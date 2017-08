Zoido insta a todos los partidos a suscribir el pacto antiterrorista 01:49 Podemos, PNV, PdeCAT y Esquerra han asistido hoy al encuentro en el Ministerio del Interior como «observadores» pese a no ser fuerzas firmantes del acuerdo político contra el yihadismo NURIA VEGA Madrid Lunes, 21 agosto 2017, 15:44

El ministro del Interior ha instado a los partidos que aún no han suscrito el pacto antiyihadista, y que como Podemos, PNV, PdeCAT y Esquerra acuden como observadores a las reuniones del mismo, a firmar el acuerdo para reforzar el “compromiso unitario en la lucha contra el terrorismo". Juan Ignacio Zoido ha presidido a mediodía de hoy la comisión de seguimiento de este pacto, una cita en la que han estado presentes prácticamente todas las formaciones salvo EH-Bildu, y ha aprovechado el encuentro para invitar a las fuerzas políticas a asistir a la manifestación del sábado en Barcelona con el objetivo de alzar una "voz única de condena" de los atentados. "Todos sentimos como propio el dolor de Barcelona", ha proclamado.

En una comparecencia pública, en la que no ha aceptado preguntas, el titular de Interior ha mostrado la imagen del presunto autor material del atentado en Las Ramblas, Younes Abouyaaqoub, en busca y captura en este momento, y ha insistido en que la colaboración entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil y entre el Gobierno y la Generalitat ha sido "fluida" en todo momento. Especialmente ha recordado Zoido la reunión de coordinación que 20 horas después del arrollamiento tuvo lugar en Barcelona y que estuvo "presidida" por Mariano Rajoy junto a Carles Puigdemont.

Mensaje de unidad

El PSOE ha agradecido el "contacto permanente" del presidente del Gobierno con Pedro Sánchez y la información del ministro del Interior tras una reunión que la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, ha calificado de "satisfactoria". En esta valoración coincide Ciudadanos, aunque el partido de Albert Rivera ha solicitado reuniones periódicas que hagan el pacto más operativo y un informe, cuando concluya la investigación, que arroje luz sobre qué ha funcionado correctamente y qué no.

Ambas formaciones comparten, además, que hoy lo importante era que todas las fuerzas políticas estuvieran presentes en la cita al margen de si han estampado su firma o no en el acuerdo. "Hoy era un día para visualizar la unidad, está bien que hayan acudido partidos que no son firmantes", ha subrayado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Robles incluso ha considera "accesorio" todo lo demás.

Podemos ha anunciado, en todo caso, que continuará participando en las convocatorias del pacto, pero sin firmar el documento por discrepancias con su contenido. El diputado Rafa Mayoral ha evitado, eso sí, ahondar en las diferencias y ha ensalzado que "hay un consenso que está por encima de este acuerdo". El partido de Pablo Iglesias ha agradecido la flexibilidad de poder asistir en calidad de observador, una muestra, a su entender, de que "los terroristas no van a tener la posibilidad de acabar con el pluralismo político", y ha considerado compatible mantener su criterio político y una lealtad institucional en materia antiterrorista.

Los Mossos y Europol

También Esquerra ha agradecido poder mantener su estatus en estas reuniones y se ha sumado al llamamiento para que todas las fuerzas políticas acudan a la manifestación de repulsa del sábado 26 de agosto, encabezada por el personal de Emergencias,el sanitario, los Mossos d'Esquadra y demás servidores públicos. Joan Tardá ha reprochado aun así al Gobierno la "disfunción" de que la policía autonómica catalana no pueda acceder a las herramientas e información de Europol.

En julio, en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, ya se resolvió con el Gobierno rectificar este punto y que los Mossos se integraran también en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. En este acuerdo ha incidido el PDeCAT, que deja para el futuro analizar el contenido del pacto contra el yihadismo.

Historial del pacto

El Gobierno decidió convocar la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils. A la reunión han asistido las fuerzas políticas firmantes del acuerdo -principalmente PP, PSOE y Ciudadanos- y Podemos, PNV, PDeCAT y Esquerra. Era la primera vez que los partidos nacionalistas acudían a este tipo de encuentros y han justificado el cambio de posición por la gravedad de la situación tras los ataques terroristas del jueves.

El pacto antiyihadista se creó en febrero de 2015, días después del atentado contra el semanario francés 'Charlie Hebdo', y fue suscrito entonces por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En noviembre de ese mismo se abrió a otras formaciones tras los ataques en París. La última vez que se celebró una comisión de seguimiento fue después de los actos terroristas de julio de 2016 en Niza, Francia.

Los partidos tenían hoy sobre la mesa no sólo los avances en la investigación y los datos de cómo está funcionando la coordinación policial y entre administraciones, sino la decisión del Ministerio del Interior de mantener el nivel 4 de alerta terrorista. En una reunión técnica con expertos de los cuerpos de seguridad, de las Fuerzas Armas, el CNI, y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Gobierno resolvió el pasado sábado no elevar a 5 el rango al no haber datos de riesgo de atentado "inminente".

Aun así, la Secretaría de Estado de Seguridad remitió a la Policía y la Guardia Civil un oficio para reforzar los dispositivos de vigilancia en lugares de elevada concentración de personas, especialmente zonas turísticas; incrementar los controles aleatorios de personas y vehículos en plazas, paseos marítimos o calles peatonales; e intensificar los controles policiales en la zona fronteriza hispanofrancesa.