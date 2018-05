Un chalé como morada Pablo Iglesias e Irene Montero durante la comparecencia sobre la compra por su chalet. / EFE El debate entre los dirigentes vascos en torno a la casa de Galapagar de Pablo Iglesias e Irene Montero se salda a favor de la pareja ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 mayo 2018, 14:48

Ni en sus peores sueños Pablo Iglesias e Irene Montero hubieran pensado que una decisión personal se convertiría en una auténtica pesadilla. No son los 600.000 euros que tendrán que pagar por su nueva vivienda el líder de Podemos y su portavoz en el Congreso, sino lo que significa una casa en Galapagar. Sus detractores defienden que un chalé en la sierra madrileña es uno de los símbolos más significativos de la burguesía. Todo lo contrario de lo que ellos proclamaban al criticar a los 'burgueses' que se permitían lujos similares.

El chalé de Galapagar ha abierto una nueva brecha en Podemos. Y mientras la militancia decide hoy en la consulta si avala o no la contitunidad de la pareja, sigue la guerra entre 'chaletófilos' y 'chaletófobos', tal y como ya califican con socarronería en las redes sociales a quienes cierran filas en torno a la pareja y a quienes le dan la espalda.

Podemos Euskadi se posicionó a favor de Pablo Iglesias e Irene Montero desde el primer día. La formación que lidera Lander Martínez consideró que la compra del chalé no era contraria al «ideario del partido» y puso en valor la decisión de consultar a la militancia si debían seguir llevando el timón. Así lo corroboran cuatro dirigentes del partido; Pilar Garrido, Josetxo Arrieta, María Valiente y Javier Ezkerekotza, y el secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos.

1 ¿Considera que la compra del chalé contradice o no el ideario político del partido?

2 ¿Es necesaria la consulta para avalar que Iglesias y Montero sigan dirigiendo Podemos?

3 ¿Y esta decisión puede perjudicar la estrategia de la formación?

«Es injusta la cacería a Pablo e Irene. Confío en que reciban un apoyo masivo» Pilar Garrido, Senadora por Gipuzkoa y miembro de la ejecutiva de Podemos (Secretaria de Políticas Sociales)

1

No contradice en absoluto el ideario y las propuestas políticas de Podemos. Pablo Iglesias e Irene Montero conforman una pareja joven que, debido al acoso que sufren cotidianamente, tiene derecho a buscar un espacio de seguridad e intimidad. Pero lo más importante, creo que todas deberíamos preguntarnos cómo es posible que llevemos ya más de una semana hablando de la vivienda que Pablo e Irene han adquirido, de manera legal y con el dinero que honradamente han ganado, mientras cada día estalla un nuevo escándalo de corrupción que no ocupa grandes portadas. Las cloacas del Estado y sus sicarios hacen muy bien su trabajo. Pero no les vamos a dejar ganar, nos van a encontrar a todas defendiendo el proyecto que compartimos con la pareja.

2

Esta consulta a las bases es un ejemplo más de la coherencia que define a Podemos. Lo más importante para un líder político es su credibilidad, que era lo que cuestionaban algunas críticas fundamentalmente externas aunque también es verdad que ha habido alguna interna. Iglesias y Montero han entendido que tienen que ser nuestras bases quienes se pronuncien cuando es precisamente la credibilidad lo que se pone en juego. Confío en que reciban un apoyo masivo de nuestra gente.

3

Honestamente creo que la consulta no va a perjudicar a nuestro partido. Si reciben un apoyo notable en esta consulta, como creo que va a suceder, tanto ellos como Podemos saldrán fortalecidos. Durante las últimas semanas, Iglesias y Montero están recibiendo ataques despiadados a los que jamás se ha sometido a ningún otro líder político en nuestro país. La agresividad mediática es extrema, traspasa las líneas rojas. Pero estoy convencida de que la gente se da cuenta de esto y fundamentalmente de dos cuestiones. Por un lado, de lo injusto de esta cacería que sufren y de la valentía y honestidad de ambos. Y por otro, de que somos un partido diferente que antepone en todo momento lo que piensan sus bases.

«Podemos ha vuelto a dar a la política española un ejemplo de coherencia» Josetxo Arrieta, Senador de Gipuzkoa por Podemos

1

Ante una cuestión de carácter tan personal e íntimo como es adquirir una vivienda, no solo para ambos sino para los dos hijos que vienen en camino, Pablo Iglesias e Irene Montero han dado un ejemplo de transparencia único en la política española. Los amigos del IBEX 35 se han puesto muy nerviosos al saber que Podemos está al alza, y que cabría la posibilidad de ganar las próximas elecciones en España. Está claro también que ningún otro líder ha dado jamás tantas explicaciones al respecto. Todo esto nos hace diferentes

2

Durante los últimos días, la pareja ha sufrido unos ataques terribles. La mayoría desde el exterior, aunque también ha habido algunas críticas internas. Es por eso, por coherencia, por lo que ambos han decidido poner sus cargos a disposición de los y las militantes. Porque ninguna tribuna es más importante que otra y porque al final es el conjunto de nuestra militancia quien decide el rumbo de nuestro proyecto. Podemos ha vuelto a dar a la política española un ejemplo de coherencia

3

No, esta decisión no puede perjudicar a Podemos sino que, más bien al contrario, lo fortalecerá. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los inscritos e inscritas vamos a apoyar férreamente a Pablo Iglesias e Irene Montero. La persecución que sufren ambos es un hecho incuestionable como también lo es la respuesta, a mi juicio, ejemplar que han dado. Creo que el conjunto de Podemos saldrá fortalecido.

«Quiero que sigan al frente de este proyecto. Mi total solidaridad, apoyo y afecto» María Valiente, Coordinadora de Gipuzkoa y miembro de la ejecutiva de Podemos Euskadi

1

No es una contradicción. Es una decisión personal, que afecta a una pareja y a su vida futura. Las madres siempre hemos deseado que nuestras hijas nazcan y crezcan en un lugar tranquilo y seguro. Creo que es una opción personal que nos muestra que sobre todas, ellos quieren ser un buen padre y una buena madre. Todos deseamos, según nuestras posibilidades, mejorar nuestra situación actual y luchar por un mundo mejor.

2

En la medida en que se pone en entredicho una decisión personal, y que desde diferentes foros se plantea que con esa decisión no son el mejor ejemplo de lo que debe ser una organización como Podemos, entiendo que seamos las inscritas e inscritos quienes decidamos si les apoyamos o no. Yo, desde luego, quiero que sigan al frente de este proyecto, y no descansaré mostrando mi total solidaridad, apoyo y afecto.

3

De ninguna manera una consulta puede perjudicar al partido. Podemos es un proyecto consolidado que representa a los de abajo, a los que quieren cambiar las cosas, mejorar este país. Empezando por terminar con la corrupción que inunda el Partido Popular. Somos los y las inscritas que se dejan la piel día a día junto a tantos movimientos sociales, las que estamos luchando en la calle y en las instituciones para terminar con los privilegios que algunos tienen desde el tiempoo del franquismo.

«El ideario no está en contra de que unos padres busquen privacidad para sus hijos» avier Ezkerekotza, Secretario de Formación de Podemos Euskadi

1

Eso es de lo que nos quieren convencer algunos. El ideario político de Podemos no está en contra de que unos futuros padres busquen garantizar al máximo la privacidad de sus hijos y la suya misma. Ese es un derecho fundamental por el que también luchamos. Y a quienes son líderes de Podemos parece que se les niega por parte de algunos medios de comunicación, que han explotado lo que el detonador de Eduardo Inda ha encendido, justificando hasta el hecho de sacar fotos de una ecografía. Pablo e Irene se han embarcado, de manera legal y con el dinero que honradamente han ganado, en una hipoteca de 30 años, en una casa que cuesta lo que muchas viviendas de 100 metros de las que hay en Donostia, Madrid, Barcelona... Todo esto sigue siendo un trabajo orquestado por las cloacas mediáticas y quienes están detrás. Lo he dicho y lo repito, ahora más que nunca con ellos.

2

Sinceramente al principio me sorprendió. Tengo ya una edad y no he vivido ciertas buenas actitudes en la política hasta ahora. Creo que es un ejercicio de coherencia política que aplaudo y no solo eso, creo que a partir de aquí habrá un antes y un después. Es un gesto de nueva política. Que ante la duda de su credibilidad, se pongan en manos de los inscritos es muy loable. Estoy seguro de que van a tener un apoyo amplísimo.

3

Difícilmente puede perjudicar. Cuando Pablo e Irene reciban los resultados de esta consulta, estoy convencido de su aceptación mayoritaria. Y seguiremos con más fuerza y todavía más unidos. He percibido en la militancia no solo un apoyo general, sino un deseo de acercarnos más si cabe entre nosotros y de darnos cuenta que quienes nos atacan de esta manera tan agresiva están nerviosos. No somos idiotas y sabemos de dónde viene. Nuestros inscritos saben que son ellos los que determinan los caminos a seguir.

«Existe un nivel de debate destructivo que se ha saltado todas las líneas rojas» Eduardo Santos, Secretario general Podemos Navarra

1

Deberíamos tener claro en el debate público que la gestión del patrimonio privado de los personajes públicos cuyo origen sea lícito y conocido debería estar excluida del debate político al estar protegida por el derecho a la intimidad. Nadie tiene derecho a señalar nuestras contradicciones internas, las que todas las personas tenemos. No es solo que la pureza no exista, sino que es peligrosa. Quienes critican la adquisición de una casa, reclaman un grado de identificación entre lo público y lo privado, lo político y lo personal que es imposible.

2

En sí, y por lo que he explicado, la consulta no debería ser necesaria. Ahora bien, es obvio que se ha impuesto un nivel de debate destructivo que ha asaltado todas las barreras que hasta ahora existían en el respeto a la intimidad de los cargos políticos, y que ha llegado a cuestionar la dignidad de dos personas sometidas desde hace mucho tiempo a un escrutinio público feroz. Es ese salto a lo público es el que ha hecho necesaria la participación de la militancia para establecer los límites o no de la representación.

3

Eso sería tanto como juzgar que la viabilidad y la solidez de un proyecto como el de Podemos se juzga únicamente por la conducta privada de dos cargos públicos, ignorando absolutamente el trabajo y la dedicación de todos los cargos de la formación y la práctica política cotidiana de miles de militantes. En sentido contrario, nadie vería la crueldad de que yo, para obtener un rédito político, obligara a mi familia a vivir en una casa sin calefacción porque soy un abanderado de la lucha contra el cambio climático