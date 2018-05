Otegi considera que ayer el PNV «no representó a la mayoría del pueblo vasco» Otegi en el acto de Kanbo. / Lobo Altuna El coordinador general de EH Bildu critica la decisión del partido jeltzale, que está «desnortado y no sabe a dónde quiere llegar» MACARENA TEJADA Jueves, 24 mayo 2018, 13:14

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado muy crítico este jueves al valorar el apoyo del PNV a los Presupuestos generales del Estado. «Ayer, el PNV no representaba al pueblo vasco, ni tan siquiera a la mayoría de este», ha dicho, y ha añadido que el partido jeltzale «se representaba a sí mismo, probablemente ni a sus votantes». En este sentido, Otegi no ha querido perder la oportunidad de dirigirse a Cataluña para transmitirle que «nosotros seguimos estando con la República de Cataluña. Ayer se produjo un acontecimiento político que no se ha hecho en nuestro nombre ni en la mayoría del pueblo vasco», ha insistido.

A su juicio, ocurrieron «cosas graves. Se dio un paso más en el descrédito de la política porque hubo un partido político que se desdijo de lo dicho e hizo lo contrario». Ante los medios, el líder del EH Bildu ha querido hacer una mención especial a una seña de identidad «que le es reconocida a los vascos en todo el planeta» y que considera que el PNV ha «mancillado». Otegi se ha referido así a la «palabra de vasco. Las cosas entre los vascos no hay ni que firmarlas porque basta con la palabra».

Pero no solo eso. Ha recalcado que, bajo su punto de vista, estos días se están poniendo sobre la mesa «muchas mentiras». Entre ellas ha hecho una especial mención a que «no es cierto» que el PNV haya defendido la agenda vasca. Tampoco cree que la tesis de que «con la maniobra de ayer se impida que Ciudadanos plantee políticas todavía más agresivas contra nuestro pueblo o contra Cataluña» sea real. Otegi se ha mostrado convencido de que «la agenda política del Estado español ya la está marcando Ciudadanos». Además, ha señalado que «es mentira decir que el 155 se va a levantar. Como mucho nominalmente, y ya veremos. Pero el 155 forma parte del ADN del nuevo régimen».

Asimismo, el dirigente abertzale ha comentado que, pese a que está de acuerdo con Ortuzar en que el PNV es el partido mayoritario en Euskadi y que eso le exige una mayor responsabilidad, ve «esa locomotora a la que ha hecho referencia Ortuzar - el presidente del EBB ha comentado que seguirán haciendo de locomotora- o parada o marcha atrás. No sabemos en qué camino van ni quiénes quieren que le acompañen en ese camino. Estamos ante un gobierno y un partido desnortado, que no sabe a dónde quiere llegar. Ayer suscribimos un acuerdo sobre el preámbulo en materia de autogobierno, coherente con lo que nosotros hemos defendido en las elecciones. Por la tarde dijimos no a unos presupuestos que no nos satisfacen, pero el PNV hizo el camino contrario y ambos caminos son incompatibles».