«Me parece indecente y rastrera la distinción que ETA hace de las víctimas»

Maixabel Lasa, viuda del socialista Juan Mari Jáuregui, el exgobernador civil de Gipuzkoa asesinado por ETA en 2000, considera «una indecencia y muy rastrera» la distinción que la banda terrorista hace de las víctimas en su comunicado. Quien fue directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco se queja, además, de que a la banda le cueste tanto «decir que en realidad ni tenía que haber existido nunca, que fue un error y que matar estuvo mal».

-¿En quién ha pensado al leer que ETA asegura sentir «de veras» el daño causado?

-Desde luego que en Juan Mari. Y máxime cuando me he dado cuenta de que, pese a que lamentan todos los asesinatos, a la hora de pedir perdón se refieren solo a «ciudadanos sin responsabilidad alguna». No sé cómo se han metido en ese jardín y no sé por qué se limitan a hablar de daños colaterales y de víctimas que no tenían «una participación directa en el conflicto».

-¿Qué opina de esa distinción?

-Me parece indecente, no tiene ninguna justificación. Que a estas alturas estemos con esto, me parece una indecencia. Que nos clasifiquen a las víctimas que, con nuestra afinidad particular, todas somos igual de víctimas, me parece rastrero. Realmente no sé cómo calificarlo. Se han equivocado de plano.

-¿Qué ha echado en falta?

-Creo que falta una autocrítica de toda la organización diciendo lo que han hecho. Yo no sé cómo les cuesta decir que nunca debió ocurrir lo que ocurrió, que nunca jamás debió ni siquiera existir ETA porque no hay ningún motivo para su existencia. Ellos nos quieren vender la moto de los sufrimientos que vienen de atrás, incluso hablan de la Guerra Civil. ¿Eso tiene que ver con ETA? Ellos son los únicos causantes de la barbarie que hemos sufrido. No sé si sucederá o no, pero a veces me entran dudas de si después de la desaparición se seguirán acordando de los más de 800 muertos causado por ETA, de los que han tenido que vivir con escolta tantos años, de todos los heridos, extorsionados, secuestrados y torturados... Me apena que no tengan ninguna tentación de decir lo siento, al menos.

-¿Cree entonces que la explicación de ETA se ha quedado corta?

-Corta, no, cortísima. Tampoco esperaba mucho de ellos. En ese aspecto reivindico la figura de personas que han sido militantes de ETA y que ahora mismo no están en la banda. Estas personas han sido capaces de no poner ningún pero, de decir un no rotundo y que esto no tiene ningún sentido, que esto que hemos hecho no está bien, que nunca estuvo bien y nunca volvería a hacerlo. En el comunicado de hoy no veo esa sinceridad. No sé qué ocurrirá el 5 de mayo en Baiona, pero me temo que será otra, una más de bombo y platillo, pero los ciudadanos estamos ya un poco hartos. Esto es como una novela a capítulos y espero que termine ya.

-¿Y a partir de ahora qué cree que se debe hacer?

-A mí lo que me preocupa es el relato de lo que se vaya a contar a las futuras generaciones.

-¿Teme que el acto de Baiona sea un acto propagandístico?

-Sí. Como todos los que ha habido hasta ahora. Estamos acostumbrados y prueba de ello es este comunicado del daño causado. Al final ellos se amparan en ese grupo de mediadores o facilitadores que justo aparecen cuando ETA quiere, pero ¿dónde estuvieron estas personas hasta ese momento? ¿Qué hicieron? ¿Todo esto qué es? Al final es una parafernalia porque de alguna manera tienen que terminar, no tienen salida, no les queda otra. Además, sintiéndolo mucho no han conseguido absolutamente nada de lo que perseguían. Su actitud es la de querer maquillar la realidad y lo que ha pasado. Pienso que están inmersos en pasar página, pero primero hay que leerla. Lo que les ocurre es que lamentablemente en esa página quedan muy mal y eso duele.

-¿Pese a todo ve algo positivo en las palabras de ETA?

-Es verdad que, dentro de lo que cabe, hablan del perdón y del sufrimiento causado, del que nunca habían hablado. Es positivo que al final hayan decidido avanzar y también lo que van a hacer en Baiona. Espero que allí se atrevan a decir más cosas y que sean capaces de no hacer esa diferenciación que han hecho con las víctimas. Eso es fundamental, que reconozcan que matar estuvo mal y que el daño fue injusto. Yo entiendo que las víctimas son todas inocentes, aunque seamos diferentes. Me imagino por dónde va la cosa, supongo que es por los presos que están en la cárcel. Algunos seguro que estaban deseosos del comunicado que ha salido, pero, a otros, quizás les está complicando más la vida.

-¿Cree que el objetivo del comunicado es facilitar a los presos su camino hacia las vías legales?

-Alguna vez he dicho que los presos están en la cárcel porque han sido condenados por sus actos, pero también han estado presos de su propia organización. No han sido libres de decidir por sí solos y de dar muestras de ello. No hay más que recordar a 'Yoyes', que la mataron, que se deshicieron de ella, y a otros que han hecho autocrítica y han sido expulsados de la organización por precisamente hacer esa autocrítica que es necesaria. Yo he compartido con algunos de ellos esta historia y no sé cómo se sentirán ahora mismo.

-¿Ha tenido oportunidad de hablar hoy con alguno de ellos?

-No la he tenido hoy, pero seguramente la voy a tener. Pero es verdad que es triste que la banda no haya ido un poco más allá y no tengan agallas, que les cueste tanto decir que en realidad ni tenía que haber existido nunca, que fue un error y que lo que hizo estuvo mal. Y ahí enmarco también a la izquierda abertzale.

-¿Cree que ellos tienen también esa deuda?

-Esa autocrítica que reclamo a ETA también se la pido a la izquierda abertzale porque a ellos también les cuesta, al menos una autocrítica tan clara. No hay más que verles cuando se produce un recibimiento a un preso como si fuera el salvador del país.

-¿Qué le gustaría leer en el comunicado final de Baiona?

-Una autocrítica fuerte y que no haga clasificaciones de víctimas. Ellos tuvieron oportunidad en 1977 de seguir el camino del resto de los partidos políticos, no lo hicieron, se fueron al monte y estas son las consecuencias. Fue muy fácil dar al interruptor, pero alguien lo tiene que apagar.