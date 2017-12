El Parlamento navarro, con la abstención de EH Bildu, rechaza los homenajes a miembros de ETA Exterior del Parlamento de Navarra. La coalición señala que no es la «política más adecuada» en unos momentos en los que «la política penitenciaria debe llevar otro rumbo» EFE Pamplona Lunes, 11 diciembre 2017, 16:56

El Parlamento de Navarra ha acordado este lunes, con la abstención de EH Bildu, mostrar su rechazo a los homenajes que se realicen a personas que pertenecieron a ETA o que estuvieron relacionadas con la banda terrorista y que suponen una revictimización para las víctimas.

El texto impulsado por Geroa Bai, PSN e I-E cuenta con un segundo punto que ha salido adelante con la abstención de EH Bildu y PPN y el voto en contra de UPN, en el que se apoya que el Gobierno de Navarra "siga impulsando la memoria reciente, fomentando el destierro intelectual de lo que supuso ETA y promoviendo los valores de la paz, desde el respaldo y respeto debido a sus víctimas".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha justificado su abstención argumentando que lo que se pretende es "criminalizar" una actuación de familiares y amigos que reciben a unos allegados que salen de la cárcel después de cumplir una larga condena.

Esta no es la "política más adecuada" en unos momentos en los que "la política penitenciaria debe llevar otro rumbo", según Araiz, quien ha dicho que no admite "la mayor de la que se parte, ya que no se trata ni de vitorear, ni de aplaudir, ni reivindicar, ni dar cobertura a ninguna acción que hayan podido realizar esas personas".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha sostenido que si el Gobierno y Geroa Bai "quieren tener alguna credibilidad" deben "romper con EH Bildu", a lo que ha añadido que no entiende que el PSN "participe de esta farsa" porque más allá de las declaraciones están los hechos y en dos años y medio de legislatura "se ha visto lo que ha hecho" este Gobierno con este tema.

En el trigésimo aniversario del atentado de ETA en Zaragoza, Esparza ha insistido en que Uxue Barkos es presidenta gracias a un pacto con "quienes no han condenado ese atentado".

Su voto en contra en el segundo punto se ha debido, según ha dicho, a que no comparte que el Gobierno impulse "la memoria reciente", ya que, en su opinión, "lo único que ha hecho ha sido posicionarse en frente de las víctimas del terrorismo", homenajear "a etarras que ha asesinado a navarros" y "mirar para otro lado cuando salido de la cárcel y han sido recibidos como héroes".

Con argumentos similares ha justificado el PPN su abstención en el segundo punto de la declaración. En este sentido el parlamentario Javier García ha opinado que desde el Ejecutivo navarro "no se ha hecho nada en favor de la memoria de las víctimas de ETA y su recuerdo" y se han permitido "homenajes a etarras".

García ha considerado "sorprendente e insólita la indefinición del PSN" en cuestiones como ésta, al tiempo que ha cuestionado que Geroa Bai impulse esta iniciativa después de posicionarse en contra de la ley del PPN en memoria de las víctimas.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha apoyado la declaración señalando que estamos en "un momento nuevo, diferente en el que hay que tener una sensibilidad elevada", en el que "cualquier cosa puede acabar haciendo dificultar el proceso de pacificación que esta comunidad debe vivir".

Entre los impulsores del texto, Koldo Martínez (Geroa Bai) lo ha enmarcado en el camino de "la paz y la convivencia" y María Chivite (PSN) ha considerado "timorata" la abstención de EH Bildu.