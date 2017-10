El Parlament celebrará el Pleno de la independencia el próximo lunes Carles Puigdemont. / Reuters JxSí y la CUP han propuesto que Puigdemont comparezca el 9 de octubre para explicar las consecuencias de la votación del referéndum del 1-O CRISTIAN REINO y RAMÓN GORRIARÁN Barcelona Miércoles, 4 octubre 2017, 12:15

Junts pel Sí ha propuesto en la reunión de la Mesa de hoy que el próximo lunes se celebre un pleno en el Parlament que incluya como único punto del día la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, para que valore el 1-O y detalle los "efectos" del mismo, habida cuenta de su apuesta por la secesión. Fuentes parlamentarias han explicado que en la reunión de la Mesa JxSí -que tiene mayoría en este órgano- ha remarcado que Puigdemont desea dirigirse al pleno para valorar los resultados del referéndum, suspendido por el TC, y detallar los "efectos" de la aplicación de la ley del referéndum.

Dicha normativa, aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional, dice en su artículo 4.4 que en caso de victoria del sí "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña", cuyo contenido están debatiendo las fuerzas soberanistas. El pleno del próximo lunes aún no está formalmente convocado porque en la reunión de esta mañana de la Mesa JxSí ha pedido la comparecencia de Puigdemont sin haber registrado la misma. Por esta razón, el primer grupo del Parlament debe proceder a hacerlo y, acto seguido, se reunirá de nuevo la Mesa y la Junta de Portavoces, esta misma mañana, para acordar ahora sí el pleno para el lunes.

Un respiro

Por primera vez en meses, el proceso soberanista en su vertiente política se tomó ayer un respiro de 24 horas. El escenario y los dirigentes políticos estaban en la calle, en el "paro de país" en protesta por "la represión" policial del pasado domingo. Pero hubo contactos discretos entre el PDeCAT, Esquerra y la CUP para llegar a un acuerdo sobre la fecha para convocar el pleno del Parlamento de Cataluña que proclamará la independencia.

El Gobierno de Carles Puigdemont hizo huelga y no se reunió como hace todos los martes. Todas las Consejerías e instancias oficiales estuvieron vacías. La Cámara legislativa era casi un páramo mientras una multitud se congregaba a sus puertas para pedir que la secesión se consume ya. El mensaje era muy claro y el líder de Omnium Cultural, Jordi Cruixart, lo sintetizó en una de las múltiples manifestaciones: "declaración de independencia sin más dilación".

El consejo nacional del PDeCAT, presidido por Artur Mas y Puigdemont, se reunió el lunes por la tarde y acabó por la noche. No hubo información de lo tratado, pero fuentes de la dirección del partido señalaron que no hay dudas sobre qué hacer, todos los que intervinieron apoyaron la declaración de ruptura con España. "No podemos dar un paso atrás porque nos destrozarán", señaló uno de los asistentes. "Hay que llegar hasta el final, pero hay que hacerlo bien", apostilló otro dirigente del PDeCAT.

Un importante grupo de dirigentes del partido de Mas y Puigdemont abogan por hacer una declaración de independencia rebajada o matizada para aprovechar los seis meses de "proceso participativo" que se abrirán a continuación para recabar apoyos internacionales y conseguir una mediación externa. Después de ese medio año se haría la proclamación oficial de la separación de España. Es la tesis de la declaración independentista en diferido, que Esquerra y la CUP no comparten.

Jornada festiva

En los contactos entre las fuerzas de Junts pel Sí y los anticapitalistas ganaba fuerza ayer la idea de convocar el pleno el fin de semana, en jornadas no laborables para que la declaración se vea arropada por una multitud que se convocará para que acudan al parque de la Ciudadela, donde se ubica el edificio del Parlament, aunque sí.

La CUP se sumó a las plataformas cívicas soberanistas y también exigió no perder más tiempo y no enredarse con los formalismos de la ley del referéndum. Norma anulada por el Constitucional, pero que establece que a las 48 horas de la proclamación de los resultados de la votación del domingo debe reunirse el Parlamento para formalizar la independencia. El problema es que ni hay junta electoral ni organismo que pueda certificar el escrutinio oficial. El Gobierno de Puigdemont anunció la creación de una comisión de notables, académicos y catedráticos de prestigio, que ejercerían esa labor, pero de su existencia no hay noticias. Además, como recordaron desde el Gobierno catalán, hoy había huelga y tampoco hubo recuento de papeletas.

Un paro patrocinado desde la Generalitat, porque si bien estaba convocado en protesta por la actuación de las fuerzas de seguridad, es un eslabón más del proceso para hacer una nueva demostración de músculo en la calle. El Gobierno catalán anunció que no descontaría el día de sueldo a sus funcionarios que hicieran huelga y, por supuesto, ningún trabajador público de la Generalitat fue a trabajar. El Ministerio de Hacienda salió al quite y advirtió que de eso nada, que no pagaría. El departamento de Cristóbal Montoro tiene intervenidas las cuentas del Ejecutivo catalán desde hace dos semanas y asumió el pago de las nóminas, pero para retener el desembolso debería tener controlados a los trabajadores que no acudieron a sus puestos de trabajo.