se sume a esas protestas contra lo que está sucediendo», ha expresado esta mañana el presidente del Euzkadi buru batzar, Andoni Ortuzar.

El pasado lunes, dirigentes de EH Bildu como Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte, junto a representantes sindicales de las centrales convocantes, entre ellos los secretarios generales de ELA, Adolfo Muñoz, y LAB, Garbiñe Aranburu, comparecieron públicamente para presentar la marcha que partirá a las 17.00 horas de La Casilla. El objetivo será denunciar «la destitución ilegítima del Govern de Catalunya» y «la usurpación de competencias por parte del Gobierno español», expresaron. Así como para condenar «los encarcelamientos y los episodios represivos que se están produciendo en Cataluña», añadieron.

Confía en que no se detenga a Puidemont

La decisión del PNV de no sumarse a la marcha no «inquieta demasiado» en las filas jeltzales, según ha reconocido Ortuzar. «Nuestra posición es muy clara», ha manifestado. El líder jeltzale subrayó que su partido ha manifestado «con rotundidad» su rechazo al 155. «Lo hicimos donde había que hacerlo, en el Senado, que es donde tenía eficacia, donde podía surtir algún efecto. Nuestra oposición la hemos hecho en todos los ámbitos institucionales, lo haremos ahora también cuando se plantee en las instituciones, en el Parlamento vasco, en los ayuntamientos o en las Juntas Generales», ha afirmado. El presidente del PNV ha apuntado, además, que su partido ha participado en las dos marchas que ha habido en Euskadi a lo largo del último mes.

Ortuzar se ha referido a su vez a la situación que atraviesa el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern. En una entrevista en Onda Vasca, ha confiado en que no se active una petición de detención contra Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, por no acudir hoy a declarar ante la Audiencia Nacional. Pero también ha aprovechado para lanzar un mensaje al expresident: «Sabiendo de la dignidad de su cargo y lo que representa, haga lo que esté en su mano para defenderse de la mejor manera que él considere oportuno, pero también para salvaguardar la dignidad de la institución», ha dicho Andoni Ortuzar.

Mociones

Por otra parte, el PNV pide a los ayuntamientos vascos en los que EH Bildu está presentando mociones para reconocer la república catalana, que apoyen "la soberanía catalana" y rechacen "cuantas medidas excepcionales de intervención" se apliquen en Cataluña en base al artículo 155 de la Constitución.

La formación jeltzale ha elaborado una enmienda a la iniciativa que la coalición soberanista impulsa en los consistorios en la que reclama que éstos expresen su "reconocimiento, afecto y respeto a la república de Cataluña".

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación jeltzale insta a los ayuntamientos a mostrar su "respeto" y a que "acompañen las resoluciones que sobre la soberanía de Catalunya y el proceso constituyente fueron adoptadas por el Parlament en sesión del pasado 27 de octubre".

La enmienda, que no alude en ningún momento a la declaración de la república catalana en concreto, rechaza, además, "cuantas medidas excepcionales de intervención que, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, han sido adoptadas por el Gobierno del Estado", con las que, a su juicio, "amputa la representación institucional de Catalunya y su capacidad de autogobierno, convirtiendo éste en una carta otorgada, en lugar de un derecho inherente a la nación catalana".

En ella, el PNV destaca, asimismo, que corresponde "exclusivamente a la sociedad catalana y a su legítima representación institucional determinar su futuro, atendiendo a cauces exclusivamente pacíficos y democráticos".

En todo caso, éste no es el texto que el grupo jeltzale presentará en el Parlamento vasco sobre el proceso de Cataluña, según han informado a Europa Press fuentes del PNV, aunque sí tendrá las mismas bases.

Los jeltzales todavía no han decidido si el documento que llevarán a la Cámara se planteará como moción o como enmienda a la iniciativa que EH Bildu ha anunciado para su debate en el pleno del 16 de noviembre de reconocimiento de la república catalana.