Otegi: «La locomotora del PNV no sabe a dónde va ni con quién» Imagen de archivo de Otegi Otegi ha cerrado una asamblea de la coalición abertzale en la zona metropolitana de Bizkaia celebrada en el BEC de Barakaldo AGENCIAS Sábado, 26 mayo 2018, 15:14

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que la «locomotora del PNV no tiene conductor, no sabe a dónde va, no sabe en qué camino está, no sabe a dónde se dirige y no sabe con quién quiere hacer el camino».

Otegi ha cerrado una asamblea de la coalición abertzale en la zona metropolitana de Bizkaia celebrada en el BEC de Barakaldo en la que se ha referido a unas declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar en las que señalaba que el PNV era la «locomotora» del país porque son el partido mayoritario.

El dirigente abertzale ha señalado que está de acuerdo con esas declaraciones, pero ha señalado que «el problema es que esa locomotora no tiene conductor, no sabe a dónde va, no sabe en qué camino está, no sabe a dónde se dirige y no sabe con quién quiere hacer el camino».

Otegi ha señalado que eso se lo dijo EH Bildu al PNV «al día siguiente de aprobar los presupuestos» y ha asegurado que «hoy lo que le tenemos que decir, sencillamente, es que el viaje que planteó con esa locomotora ha descarrilado porque no hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde quiere ir».

El coordinador general de EH Bildu también ha considerado que no hay en el Estado español «alguien con relación de fuerzas suficientes» como para «detener la contrarreforma y poner en marcha una alternativa democratizadora», aunque ha incidido en que «si realmente existiera alguna», EH Bildu estaría dispuesto a «colaborar».

En la cita, EH Bildu ha acordado una declaración en la que se recuerdan sus siete años de vida y se critica a la «derecha vasca que se pliega y pacta con la Troika de Madrid y solo gobierna por y para sus bolsillos». Asimismo, se apuesta por que «las voces que reclaman dignidad, igualdad, derechos y libertades», sean «mayoría en las instituciones».

En su intervención, Otegi no ha aclarado la posición que asumirá la coalición soberanista respecto a la moción de censura presentada por el PSOE este viernes, y ha centrado sus críticas en el PNV. Tras advertir de que «palabra de vasco es un valor reconocido» en el mundo, ha subrayado que «nadie tiene en propiedad un valor cultural que es de todos y con el que no se puede jugar».

A este respecto, y tras señalar que las empresas vascas «saben que la 'marca España' es un lastre para andar por el mundo», ha afirmado que fue por ello por lo que se puso en marcha la 'marca Basque Country'. Asimismo, ha denunciado la «involución social y económica» en el Estado español, que ha atribuido a aquellos «poderes que creen que tienen una correlación de fuerzas suficiente como para imponer el modelo de Transición que no pudieron establecer en 1978». «El modelo de los Fraga, Arias Navarro y los Carrero Blanco... un modelo autoritario de Estado», ha añadido.

A su juicio, a la actual coyuntura no se le puede hacer frente «desde un punto de vista partidista» y, por ello, ha hecho un llamamiento a buscar acuerdos «sólidos de país» con el «pueblo como centro« y sin objetivos partidistas. »Tenemos la responsabilidad de cumplir nuestra palabra, decir la verdad a la gente y poner el país por encima de los intereses de nuestra propia formación política«, ha argumentado.